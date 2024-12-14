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14:01, 14 декабря 2024

Кавелашвили избран президентом Грузии

Объявление Михаила Кавелашвили избранным президентом Грузии. Тбилиси, 14 декабря 2024 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Большинство членов избирательной коллегии проголосовали за Михаила Кавелашвили, который был единственным кандидатом в президенты Грузии.

Как писал "Кавказский узел", к 11.30 (10.30 мск), в выборах президента Грузии приняли участие больше половины членов избирательной коллегии, и выборы признаны состоявшимися, сообщил Центризбирком. Голосование проходит на фоне акции протеста у здания парламента.

Сегодня в 9 часов (8 мск) в парламенте Грузии началось голосование на выборах президента. Это первые непрямые выборы президента – за главу государства голосовала коллегия из 300 выборщиков, а не избиратели. Единственным кандидатом стал Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией. Поскольку действующий президент Саломе Зурабишвили заявила о продлении своего мандата, после выборов в стране фактически будет два президента. Это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с Западом, заявили политологи.

Президентом избран Михаил Кавелашвили, он набрал необходимые 200 голосов, свидетельствует подсчет голосования.

Голосование проходило в открытом режиме. Сначала в алфавитном порядке голосовали члены законодательного органа, а затем – представители других органов, власти, входящие в состав избирательной коллегии. Представители оппозиции участия в процессе не принимали, пишет "Интерпрессньюс".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Активность протестующих будет расти до дня выборов президента, спрогнозировали политологи и журналисты.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

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Автор: "Кавказский узел"

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