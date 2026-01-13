Очереди в поликлинике Каспийска возмутили пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После новогодних праздников в регистратуре единственной поликлиники Каспийска вновь образовались очереди пациентов. Проблема с доступом каспийчан к бесплатной медпомощи не решается уже длительное время, возмутились пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2025 года житель Каспийска пожаловался в соцсети, что здание местной поликлиники ветхое и пациентам не оказываются услуги должного качества. Другие каспийчане, комментируя его сообщение, раскритиковали чиновников за состояние медучреждения.

В Каспийске работает всего одна поликлиника, и местным жителям крайне сложно записаться к врачам или пройти обследование, приходится платить частным клиникам, рассказали горожане. Власти согласовали место для строительства новой поликлиники, но выделение средств на строительство пока не определено, сообщил "Кавказскому узлу" источник в Минздраве.

12 января в городской поликлинике Каспийска наблюдалось "снова столпотворение", сообщила подписчица телеграм-канала "Каспийск 24" (68,7 тысячи подписчиков).

"Больные и пожилые часами стоят в очередях. Записаться к профильным врачам нельзя ни через «Госуслуги», ни через терминал - только через регистратуру. Травматолога нет уже три месяца, а к эндокринологу, онкологу и маммологу запись недоступна. Причём талоны дают только с 29 января", - приводятся в публикации ее слова.

Сообщение проиллюстрировано коротким видеороликом, записанным около регистратуры медучреждения. На кадрах видно множество людей, стоящих в плотных очередях перед регистратурой. Из самого видео нельзя сделать однозначный вывод, когда и где оно записано, но в кадре видна стоящая у стены искусственная новогодняя елка.

По состоянию на 15.28 мск, под публикацией размещен 181 комментарий. Авторы комментариев, позиционирующие себя как жители Каспийска, не подвергли сомнению достоверность видеролика. При этом они подтвердили наличие указанной проблемы.

"Одна поликлиника на весь город", - написала, в частности, Сая 4148. "Наша поликлиника - это лучшая реклама здорового образа жизни", - саркастически заметил Кас.

В нашем городе лучше не болеть

"Да там и здоровый заболеет, дышать негде", - оценила плотность очереди Милена. "Всё стабильно", - прокомментировал видео АК. "Ничего нового", - подтвердил Ди. "В нашем городе лучше не болеть", - высказался ARS OIL.

"Проблем в этой поликлинике много, как и во всех государственных учреждениях. Но мы, например, спокойно записались к эндокринологу через "Госуслуги", правда, через неделю", - поделился Ria.

Согласно приказу Минздрава России, в населенном пункте должна быть одна поликлиника на каждые 20-50 тысяч человек, сообщил в 2024 году "Кавказскому узлу" юрист Али Алиев. "Учитывая, что в Каспийске проживает около 150 тысяч, в городе должно быть минимум три поликлиники, а всего одна – это ненормально", – сказал он.

"Город растет, население растет, а у нас до сих пор одна госполиклиника… Просто издевательство над людьми!" – написал G S. "Талонов нет, но без талонов не пускают, лично столкнулся с этим. В частной клинике хирурга не было, а мне нужно было срочно", - пожаловался Soprano.

Правильно жалуется подписчица, это реальная проблема

"Правильно жалуется подписчица, это реальная проблема", - написал М. "Одна поликлиника на весь город - это смешно", - возмутился Veni, vidi, vici.

"Это же не единожды, а каждый понедельник, да и не только в понедельник. Чтобы лечиться в нашей поликлинике, надо иметь много сил", - написала Ольга Ферзилаева.

Минздрав Дагестана, по состоянию на 15.28 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале претензии к работе поликлиники в Каспийске.