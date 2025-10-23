Штраф за критику бойцов "Ахмата" продолжил тренд дел о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор жительнице Белгорода является одним из множества кейсов о дискредитации Вооруженных сил, однако суд мог учесть национальный контекст высказываний в адрес участников батальона «Ахмат». Заявленный подсудимой статус военного волонтера подчеркнул неоднородность сообщества Z-блогеров.

Как писал "Кавказский узел", суд в Белгороде оштрафовал местную жительницу Ирину Малееву, которая называла себя военным волонтером, за комментарий с критикой подразделения "Ахмат". Она предположила, что военкору Владимиру Романову, извинявшемуся перед бойцами "Ахмата" теперь "платят" за позитивные публикации о подразделении, припомнив, как бойцы "сами рассказывали, что "разминулись" с украинскими подразделениями"."Мы в Белгороде отлично видим героизм. Живут в гостиницах, да обдолбанные гоняют по городу”, - написала она.

Суд пришел к выводу, что "субъективное мнение о подразделении спецбатальона "Ахмат", высказанное жительницей Белгорода, подпадает под статью о дискредитации армии как "направленное на умаление авторитета и подрыв доверия" к подразделению. Малеева в суде признала вину и сослалась на эмоции,

Дискредитацией вооруженных сил признается высказанное субъективное мнение, указала медиаюрист Светлана Кузеванова. «Такое мнение, как правило, критическое, негативное и подрывает авторитет или репутацию российской армии. В отличие от фейков, которые представляют собой распространение недостоверных, заведомо ложных фактов, дискредитация - всегда высказывание оценки», - пояснила Кузеванова.

Для привлечения к ответственности за дискредитацию достаточно субъективной оценки любого из подразделений и даже отдельных групп военнослужащих, сказал адвокат Тимофей Широков. «Если (осужденная) написала "обдолбанные гоняют", это касается конкретного формирования, входящего в состав Вооруженных сил. Совет такой: не надо вообще ничего говорить оценочного и эмоционального", - указал он.

"Эта (норма закона) относится к военнослужащим российской армии, то есть не зависит от подразделения. В нашей практике под статью о дискредитации попадали люди, высказывавшиеся и в отношении подразделений, и в адрес отдельных военнослужащих, например, генералов. Но в основном это общие высказывания, которые касаются российской армии", - уточнил Адвокат Вадим Кудрявцев.

Адвокат предположил, что реакция суда могла быть связана и с национальным контекстом комментариев. «Что касается спецбатальона "Ахмат", это (могло быть расценено как) высказывания на национальной почве», - полагает Кудрявцев.

Политолог Руслан Кутаев* согласен, что в высказывании присутствует национальная неприязнь. «В Белгороде, Курске нападки на «Ахмат» исходят из соображений в подавляющем большинстве (националистических) взглядов комментаторов», - сказал он.

Критика спецназа "Ахмат" и его бойцов не раз приводила к публичным извинениям. Так, в июле 2024 года Z-блогер Владимир Романов, позиционирующий себя как военкор, назвал бойцов "Ахмата" "тиктокерами", а спустя два дня после публикации оказался "в гостях у подразделения "Ахмат", побеседовал с его командиром Апти Алаудиновым и извинился за распространение "неверной информации". В августе того же года за критику "Ахмата" извинялся военный, служивший в Курской области.

Глава исследовательского центра «Сова»* Александр Верховский заявил о непоследовательном применении законодательства о дискредитации вооруженных сил. "Если (в решении суда приводится) буквально все, что (сказала осужденная), то это не больно много. Но для статьи 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил), по практике, много и не надо", - отметил Верховский.

Он также обратил внимание, что сообщество военкоров и Z-блогеров весьма разнородно. "Некоторые - часть государственных медиа, но большинство - скорее активисты, которых терпят власти", - полагает Верховский:

Схожую оценку высказал журналист Владимир Севриновский. «Среди каналов Z-блогеров есть и трансляторы официальной информации, и управляемых вбросов, и искренние сторонники войны, и ультраправые, чьей парадигме соответствует нынешний курс правительства. Есть и бизнесмены, вкладывающиеся в десятки Z-каналов и получающие неплохой доход, причем посты о войне могут сочетаться с откровенными видео с насилием», - рассказал он.

Далеко не все Z-блогеры продвигают исключительно официальные нарративы. «Нередки случаи, когда они критикуют Министерство обороны, правительство, глав субъектов РФ и даже лично Путина. Этим они могут вызывать раздражение чиновников», - указал Севриновский.

На аудиторию подобных каналов власти пытаются опереться, высказал свою точку зрения российский журналист на условиях анонимности. «(Власти) не могут эту публику полностью контролировать, но ищут для этого разные способы - дошли уже до включения самых одиозных военкоров в список иноагентов», - считает собеседник.

Z-блогеры не являются средой, полностью подчиненной режиму. «Власти их пытаются использовать в своих целях, в том числе для того, чтобы формировать общественное мнение. Правда не всегда это хорошо получается, эта публика часто критикует режим с ультраправых, провоенных позиций. Поэтому многие из них остаются для властей если не угрозой, то серьезным раздражителем», - пояснил журналист.

Ранее Роман Алехин - бывшый советник губернатора Курской области и военный блогер, которого, по данным СМИ, заподозрили в мошенничестве при оказании помощи российским военным, был внесен в реестр "иноагентов".

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело в отношении блогера Егора Гузенко, который критиковал российские власти и главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, передано в Кировский районный суд Ставрополья. Слушание назначено на 5 ноября.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.