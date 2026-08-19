Арашуков прекратил голодовку

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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в "Черном дельфине", прекратил голодовку, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии "Черный дельфин", с 1 августа отказался от приема пищи, заявив о невыносимых условиях труда. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Трубников.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе. Рауль Арашуков умер в колонии в 2023 году.

Рауф Арашуков прекратил голодовку, она продлилась 10 дней, сообщил 18 августа ТАСС его адвокат Дмитрий Трубников.

По словам адвоката, голодовка была объявлена после того, как Арашукова поместили в ШИЗО. На данный момент срок нахождения в штрафном изоляторе завершился, а требования бывшего сенатора на создание нормальных условий для трудовой деятельности будут удовлетворены. По факту голодовки проводила проверку прокуратура Оренбургской области.

В октябре 2024 года стало известно, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области за создание благоприятных условий отбывания наказания. 13 января суд признал Арашукова виновным в попытке подкупа сотрудника колонии и обязал его выплатить штраф в 120 миллионов рублей. Также суд приговорил пожизненно осужденного экс-сенатора к еще 10 годам заключения.

Родственники пожизненно осужденного Рауфа Арашукова весной получили отказ на просьбу о его переводе из Оренбургской области в колонию в Мордовии. Защита бывшего сенатора пообещала обжаловать это решение. Также Арашуков требовал от колонии 100 тысяч рублей компенсации за невыдачу продуктов, но суд в конце апреля отказался удовлетворить этот иск. На заседании выяснилось, что товары, которые не были выданы, отсутствовали в магазине. 10 августа Арашуков направил письмо в Госдуму и правительство России с предложением увеличить количество свиданий с детьми для осужденных на пожизненное заключение.

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