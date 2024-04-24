Мусорная свалка. Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 апреля 2024, 13:34

Жители Славянска-на-Кубани добились закрытия мусорной свалки

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Ликвидирована свалка мусора, на которую жаловались жители Славянска-на-Кубани, сообщили местные жители и эколог Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура нашла нарушения в организации мусорной свалки, на которую жалуются жители Славянска-на-Кубани, там допущены загрязнение почвы и нарушение правила о санитарно-защитной зоне, сообщили 2 февраля в Роспотребнадзоре.

27 января более 3000 жителей Славянска-на-Кубани призвали губернатора Краснодарского края закрыть свалку в черте города. Глава Славянского района сообщил, что площадка действует незаконно, и анонсировал обращение в суд. Судебный процесс, если и будет, то растянется на годы, посетовали местные жители.

Свалка в Славянске- на-Кубани, а точнее, площадка для временного хранения мусора, ликвидирована и не работает уже месяц, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Славянского горсовета Дмитрий Гарматюк. «Всё очистили, запаха нет, все довольны», - сказал он.

При этом остается проблема со сбором мусора, возникшая после исчезновения площадки, отметил депутат. "Иногда бывает, что мусорные контейнеры переполнены. Региональный оператор «Экотехпром» пока более-менее соблюдает график, но летом может возникнуть проблема. С конца мая начинает расти пассажиропоток в сторону Темрюка, где сейчас находится полигон, – из числа тех, кто едет в Анапу или Крым на отдых. Но это фактически однополосные трассы, и там начнут образовываться пробки. А у машин с мусором выросло логистическое плечо – с 20 километров до 70, и им затруднительно будет организовать регулярные поездки мусоровозов, разве что по ночам", - сказал Гарматюк.

Житель Славянска-на Кубани Сергей также сообщил, что свалка ликвидирована. «Свалка ликвидирована, запах вроде бы ушел», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко рассказал, что после вывоза мусора лично осматривал место бывшей площадки для временного хранения отходов. "Тут помогли и действия экологов (я лично обращался по поводу этой проблемы в краевое министерство ТЭК и ЖКХ) и, конечно же, активность местных жителей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам эколога, поскольку площадка представляла собой бетонированный ангар, то никаких дополнительных мероприятий по рекультивации там проводить не надо.

Напомним, 2 января Евгений Витишко сообщил, что отходы, которые ранее поступали на мусорный полигон в станице Полтавской, теперь складируются возле жилых домов в Славянске-на-Кубани. Эколог предположил, что регоператор умышленно создает точку социального напряжения, чтобы заставить власти отменить решение о закрытии полигона в Полтавской. Жители города пожаловались на поток мусоровозов и запах от свалки.

Жители станицы Полтавской с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года губернатор заявил, что мусорный полигон близ станицы закрыт. По словам чиновников, свалка в Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

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Примечание:

"Жители Полтавской обратились в полицию по поводу разгона акции протеста", "Активисты из Полтавской пожаловались в прокуратуру на давление силовиков", "Суд отреагировал на претензии инвалида из Полтавской об отсутствии пандуса".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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