Витишко заснял поджигателей в поле в Белореченском районе

11 марта 2024, 05:42

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Кубанский эколог Евгений Витишко опубликовал видео, на котором двое мужчин поджигают кучу сухой травы и веток в поле. По словам эколога, поджог произошел в поле у хутора Приречного Белореченского района. Витишко пообещал написать на поджигателей заявление в полицию.

Председатель регионального отделения общероссийской экологической организации "Российская зеленая лига" Евгений Витишко опубликовал 10 марта в своем телеграм-канале видео, на котором двое мужчин поджигают кучу сухой растительности прямо в поле.

Дело происходит, по словам Витишко, около хутора Приречный Белореченского района. Эколог отметил, что "поджигатель" "опять пошел в разнос". "Наверное, мало ему штрафов. Добавим еще", - написал он и добавил, что написать заявление в полицию несложно.

Также Витишко отметил в сообщении, что мужчина на видео связан с руководством поселения.

Опубликованное видео длится чуть больше минуты. На нем виден автомобиль марки Honda, номер не скрыт. Неподалеку от автомобиля находится куча, судя по всему, веток и сухой травы, которая горит. Из-за кучи выходят двое мужчин, один оглядывается, затем садится за руль автомобиль. Второй кладет, по всей видимости, канистру на заднее сиденье автомобиля и садится спереди рядом с водителем. Автомобиль разворачивается и уезжает. Видео снято в довольно большого расстояния.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2023 года жители Белореченска пожаловались на неприятный запах, исходящий от местного мусорного полигона. За неделю до этого, 25 января 2023 года, суд приостановил работу мусорного полигона. Власти края объявили о реконструкции полигона, однако экспертиза по проекту задержалась на полгода, так как жители выступил против.

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