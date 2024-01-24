Жители Славянска-на-Кубани пожаловались на несанкционированную свалку

24 января 2024, 04:47

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Мусор, который перестали возить на закрытую свалку в станице Полтавской, теперь незаконно складируют на территории заброшенного завода в Славянске-на-Кубани, пожаловались местные жители. Они обвинили чиновников в саботаже строительства сортировочных и мусоросжигающих предприятий.

Как писал "Кавказский узел", 2 января эколог Евгений Витишко сообщил, что отходы, которые ранее поступали на мусорный полигон в станице Полтавской, теперь складируются возле жилых домов в Славянске-на-Кубани. Эколог предположил, что регоператор умышленно создает точку социального напряжения, чтобы заставить власти отменить решение о закрытии полигона в Полтавской. С ним согласилась активистка Наталья Гаряева.

Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия. 4 декабря 2023 года во время прямой линии на телеканале "Кубань 24” губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мусорный полигон близ станицы Полтавская закрыт. Активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки. Свалка в станице Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае, заявил на заседании суда представитель профильного министерства, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Жители Славянска-на-Кубани рассказали 23 января корреспонденту "Кавказского узла" о незаконной мусорной свалке, которая находится на территории заброшенного завода на Маёвском шоссе, 3а. После закрытия свалки в станице Полтавской туда свозят мусор из Славянска-на-Кубани, станицы Полтавской, Красноармейского и Крымского районов, а также Анапы.

«На нашей улице проживают порядка ста человек. Это одно-двухэтажные индивидуальные дома и два многоквартирных дома. Рядом с нами находится отель «Березка», мясной магазин, люди держат свои огороды, выращивают фрукты и овощи. В нескольких метрах протекает река Протока. Мы не знали проблем с экологией до декабря прошлого года. Как только закрыли Полтавский полигон, то весь мусор, который везли туда, повезли к нам на заброшенный с советских времен завод. Грузовые машины идут потоками днем и ночью. Спать невозможно. Лично у меня начались головные боли от стресса, хотя ранее я на здоровье не жаловалась», - рассказала местная жительница Ольга.

Сергей признался, что живет дальше соседей от мусорной свалки, но тоже испытывает дискомфорт в связи с незаконной свалкой. «У нас живут маленькие дети, старики, беременные женщины, инвалиды, чье здоровье не такое крепкое. Но уже второй месяц нас просто убивают этой свалкой. Каждый раз, когда еду мимо на работу, то зажимаю нос. В радиусе 300–500 метров невозможная вонь, от которой начинает болеть голова. Представьте, что сейчас зима и холодно, а что будет, когда потеплеет», - сказал он.

По словам Сергея, жители сейчас пишут заявление в различные инстанции и планируют начать сбор подписей с требованием убрать свалку. «Ранее наш мусор возили в Полтавскую, а теперь с Полтавской везут к нам. И вот так чиновники решают проблему, передвигая мусорные кучи с одного поселения в другое», - посетовал он.

Олег считает, что деньги, выделенные на строительство сортировочных и мусоросжигательных заводов, попросту разворовываются, а чиновники просто ищут точки складирования мусора. «Мы так скоро все просто утонем в мусоре, но коррупционные чиновники это не хотят знать и понимать. Общеизвестно, что сортировка мусора - это главное условие уменьшение его объёма и получение дохода от металла, пластика, органики, стекла, которые могут и должны после переработки получать вторую жизнь», - сказал он.

Депутат Совета Славянского городского поселения Славянского района Дмитрий Гарматюк рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сам живет в Славянске-на-Кубани, но не рядом с новой свалкой. По его словам, к нему обратились горожане, проживающие рядом со свалкой. Гарматюк сообщил, что пытался связаться с различными чиновниками от местных до министерства ЖКХ, но все просто пожимают плечами. Только Росприроднадзор сделал предписание владельцу свалки о том, что она незаконна и не должна здесь находиться.

Гарматюк представил корреспонденту ответ заместителя руководителя краснодарского Росприроднадзора Елены Лапиной. В нем говорится, что было проведено выездное обследование упомянутого участка "в ходе которого установлено, что на территории крытого ангара на площадке, защищенной от воздействия атмосферных осадков и ветров на твёрдом бетонном покрытии осуществляется складирование ТКО с целью их дальнейшей перегрузки и транспортирования к местам конечного размещения". В ответе отмечается, что эксплуатация этого участка не предусмотрена законов и региональными актами. "На основании изложенного в адрес ООО «ЭкоТехПром» направлено предостережение № 02-О/154 от 30.11.2023 о недопустимости нарушения обязательных требований", - пишет Лапина.

Местные жители, однако, сомневаются, что какие-либо предостережения подействуют на оператора, а старый завод используется не для перегрузки, а для складирования мусора. «Я не видел, чтобы с этой свалки выезжали груженым мусором машины. Они только заезжают туда с мусором. На сегодняшний день, всего за два месяца эта мусорная куча разрослась вширь на территории примерно 50 соток и ввысь до потолка бывшего завода», - сказал Сергей.

Эколог Евгений Витишко сказал корреспонденту "Кавказского узла", что, перемещая свалки с одного жилого района в другой по Краснодарскому края, проблему можно только усугубить, так как опасные отходы со свалок попадают в воздух, почву и воду и несут угрозу не только людям, но и всем живым существам, которые обитают в зоне влияния свалки.

«То что происходит сейчас в Славянске-на-Кубани было ожидаемо после запрета свалки в Полтавской. Потому что мусор с Полтавской и других регионов, которые везли туда свои отходы, надо было складировать в другом месте. А что это за место? Как выясняется, ни чиновники, ни сам оператор этим не озаботились, а просто приняли стихийное решение везти мусор туда, куда его можно свалить, в любое найденное и не приспособленное для этого место. Все площадки, куда можно свозить мусор для перезагрузки, определены специальной схемой. Но свободных площадок, видимо, уже нет и нет законного основания складировать мусор в Славянске-на-Кубани, так как заваливаемая мусором с Полтавской площадка не находится в территориальной схеме», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" эколог Дмитрий Шевченко.

Такой подход чиновников он считает непрофессиональным и неконструктивным. «Все понимают, что в Полтавской губернатор убрал свалку только потому, что грядут выборы, и в крае ему не нужно социальное напряжение; Но разве социальное напряжение сейчас не зреет с большей силой в Славянске на Кубани?» - задается он вопросом.

Также он рассказал, что ранее в Славянске-на-Кубани был свой полигон, который был закрыт на рекультивацию и больше не используется.

Активистка Наталья Гаряева напомнила корреспонденту "Кавказского узла", что жители Полтавской требовали от чиновников грамотного подхода к решению мусорных проблем края - строительство мусоросжигательного завода в специально отведенном месте и его сортировку, но не в жилых кварталах. Но чиновники, отметила она, как обычно, нашли бесплатный и простой выход - завалить мусором жителей Славянска-на-Кубани.

В Краснодарском крае сложилась очень сложная ситуация с утилизацией мусора, и внятной стратегии ее разрешения нет, констатировали в феврале 2023 года экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко. Четыре полигона на Кубани должны были закрыться с 1 января, но губернатор смог получить у вице-премьера России Виктории Абрамченко продление срока их работы до 2026 года, рассказал ранее Евгений Витишко.

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