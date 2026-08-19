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03:56, 19 августа 2026

Суд отказался восстановить в рядах КПРФ сочинского коммуниста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Районный суд в Краснодаре отказал жителю Сочи Виктору Смирнову в восстановлении в рядах КПРФ. Смирнов считает, что решение об исключении было принято с грубыми нарушениями устава партии и намерен обжаловать отказ суда.

Как писал "Кавказский узел", группа сочинских коммунистов избрала Инну Пагаеву своим лидером, однако часть их однопартийцев с таким решением не согласилась. Краевой орган КПРФ признал решение недействительным. В итоге в рядах сочинских коммунистов произошел раскол, фактически действуют два руководящих центра. Президиум контрольно-ревизионной комиссии КПРФ по Краснодарскому краю исключил из членов партии главу сочинского отделения Инну Пагаеву. Она направила обращение к лидеру партии и в Центральный комитет партии, потребовав признать незаконность решения. Коммунисты уверены, что таким образом ведется "зачистка рядов" перед выборами. В конце июня бывший член партии Виктор Смирнов не смог пройти в сочинское отделение, ему запретили сделать это силой, он получил травмы и обратился в полицию.

18 августа Первомайский районный суд Краснодара отказался удовлетворить иск бывшего секретаря первичного партийного отделения № 18 «Донская» Сочинского городского отделения КПРФ Виктора Смирнова, который добивается признания незаконным решения о своем исключении из рядов партии.

Работник канцелярии суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Смирнову отказано в удовлетворении иска. "Он может решение обжаловать в крайсуде в течение месяца. Мотивированное решение стороны могут получить 31 августа", - пояснил сотрудник суда.

Меня исключили их партии, как и других моих единомышленников

Виктор Смирнов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что является ветераном боевых действий в Афганистане и членом КПРФ с июня 2023 года. На заседание суда приехали четверо его соратников по партии. «Меня исключили их партии, как и других моих единомышленников. Я оспаривал в этом суде постановление Контрольно-ревизионной комиссии Краснодарского краевого отделения (КРК ККО) КПРФ от 18 апреля 2026 года. В иске я указал, что решение о моем исключении было принято с грубыми нарушениями устава КПРФ и неуполномоченным на то органом», - сообщил он.

В иске Смирнова (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что конфликт в сочинской ячейке КПРФ обострился после того, как Смирнов выступил с критикой руководства Сочинского горкома в лице первого секретаря В. А. Жиронкина. После этого в отношении Смирнова было возбуждено «персональное дело».

«Меня исключили накануне отчетно-выборной конференции Сочинского местного отделения, чтобы не допустить в качестве делегата», - подчеркнул в иске Смирнов. Истец также заявлял требование о компенсации морального вреда в размере 100 рублей, отметив, что испытал глубокие нравственные страдания из-за неправомерных действий партийного руководства.

Процессуальные нарушения при моем исключении очевидны

Виктор Смирнов заявил о намерении продолжить борьбу. «Я и мои соратники не согласны с решением суда первой инстанции. Как только мы получим его на руки, сразу подготовим и подадим апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд. Процессуальные нарушения при моем исключении очевидны, и мы намерены доказать это в вышестоящей инстанции», - добавил он.

Также Смирнов рассказал, что никакого расследования по делу об избиении его у офиса КПРФ так и не ведется. «Полная тишина», - заявил он.

«Устав КПРФ не дает контрольно-ревизионной комиссии права исключать членов партии из ее рядов - это консультативный орган, который мог лишь направить ходатайство в Бюро краевого отделения», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" также исключенная из КПРФ Инна Пагаева. Она тоже намерена оспорить свое исключение из партии в суде.

Членам КПРФ ранее удавалось добиваться восстанавливаться в рядах партии

Эксперт по правовым вопросам, независимая от данного судебного разбирательства, Елена Пилипенко прокомментировала ситуацию со Смирновым. «Суды традиционно с осторожностью вмешиваются во внутреннюю деятельность и дисциплинарную практику политических партий и общественных объединений, ссылаясь на принцип автономии. Однако при наличии доказанных процедурных нарушений устава, например, принятии решения неуполномоченным органом или нарушении порядка уведомления члена партии у истца остаются шансы на пересмотр дела в апелляционной инстанции, как это уже случалось в судебной практике Краснодарского края. Членам КПРФ ранее удавалось добиваться восстанавливаться в рядах партии. Часто это происходит в апелляции», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Упоминаемый в иске Смирнова Владислав Жиронкин от комментариев корреспонденту "Кавказского узла" уклонился.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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