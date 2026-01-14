Каспийчане назвали нерешаемой проблему с очередями в поликлинике

Записаться онлайн на прием к врачам в поликлинике Каспийска крайне сложно, горожанам приходится часами стоять в очередях. При этом вопрос строительства новой поликлиники так и не решается из-за отсутствия средств.

Как писал "Кавказский узел", после новогодних праздников в регистратуре единственной поликлиники Каспийска вновь образовались очереди пациентов. Проблема с доступом каспийчан к бесплатной медпомощи не решается уже длительное время, возмутились пользователи Telegram. В марте 2025 года житель Каспийска пожаловался в соцсети, что здание местной поликлиники ветхое и пациентам не оказываются услуги должного качества. Другие каспийчане, комментируя его сообщение, раскритиковали чиновников за состояние медучреждения.

В Каспийске работает всего одна поликлиника, и местным жителям крайне сложно записаться к врачам или пройти обследование, приходится платить частным клиникам, рассказали горожане. Власти согласовали место для строительства новой поликлиники, но выделение средств на строительство пока не определено, сообщил "Кавказскому узлу" источник в Минздраве.

Руководитель местной общественной организации "Каспийск – наш город" Патимат Гусейнова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что пациенты городской поликлиники сталкиваются с многочисленными трудностями. "Такое столпотворение наблюдается не только в дни после праздников, но практически каждый день. Я не знаю, с чем это связано, пробуешь на Госуслугах записаться к определенному врачу, это бывает невозможно, также и через терминал", - говорит активистка.

Она добавила, что была ранее свидетелем разговора главврача поликлиники с представителем Минздрава Дагестана. Главврач сказал, что все сделал зависящее от него, отправил нужные документы для решения вопроса по строительству нового здания медучреждения. Но ему ответили, что финансирование из регионального бюджета пока невозможно, нужно получить какое-то одобрение в федеральных структурах.

В самой поликлинике большие очереди, надо простоять полдня, чтобы попасть к врачу

Представитель правительства Дагестана на правах анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что конкретного решения о выделении средств для строительства новой поликлиники в Каспийске пока нет, ввиду дефицита бюджета. По его словам, проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации и поиска земельного участка. Он добавил, что шансов получить федеральные деньги для строительства в Каспийске новой поликлиники практически нет. Это возможно только лишь, если удастся ее и другие медицинские объекты включить в какие-нибудь федеральные программы по здравоохранению.

Житель Каспийска Арсен рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что записаться онлайн на прием к врачу в поликлинику очень сложно. "Не дает возможности записаться к конкретному специалисту или показывает время приема минимум через неделю. В самой поликлинике большие очереди, надо простоять полдня, чтобы попасть к врачу", - говорит он.

Одна поликлиника на весь город, вечные очереди, к врачу вовремя не попадешь

"У мужа болело ухо, не смогли записаться к ЛОР-врачу. Пришли в поликлинику, там на данное время приема врача нет. Пришлось идти в частную клинику, заплатили 1500 рублей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Марьям.

"Глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева в 2023 году говорила, что на строительство поликлиники в Каспийске будут направлены средства федерального бюджета. И где они? Одна поликлиника на весь город, вечные очереди, к врачу вовремя не попадешь", - посетовал Абдурашид.

Пенсионер Магомед Абакаров отметил, что с проблемами обслуживания в поликлинике не сталкивался.

"Да, бывают очереди, а что делать, приходится немного подождать. Врачи здесь отзывчивые, меня все знают, назначают нужное лечение", - рассказал он.