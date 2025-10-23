×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:15, 23 октября 2025

Штраф за критику бойцов "Ахмата" продолжил тренд дел о дискредитации армии

Шеврон батальона "Ахмат". Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор жительнице Белгорода является одним из множества кейсов о дискредитации Вооруженных сил, однако суд мог учесть национальный контекст высказываний в адрес участников батальона «Ахмат». Заявленный подсудимой статус военного волонтера подчеркнул неоднородность сообщества Z-блогеров.

Как писал "Кавказский узел", суд в Белгороде оштрафовал местную жительницу Ирину Малееву, которая называла себя военным волонтером, за комментарий с критикой подразделения "Ахмат". Она предположила, что военкору Владимиру Романову, извинявшемуся перед бойцами "Ахмата" теперь "платят" за позитивные публикации о подразделении, припомнив, как бойцы "сами рассказывали, что "разминулись" с украинскими подразделениями"."Мы в Белгороде отлично видим героизм. Живут в гостиницах, да обдолбанные гоняют по городу”, - написала она. 

Суд пришел к выводу, что "субъективное мнение о подразделении спецбатальона "Ахмат", высказанное жительницей Белгорода, подпадает под статью о дискредитации армии как "направленное на умаление авторитета и подрыв доверия" к подразделению. Малеева в суде признала вину и сослалась на эмоции,

Дискредитацией вооруженных сил признается высказанное субъективное мнение, указала медиаюрист Светлана Кузеванова. «Такое мнение, как правило, критическое, негативное и подрывает авторитет или репутацию российской армии. В отличие от фейков, которые представляют собой распространение недостоверных, заведомо ложных фактов, дискредитация - всегда высказывание оценки», - пояснила Кузеванова.

Для привлечения к ответственности за дискредитацию достаточно субъективной оценки любого из подразделений и даже отдельных групп военнослужащих, сказал адвокат Тимофей Широков. «Если (осужденная) написала "обдолбанные гоняют", это касается конкретного формирования, входящего в состав Вооруженных сил. Совет такой: не надо вообще ничего говорить оценочного и эмоционального", - указал он.

"Эта (норма закона) относится к военнослужащим российской армии, то есть не зависит от подразделения. В нашей практике под статью о дискредитации попадали люди, высказывавшиеся и в отношении подразделений, и в адрес отдельных военнослужащих, например, генералов. Но в основном это общие высказывания, которые касаются российской армии", - уточнил Адвокат Вадим Кудрявцев.

Адвокат предположил, что реакция суда могла быть связана и с национальным контекстом комментариев. «Что касается спецбатальона "Ахмат", это (могло быть расценено как) высказывания на национальной почве», - полагает Кудрявцев.

Политолог Руслан Кутаев* согласен, что в высказывании присутствует национальная неприязнь. «В Белгороде, Курске нападки на «Ахмат» исходят из соображений в подавляющем большинстве (националистических) взглядов комментаторов», - сказал он.

Критика спецназа "Ахмат" и его бойцов не раз приводила к публичным извинениям. Так, в июле 2024 года Z-блогер Владимир Романов, позиционирующий себя как военкор, назвал бойцов "Ахмата" "тиктокерами", а спустя два дня после публикации оказался "в гостях у подразделения "Ахмат", побеседовал с его командиром Апти Алаудиновым и извинился за распространение "неверной информации". В августе того же года за критику "Ахмата" извинялся военный, служивший в Курской области. 

Глава исследовательского центра «Сова»* Александр Верховский заявил о непоследовательном применении законодательства о дискредитации вооруженных сил. "Если (в решении суда приводится) буквально все, что (сказала осужденная), то это не больно много. Но для статьи 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил), по практике, много и не надо", - отметил Верховский.

Он также обратил внимание, что сообщество военкоров и Z-блогеров весьма разнородно. "Некоторые - часть государственных медиа, но большинство - скорее активисты, которых терпят власти", - полагает Верховский:

Схожую оценку высказал журналист Владимир Севриновский. «Среди каналов Z-блогеров есть и трансляторы официальной информации, и управляемых вбросов, и искренние сторонники войны, и ультраправые, чьей парадигме соответствует нынешний курс правительства. Есть и бизнесмены, вкладывающиеся в десятки Z-каналов и получающие неплохой доход, причем посты о войне могут сочетаться с откровенными видео с насилием», - рассказал он.

Далеко не все Z-блогеры продвигают исключительно официальные нарративы. «Нередки случаи, когда они критикуют Министерство обороны, правительство, глав субъектов РФ и даже лично Путина. Этим они могут вызывать раздражение чиновников», - указал Севриновский.

На аудиторию подобных каналов власти пытаются опереться, высказал свою точку зрения российский журналист на условиях анонимности. «(Власти) не могут эту публику полностью контролировать, но ищут для этого разные способы - дошли уже до включения самых одиозных военкоров в список иноагентов», - считает собеседник.

Z-блогеры не являются средой, полностью подчиненной режиму. «Власти их пытаются использовать в своих целях, в том числе для того, чтобы формировать общественное мнение. Правда не всегда это хорошо получается, эта публика часто критикует режим с ультраправых, провоенных позиций. Поэтому многие из них остаются для властей если не угрозой, то серьезным раздражителем», - пояснил журналист. 

Ранее Роман Алехин - бывшый советник губернатора Курской области и военный блогер, которого, по данным СМИ, заподозрили в мошенничестве при оказании помощи российским военным, был внесен в реестр "иноагентов".

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело в отношении блогера Егора Гузенко, который критиковал российские власти и главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, передано в Кировский районный суд Ставрополья. Слушание назначено на 5 ноября.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Дарья Полюдова. Фото: https://memohrc.org/
19:46, 23 октября 2025
Дарья Полюдова объявила голодовку
Пляж в Краснодарском крае. Фото: оперштаб Краснодарского края
19:03, 23 октября 2025
К берегам Кубани движется 900 тонн мазута
Нападение на силовиков в Нальчике. 4 июля 2025 г. Скриншот видео t.me/breakingmash
18:07, 23 октября 2025
Дошло до суда дело о нападении на силовиков в Нальчике
Эрнест Шарафутдинов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
17:43, 23 октября 2025
Краснодарский суд признал жителя Башкирии виновным в госизмене
Избиение школьника. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chernovik_new/5234
16:33, 23 октября 2025
В Дагестане уволен присутствовавший при избиении школьника учитель
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
11:47, 20 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Окна без света. Новостройки, в которых не живут
Фото
15:21, 16 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Медсестру из Нальчика уличили в краже лекарств
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Избиение школьника. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chernovik_new/5234
23 октября 2025, 16:33
В Дагестане уволен присутствовавший при избиении школьника учитель

Афган Садыгов. Фото: IPN Interpressnews
23 октября 2025, 15:35
Азербайджанский журналист Афган Садыгов арестован в Тбилиси на 14 суток

Марина Ершова. Скриншот видео https://www.youtube.com/live/nOA7QIsgj5k
23 октября 2025, 13:44
Детский омбудсмен Ставрополья Адаменко попала под санкции Евросоюза

Владимир Осечкин. Фото с личной странице в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 октября 2025, 12:44
Осечкин* озвучил свою версию подготовки покушения уроженцами Дагестана

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше