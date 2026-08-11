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06:52, 11 августа 2026

Арашуков предложил увеличить число свиданий с детьми

Рауф Арашуков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, направил в Госдуму и правительство России письмо с предложением увеличить количество свиданий с детьми для осужденных на пожизненные сроки.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе. Рауль Арашуков умер в колонии в 2023 году.

Бывший сенатор Рауф Арашуков направил в Государственную думу и правительство России обращение, в котором предложил изменить законодательство и увеличить количество свиданий с несовершеннолетними детьми, чьи родители осуждены на пожизненные сроки, пишет 10 августа ТАСС со ссылкой на адвоката Арашукова Дмитрия Трубникова.

В настоящее время, по словам адвоката, пожизненно осужденные имеют право на одно длительное свидание с детьми в год и два краткосрочных, общение при этом происходит через стекло. Арашуков предложил предоставлять четыре дополнительных длительных свидания и три дополнительных краткосрочные встречи с близкими родственниками, а также организовать регулярное телефонное общение с детьми.

Арашуков отметил, что "дети не должны становиться заложниками наказания, назначенного их родителям", ребенок "не должен лишаться возможности поддерживать нормальную связь со своим отцом или матерью". Он также отметил, что его инициатива направлена исключительно на защиту прав детей.

Также в письме бывший сенатор напомнил, что является отцом двух несовершеннолетних детей, общение с ними крайне ограничено, а во время редких свиданий дети вынуждены проходить эмоциональную адаптацию для встречи с ним.

Весной 2026 года родственники пожизненно осужденного Рауфа Арашукова весной получили отказ на просьбу о его переводе из Оренбургской области в колонию в Мордовии. Защита бывшего сенатора пообещала обжаловать это решение. Также Арашуков требовал от колонии 100 тысяч рублей компенсации за невыдачу продуктов, но суд в конце апреля отказался удовлетворить этот иск. На заседании выяснилось, что товары, которые не были выданы, отсутствовали в магазине.

1 августа Рауф Арашуков объявил голодовку, заявив о невыносимых условиях труда. По словам защитника, Арашуков отказался от приема пищи и пьет только воду. 5 августа кассационный суд оставил в силе десятилетний срок и штраф Арашукову по делу о даче взятки.

Арашуков несколько раз безуспешно пытался добиться заключения контракта с Минобороны для отправки в зону военной операции. Его адвокат связал отказы с тем, что Арашуков осужден на пожизненный срок.

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Автор: "Кавказский узел"

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