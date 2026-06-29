Отчет властей о мерах по стабилизации цен на топливо вызвал скепсис у жителей Дагестана

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Вместо того, чтобы отчитываться о комплексе мер по стабилизации цен на топливо, властям нужно продемонстрировать конкретные результаты, чтобы была решена проблема с нехваткой бензина в Дагестане, заявили в соцсети жители республики.

Как информировал "Кавказский узел", Минэнерго Дагестана 24 июня отчиталось об усилиях по "стабилизации топливного рынка", напомнив жителям, что все топливо закупается за пределами региона. В республике нет ни одного завода, который производил бы бензин марок Аи-92 и Аи-95, также отсутствуют заводы по производству сжиженного углеводородного газа, отметило министерство.

Отчет Минэнерго Дагестана о том, что министерство приняло меры для стабилизации топливного рынка разместил Instagram*-паблик dagizvestiyaa. На 09.50 мск 29 июня эта запись набрала 306 отметок с реакцией пользователей и 89 комментариев. Часть их авторов призвала власти к конкретным результатам.

"Хватит каждый раз объяснять, решайте проблему", – написал chapalah__555. "Одно и то же который день. Решение вопроса есть вообще?" – спросил kmg_2111.

"Дайте топливо людям, объяснениями не заправишь машину", – указал yyyyyyy70705. "Да от ваших объяснений легче не становится, сделайте что-нибудь", – призвал пользователь o.mv90.

Некоторые другие пользователи задались вопросом, почему в Дагестане нет нефтеперерабатывающих заводов.

"Как интересно, нефть есть, а бензина нет", – написала kamilka__mag. "Свой нефтеперерабатывающий завод должен быть", – отметил 777isamutai.

Комментаторы указали на то, что в соседних республиках нет скачка цен на горючее.

"Я одно не могу понять, почему именно в Дагестане цены на топливо подняли, а в других регионах нет? Может хватит издеваться над народом", – подчеркнул пользователь antivah09876.

"В Москве с ценами всё нормально. В других регионах тоже. Только Дагестану поставляют по завышенным ценам?" – задалась вопросом raisat1966mart.

"У нас в Черкесске Аи-95 стоит 70/85 рублей, а тут в Дагестан приехала, стоит 98 рублей Аи-95", – отметила v014ka.09.

"Вопрос в том, спустятся ли цены на прежний уровень после стабилизации", – написал shamil_212.

Напомним, жители Махачкалы в конце мая пожаловались, что значительная часть АЗС в городе закрыта, из-за чего им приходится стоять в очередях. Аналитики связали приостановку работы заправок с продолжением работы по повышению безопасности АЗС.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июня махачкалинские автомобилисты рассказали, что не ощущают дефицита топлива, но вынуждены стоять в очередях за ним на фоне закрытия части заправочных станций. 19 июня махачкалинцы отметили, что рост цен на бензин в городе продолжается, при этом попытки запастись горючим впрок безуспешны, так как сотрудники АЗС заявляют об ограничениях на отпуск.