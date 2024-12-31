Закрытость инаугурации Кавелашвили стала свидетельством изоляции "Грузинской мечты"

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Закрытость инаугурации Кавелашвили и отсутствие его контактов с прессой продемонстрировали изоляцию правящей партии Грузии, которая может привести к значительным социальным и экономическим последствиям.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Кавелашвили 29 декабря вступил в должность президента Грузии на фоне акции протеста в Тбилиси. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец и присоединится к протестующим против приостановки членства страны в ЕС.

Церемония инаугурации президента Грузии Михаила Кавелашвили прошла в здании парламента в закрытом режиме. В ней приняли участие представители коллегии выборщиков, избравших Кавелашвили на этот пост, представители правительства страны и духовенства. На церемонии также присутствовал учредитель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили. Однако по завершении церемонии, Кавелашвили так и не пришел в пресс-зону к ожидающим его журналистам, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Грузинские эксперты - аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили, конституционалист, председатель парламента созыва 2012-2016 годов Вахтанг Хмаладзе и профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили прокомментировали "Кавказскому узлу" закрытость церемонии и отсутствие контактов с прессой.

Кавелашвили не пустили к журналистам и запретили с ними общаться, поскольку есть опасения того, что он не сможет грамотно ответить на неожиданные вопросы, считает Каха Гоголашвили.

"Кавелашвили запрещают общаться с журналистами, потому что он может только зачитывать написанные для него тексты, самостоятельно толком сказать ничего не может. Выступая без подготовки, он обязательно допустит ошибки, поэтому он будет максимально закрытым", - сказал он.

Он назвал "грузинской катастрофой" сложившуюся ситуацию, поскольку партия "Грузинская мечта" потеряла себя как политическая сила и превратилась в "мафиозную организацию", у которой есть руководитель, и засчитываются только заслуги перед ним. На этом фоне Саломе Зурабишвили, считающая себя легитимным президентом Грузии, полномочия которого продлеваются до легитимных выборов, набирает дополнительные очки.

В частности, Зурабишвили на пост президента Грузии баллотировалась по инициативе Иванишвили, у нее был очень низкий рейтинг и ее поддерживала "Грузинская мечта".

"Благодаря тому, что Зурабишвили не изменила евроатлантическому курсу, не испугалась встать в оппозицию, Иванишвили и вся партия ее унижали, дважды инициировали импичмент, но во второй раз не довели до голосования, много чего на нее свалили, а она одна настойчиво продолжала бороться. Люди начали ее уважать – увидели, что она единственная среди власти "Грузинской мечты" переживает за страну", - сказал Гоголашвили.

Он предполагает, что власти попытаются продержаться до осени, но кризис будет усугубляться, поскольку к политическим процессам добавятся социальные – серьезное сокращение туризма, строительства и инвестиций.

Вахтанг Хмаладзе считает, что власть боится любых контактов, так как у них "нет вразумительных ответов"на вопросы, которые им могут задать. По этой причине провели закрытую инаугурацию – без приглашения дипмиссий, журналистов и представителей общественности, и Кавелашвили не вышел к журналистам, опасаясь "неудобных вопросов".

"Все это указывает на глубокий политический кризис в стране, а власть ничего не предпринимает для его преодоления. На любые протесты они отвечают применением силы", - сказал он.

Вся "Грузинская мечта" с этой точки зрения будет проигрывать Зурабишвили, потому что она ходит на акции протеста, контактирует с людьми

Он предполагает, что изоляция власти будет только усиливаться не только в международных отношениях, но и от грузинского общества.

"Вся "Грузинская мечта" с этой точки зрения будет проигрывать Зурабишвили, потому что она ходит на акции протеста, контактирует с людьми. Хотя "Грузинская мечта" старается не придавать такое значение процессу, старается представить так, что все нормально, полностью контролирует власть", - пояснил Хмаладзе.

По его мнению, ситуацию можно разрешить только проведением новых выборов.

Давид Дарчиашвили считает закрытость власти "неадекватностью".

"Закрытая церемония инаугурации и отказ Кавелашвили выйти к журналистам - это уже политическая ошибка, это не годится в политике. Мы находимся в такой ситуации, когда во главе страны стоят люди, которые сами себя поставили во власти", - сказал он.

По его словам, пост президента страны – символический, но он потерял свою привлекательность.

Дарчиашвили обратил внимание, что у "Грузинской мечты" нет желания контактировать с общественностью, и они устроили "междусобойчик". "Они считают себя новым дворянством, и может случиться, что получат новое крестьянское восстание", - сказал он.

Михаил Кавелашвили сразу после своей инаугурации в качестве шестого президента Грузии подписал все законы, в ускоренном порядке принятые парламентом "Грузинской мечты" в ноябре. "Законодательный вестник Грузии" в тот же день опубликовал их. В том числе запрещается использование пиротехники, лазеров во время публичных собраний. Запрещается закрывать лицо на митингах. Значительно увеличиваются штрафы за перекрытие дорог, за граффити, добавлены новые основания для ареста при проведении митингов, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Напомним, в Грузии 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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