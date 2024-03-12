Изъятое в Алхасты оружие. Скриншот фото из Telegram-канала управления МВД по Ингушетии от 12.03.24, https://t.me/mvdri/3652

12 марта 2024, 23:29

Житель ингушского села задержан за хранение оружия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Автомат Калашникова и взрывное устройство найдены дома у жителя села Алхасты, он задержан, отчиталась полиция Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта в Карабулаке в ходе контртеррористической операции (КТО) силовики убили шестерых предполагаемых боевиков, в том числе, по данным источников, Тагира Цуроева, который находился в розыске по делу о терроризме. Источники также сообщили, что на окраине села Алхасты Сунженского района обнаружен схрон с продуктами и медикаментами, который, предположительно, принадлежал боевику Тагиру Цуроеву. Силовики его убили во время контртеррористической операции в Карабулаке.

Вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске.

В одном из домов в селе Алхасты Сунженского района сотрудники Центра противодействия экстремизму и Центра кинологической службы МВД по Республике Ингушетия, а также сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия и Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО в обнаружили и изъяли автомат Калашникова, калибра 7,62 миллиметров, пустой магазин и 12 патронов к нему, а также боеприпас разрывного действия кустарного изготовления, сообщило сегодня управление МВД по Ингушетии в своем Telegram-канале. 

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 ст. 222.1 УК РФ), он задержан, указано в сообщении.

Также сегодня полиция Ингушетии подтвердила, что близ села Алхасты был обнаружен схрон с медикаментами и продуктами, в частности гречкой, сахаром, тушенкой, продуктами быстрого приготовления и перевязочными материалами. Предположительно, схрон принадлежал убитым в Карабулаке боевикам, указано в другом сообщении в  Telegram-канале ведомства. 

О том, что известно о контртеррористической операции в Карабулаке, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

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Примечание:

"Родные жителя Ингушетии попросили его сдаться силовикам", "Источники сообщили о задержании пособника террористов в Ингушетии", "Перестрелка в Ингушетии с силовиками стала вторым вооруженным инцидентом за 20 дней".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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