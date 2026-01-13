×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:30, 13 января 2026

Очереди в поликлинике Каспийска возмутили пользователей Telegram

Очередь в поликлинике. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После новогодних праздников в регистратуре единственной поликлиники Каспийска вновь образовались очереди пациентов. Проблема с доступом каспийчан к бесплатной медпомощи не решается уже длительное время, возмутились пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2025 года житель Каспийска пожаловался в соцсети, что здание местной поликлиники ветхое и пациентам не оказываются услуги должного качества. Другие каспийчане, комментируя его сообщение, раскритиковали чиновников за состояние медучреждения.

В Каспийске работает всего одна поликлиника, и местным жителям крайне сложно записаться к врачам или пройти обследование, приходится платить частным клиникам, рассказали горожане. Власти согласовали место для строительства новой поликлиники, но выделение средств на строительство пока не определено, сообщил "Кавказскому узлу" источник в Минздраве.

12 января в городской поликлинике Каспийска наблюдалось "снова столпотворение", сообщила подписчица телеграм-канала "Каспийск 24" (68,7 тысячи подписчиков).

"Больные и пожилые часами стоят в очередях. Записаться к профильным врачам нельзя ни через «Госуслуги», ни через терминал - только через регистратуру. Травматолога нет уже три месяца, а к эндокринологу, онкологу и маммологу запись недоступна. Причём талоны дают только с 29 января", - приводятся в публикации ее слова.

Сообщение проиллюстрировано коротким видеороликом, записанным около регистратуры медучреждения. На кадрах видно множество людей, стоящих в плотных очередях перед регистратурой. Из самого видео нельзя сделать однозначный вывод, когда и где оно записано, но в кадре видна стоящая у стены искусственная новогодняя елка.

По состоянию на 15.28 мск, под публикацией размещен 181 комментарий. Авторы комментариев, позиционирующие себя как жители Каспийска, не подвергли сомнению достоверность видеролика. При этом они подтвердили наличие указанной проблемы.

"Одна поликлиника на весь город", - написала, в частности, Сая 4148. "Наша поликлиника - это лучшая реклама здорового образа жизни", - саркастически заметил Кас.

В нашем городе лучше не болеть

"Да там и здоровый заболеет, дышать негде", - оценила плотность очереди Милена. "Всё стабильно", - прокомментировал видео АК. "Ничего нового", - подтвердил Ди. "В нашем городе лучше не болеть", - высказался ARS OIL.

"Проблем в этой поликлинике много, как и во всех государственных учреждениях. Но мы, например, спокойно записались к эндокринологу через "Госуслуги", правда, через неделю", - поделился Ria.

Согласно приказу Минздрава России, в населенном пункте должна быть одна поликлиника на каждые 20-50 тысяч человек, сообщил в 2024 году "Кавказскому узлу" юрист Али Алиев. "Учитывая, что в Каспийске проживает около 150 тысяч, в городе должно быть минимум три поликлиники, а всего одна – это ненормально", – сказал он.

"Город растет, население растет, а у нас до сих пор одна госполиклиника… Просто издевательство над людьми!" – написал G S. "Талонов нет, но без талонов не пускают, лично столкнулся с этим. В частной клинике хирурга не было, а мне нужно было срочно", - пожаловался Soprano.

Правильно жалуется подписчица, это реальная проблема

"Правильно жалуется подписчица, это реальная проблема", - написал М. "Одна поликлиника на весь город - это смешно", - возмутился Veni, vidi, vici.

"Это же не единожды, а каждый понедельник, да и не только в понедельник. Чтобы лечиться в нашей поликлинике, надо иметь много сил", - написала Ольга Ферзилаева.

Минздрав Дагестана, по состоянию на 15.28 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале претензии к работе поликлиники в Каспийске.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:57, 13 января 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области
12:44, 13 января 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
11:45, 13 января 2026
Введен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге
02:17, 13 января 2026
Транскам закрыт для всех машин из-за снежных заносов
19:53, 12 января 2026
Жилой дом поврежден дроном в Славянске-на-Кубани
19:09, 12 января 2026
Житель Астрахани обвинен в причастности к террористической организации
Все события дня
Новости
Мужчина несет воду. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:12, 13 января 2026
Жители Каспийска назвали ощутимыми траты на воду
Шингар Алифул. Стопкадр: https://t.me/zhemchuzhina_yuga/25845
22:12, 12 января 2026
Отец убитого в Дербенте подростка потребовал наказать преступников
Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
21:36, 12 января 2026
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских
Мужчина за решеткой. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:40, 12 января 2026
Житель Тобольска осужден на 19 лет колонии за подготовку атаки в Дагестане
Расчистка завала. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:56, 12 января 2026
Восстановлено движение по автотрассе в горах Дагестана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Кадр видеообращения жителей Кисловодска. Фото: "Типичный Кисловодск" / "ВКонтакте"
12 января 2026, 18:14
Жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта

Адам Кадыров (слева) и Владимир Зеленский. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 января 2026, 11:59
Пользователи Facebook* раскритиковали Кадырова-младшего за угрозы Зеленскому

Ульвия Али. Скриншот фото Meydan TV от 10.05.25, https://www.meydan.tv/az/article/aytac-tapdiq-ulviyyə-elinin-basinda-siddətli-agrilari-var/
09 января 2026, 21:01
Ульвия Али номинирована на премию свободной прессы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше