Жители Каспийска указали на проблемы в работе городской поликлиники

01 июля 2024, 19:11

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В единственной бесплатной поликлинике Каспийска из-за нехватки врачей скапливаются очереди пациентов, а многие обследования приходится делать в частных медцентрах, пожаловались горожане. По правилам Минздрава в Каспийске должно быть минимум три государственных поликлиники, подтвердил юрист.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня житель Каспийска сообщил в соцсети, что ураган повредил кровлю поликлиники, после чего во время дождя ее помещения заливает водой. По его словам, руководство клиники заявило, что ремонт будет проведен только осенью.

Затопление помещений в городской поликлинике действительно произошло после сильного ливня, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Каспийска Аминат Алиева. Она отметила, что в городе всего одна государственная поликлиника. "Это ненормально. Зато рядом множество частных медицинских центров, все они платные", - сказала женщина.

В государственной поликлинике всегда большие очереди, заметила местная жительница Барият. "Поликлиника была построена, когда в Каспийске проживало 40 тысяч человек. Сейчас в городе более 150 тысяч населения и всего одна бесплатная поликлиника. Качество некоторого оборудования в ней оставляет желать лучшего, некоторого нет вообще. Из-за этого многие анализы, УЗИ, МРТ приходится делать платно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Претензии к качеству медучреждения озвучила и жительница Каспийска Анжела. "Поликлиника давно устарела, в ней не хватает специалистов, оборудования. Более пяти лет обещают построить новую поликлинику, но подвижек нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В городе должно быть минимум три поликлиники

Согласно приказу Минздрава России «Размещение отдельных видов медицинских организаций, исходя из условий, видов, форм оказания медицинской помощи, и рекомендуемой численности обслуживаемого населения», в населенном пункте должна быть одна поликлиника на каждые 20-50 тысяч человек, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев. "Учитывая, что в Каспийске проживает около 150 тысяч, в городе должно быть минимум три поликлиники, а всего одна – это ненормально", - сказал он.

По состоянию на 19 мск 1 июля, на сайте Минздрава Дагестана нет комментариев относительно жалоб жителей Каспийска на состояние местной поликлиники.

В декабре 2023 года Центр управления регионом Дагестана передал в Минздрав республики информацию о просьбах каспийчан построить новую поликлинику, говорится в публикации в телеграм-канале ЦУР. "Жители регулярно жалуются на длинные очереди и невозможность записаться к врачу раньше, чем за неделю. Более 30 подобных обращений поступило от каспийчан", - приводятся в публикации слова руководителя ЦУР Ислама Мусаева.

Через несколько дней Минздрав Дагестана сообщил в своем телеграм-канале, что в Каспийске запланировано строительство поликлиники на 500 посещений в смену, лечебно-диагностического центра и станции скорой медицинской помощи.

"Земельный участок для строительства поликлиники Минздравом РД уже определён, направлено соответствующее обращение в Минимущества РД, проходит согласование медико-техническое задание на этот объект. Проектно-сметная документация по ним разработана и направлена на государственную экспертизу", - говорится в публикации.

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