Спортсмен из Ингушетии задержан за связь с боевиками

26 марта 2024, 17:10

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Силовики задержали победителя российских и международных турниров по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева по подозрению в недоносительстве на убитых в Карабулаке боевиков. На допросе Имагожев рассказал, что помогал с оружием одному из боевиков Тагиру Цуроеву, который собирался "уйти на джихад".

Как писал "Кавказский узел", 3 марта в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке силовики убили шестерых предполагаемых боевиков. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, по данным "Коммерсанта" ходе контртеррористической операции в Карабулаке ранения получили пять сотрудников ФСБ. После этого правоохранительные органы республики несколько раз сообщали о задержании молодых людей за пособничество обитым в Карабулаке боевикам.

Силовые структуры Ингушетии задержали подозреваемых в оказании помощи ячейке террористов под руководством Амирахана Гуражева, сообщили "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "По подозрению в оказании пособничества участникам террористической ячейки задержаны несколько человек, по предварительным данным, среди них чемпион мира по джиу-джитсу Сейд-Умар Имагожев 1999 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Имагожев подозревается в несообщении о преступлении (статья 205.6 УК РФ). По версии следствия, боец знал о преступных намерениях Цуроева, убитого вместе с Гуражевым в Карабулаке, и несмотря на это оказывал ему помощь.

Видо допроса Имагожева опубликовал сегодня связанный и силовиками Telegram-канал "Розыск Ингушетия". "Весной прошлого года Цуроев в вечернее время пришел ко мне с ржавым пистолетом Макарова, боевым. Он попросил, чтобы я его почистил и смазал. Так как я занимаюсь охотой, дома у меня лежала разгрузка и смазочные материалы. Я его <пистолет> смазал. Он увидел разгрузку, попросил эту разгрузку и я ему ее дал", – говорит Имагожев на видео.

По его словам Цуроев рассказывал, что достал пистолет из схрона, также там лежали патроны, и сообщил, что хочет "выйти на джихад". Также Имагожев рассказал, что после Цуроев просил купить его рожки на автоматы, боевые магазины.

"Он пояснял вам, для чего ему эти патроны, рожки?" - спрашивает за кадром силовик, голос которого изменен. "Говорил, что для его дела, для джихада, что хочет уйти на джихад", отвечает Имагожев . Спортсмен рассказал, что ответил отказом на призыва Цуроев присоединиться к нему.

Сейд-Умар Имагожев получил бронзу в весовой категории до 85 килограммов на чемпионате СКФО во Владикавказе, сообщало ранее правительство Ингушетии в своем Telegram-канале.

Вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске. "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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