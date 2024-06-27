Состояние поликлиники в Каспийске дало повод для критики чиновников

27 июня 2024, 13:51

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Ураган повредил кровлю поликлиники в Каспийске и теперь ее помещения во время дождя заливает водой, а руководство сообщило, что ремонт будет только осенью, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане в комментариях указали, что медучреждение построено давно. Также они раскритиковали чиновников за его ветхое состояние.

Как сообщал "Кавказский узел", Минздрав Дагестана неоднократно подвергался критике за некачественную работу. Так, 7 июня глава республики Сергей Меликов раскритиковал министерство за недостаточную борьбу с коррупцией в подотчетных ему организациях.

26 июня в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы два видео, на которых показаны кабинеты в поликлинике, в которых с потолка течет вода. На полу видны подставленные под струи ведра, однако струи чрезмерно сильные, ведра наполнились, и вода течет на пол. Пол весь залит водой.

"Вот, смотрите, что творится. Третий кабинет, взрослое отделение", – сказал автор одного из роликов.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписано более 197 тысяч пользователей, на 13.50 мск 27 июня набрал около 25 тысяч просмотров и 35 комментариев.

"В Каспийске давно пора обновить больницу", – написала Asi Magomedova.

"Сколько лет уже этой поликлинике. Косметический ремонт уже не помогает", – отметил Ибрахим Гусейнов.

"Руководство новое, проблемы старые", – подчеркнула Майя Арефьева.

"Нашим чиновникам нужно новые дома строить и машины детям покупать, им не до поликлиник", – считает Омар Исаев.

"Вообще нет условий, в поликлиниках порядок не могут навести", – возмутилась Камила Салманова.

Видео, на котором показаны кабинеты в поликлинике, в которых с потолка течет вода, также 26 июня опубликовал телеграм-канал Mash Gor. В описании видеоролика сказано, что вода течет с потолка, поскольку повредилась кровля здания. "Постройка почти вековой давности, полноценного ремонта в ней давно не было. Из-за сильного урагана сегодня выбило шифер, с крыши вода потекла прямиком в кабинеты", – пояснил автор публикации.

Главврач заявил, что ремонт будет проведен лишь осенью, из-за этого персоналу поликлиники приходится во время дождя подставлять ведра под струи, добавил он.

Этот пост в телеграм-канале Mash Gor на 13.50 мск 27 июня набрал около 5,2 тысячи просмотров и 50 комментариев. Большая часть их авторов связала проблему с состоянием больницы с коррупцией.

"Я бы коррупцию сравнил с терроризмом и вел борьбу против коррупционеров. Даже антикоррупционные органы погрязли в коррупции", – заявил пользователь с ником Сычь.

Другие пользователи напомнили о других проблемах в Дагестане. В частности – о проблеме с водоснабжением. "Думаете, в аулах лучше ситуация с подачей воды? Не у всех есть колодцы. В некоторых районах и не прокопать грунт на такую глубину, чтобы добраться до воды", – написал пользователь с ником Правдоруб.

На 13.50 мск 27 июня на сайте Минздрава Дагестана нет комментариев относительно жалоб жителей Каспийска на состояние местной поликлиники.

Напомним, 15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко подвергла критике Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Несколькими днями ранее, 10 июня 2022 года, на сайте федерального телеканала был опубликован репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века.

14 июня 2022 года следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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