×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:56, 29 июня 2026

Отчет властей о мерах по стабилизации цен на топливо вызвал скепсис у жителей Дагестана

Цены на топливо. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot https://www.kavkaz-uzel.eu/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вместо того, чтобы отчитываться о комплексе мер по стабилизации цен на топливо, властям нужно продемонстрировать конкретные результаты, чтобы была решена проблема с нехваткой бензина в Дагестане, заявили в соцсети жители республики.

Как информировал "Кавказский узел", Минэнерго Дагестана 24 июня отчиталось об усилиях по "стабилизации топливного рынка", напомнив жителям, что все топливо закупается за пределами региона. В республике нет ни одного завода, который производил бы бензин марок Аи-92 и Аи-95, также отсутствуют заводы по производству сжиженного углеводородного газа, отметило министерство.

Отчет Минэнерго Дагестана о том, что министерство приняло меры для стабилизации топливного рынка разместил Instagram*-паблик dagizvestiyaa. На 09.50 мск 29 июня эта запись набрала 306 отметок с реакцией пользователей и 89 комментариев. Часть их авторов призвала власти к конкретным результатам.

"Хватит каждый раз объяснять, решайте проблему", – написал chapalah__555. "Одно и то же который день. Решение вопроса есть вообще?" – спросил kmg_2111.

"Дайте топливо людям, объяснениями не заправишь машину", – указал yyyyyyy70705. "Да от ваших объяснений легче не становится, сделайте что-нибудь", – призвал пользователь o.mv90.

Некоторые другие пользователи задались вопросом, почему в Дагестане нет нефтеперерабатывающих заводов.

"Как интересно, нефть есть, а бензина нет", – написала kamilka__mag. "Свой нефтеперерабатывающий завод должен быть", – отметил 777isamutai.

Комментаторы указали на то, что в соседних республиках нет скачка цен на горючее.

"Я одно не могу понять, почему именно в Дагестане цены на топливо подняли, а в других регионах нет? Может хватит издеваться над народом", – подчеркнул пользователь antivah09876.

"В Москве с ценами всё нормально. В других регионах тоже. Только Дагестану поставляют по завышенным ценам?" – задалась вопросом raisat1966mart.

"У нас в Черкесске Аи-95 стоит 70/85 рублей, а тут в Дагестан приехала, стоит 98 рублей Аи-95", – отметила v014ka.09.

"Вопрос в том, спустятся ли цены на прежний уровень после стабилизации", – написал shamil_212.

Напомним, жители Махачкалы в конце мая пожаловались, что значительная часть АЗС в городе закрыта, из-за чего им приходится стоять в очередях. Аналитики связали приостановку работы заправок с продолжением работы по повышению безопасности АЗС.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июня махачкалинские автомобилисты рассказали, что не ощущают дефицита топлива, но вынуждены стоять в очередях за ним на фоне закрытия части заправочных станций. 19 июня махачкалинцы отметили, что рост цен на бензин в городе продолжается, при этом попытки запастись горючим впрок безуспешны, так как сотрудники АЗС заявляют об ограничениях на отпуск.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Потоп и компенсация из Кремля. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
18:01, 28 июня 2026
Кремль компенсирует Дагестану и Чечне выплаты пострадавшим от наводнения
Житель Ленинкента дает пояснения силовикам о конфликте с подростками. Кадр из видео https://t.me/criminal_chronicle/8825
12:29, 28 июня 2026
Житель Дагестана принес публичные извинения за конфликт с подростками
05:39, 28 июня 2026
Нелегальная майнинг-ферма обнаружена в Дагестане
Пистолет. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:57, 28 июня 2026
Два человека задержаны после перестрелки в Дагестане
Наводнение в Дагестане. Фото: управление МЧС по Дагестану https://t.me/mchsrd/4981
13:03, 27 июня 2026
Махачкалинцы раскритиковали отчет властей о выплатах после наводнения
Персоналии
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 29 июня 2026
Айшат Кадырова
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
11:00, 29 июня 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 26 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Житель Ленинкента дает пояснения силовикам о конфликте с подростками. Кадр из видео https://t.me/criminal_chronicle/8825
28 июня 2026, 12:29
Житель Дагестана принес публичные извинения за конфликт с подростками

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
28 июня 2026, 02:56
Мэрия Краснодара передала часть Рождественской набережной под строительство храма

Общественный транспорт в Анапе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 июня 2026, 10:22
Анапчане сочли запоздалой инициативу мэра по проверке тарифов на проезд

Транспарант с призывом к властям Финляндии защищать права человека. Скриншот публикации https://www.facebook.com/profile.php?id=61588263911571 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
27 июня 2026, 06:28
Активисты чеченской диаспоры провели в Вене акцию в поддержку беженцев

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше