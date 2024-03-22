Житель Ингушетии задержан за пособничество боевикам

22 марта 2024, 16:37

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Силовики задержали жителя села Алхасты, который подозревается в пособничестве убитым в Карабулаке боевикам, в частности в том, что заложил ранее обнаруженный близ села схрон с оружием.

Как писал "Кавказский узел", на окраине села Алхасты Сунженского района 11 марта был обнаружен схрон с продуктами и медикаментами, который, предположительно, принадлежал боевику Тагиру Цуроеву. Силовики его убили во время контртеррористической операции в Карабулаке.

Жителя Сунженского района Ингушетии заподозрили в хранении и передаче оружия и боеприпасов членам террористической ячейки под руководством Амирахана Гуражева, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы республики.

По версии силовиков, 33-летний житель села Алхасты в январе 2024 года фигурант по поручению Цурова заложил схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами близ села, зная, что Цуров является участником террористической организации.

"Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, молодой человек обеспечил их сохранность и передал членам террористической ячейки во главе с Амираханом Гуражевым", - сказал собеседник агентства. Задержанный содержится в изоляторе временного содержания полиции Назрани. Он подозревается в пособничестве террористам (часть 5 статьи 33 и часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ), также против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых вещество (часть 1 ст. 222.1 УКРФ), указано в сообщении.

Напомним, 3 марта в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке силовики убили шестерых предполагаемых боевиков. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Официально о потерях среди силовиков не сообщалось, по данным "Коммерсанта" ходе контртеррористической операции в Карабулаке ранения получили пять сотрудников ФСБ.

Вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске. "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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