Активисты сочли провокацией складирование отходов на окраине Славянска-на-Кубани

02 января 2024, 17:00

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Отходы, которые ранее поступали на мусорный полигон в станице Полтавской складируются близ жилых домов в Славянске-на-Кубани, отметили активисты, предположив, что таким образом регоператор умышленно создает точку социального напряжения, чтобы заставить власти отменить решение о закрытии полигона в Полтавской.

"Кавказский узел" писал, что 4 декабря 2023 года во время прямой линии на телеканале "Кубань 24” губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мусорный полигон близ станицы Полтавская закрыт. Кондратьев отметил, что закрытие стало возможным благодаря активности местных жителей. В дальнейшем полигон ждет рекультивация, но ее сроки названы не были. Активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки. Свалка в станице Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае, заявил на заседании суда представитель профильного министерства.

Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Региональный оператор продолжает завозить мусор в Славянск-на-Кубани, на Маевское шоссе, сообщил сегодня член экологической комиссии Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, руководитель общественной организации "Зелёная лига", эколог Евгений Витишко в своем Telegram-канале. По его словам, это место обозначено временной площадкой для твердых коммунальных отходов без соответствующих документов и согласований. "Запах с этого места доносится отвратительный! И данная временная площадка для ТКО, рядом с которой находится жилые дома, уже переполняется мусором. Полагаю, что регоператор умышленно создает еще одну точку социального напряжения в своей зоне, чтобы вынудить администрацию края откатить назад решение губернатора о закрытии Полтавской свалки", - написал Витишко.

С ним согласилась активистка из станицы Полтавской Наталья Гаряева. По ее словам, если бы мусор поступал временно, его можно было бы перегружать отходы на площадке в Славянске-на-Кубани, так как "на маленьких мусоровозиках в Темрюк везти нереально", однако региональный оператор "Экотехпром" этого не делает. "Перегрузил, в конце дня все увёз, а у них там захламление. То есть у них не хватает машин, нет денег, чтобы это делать. Они просто недобросовестно и наплевательски относятся к своим обязанностям. В этом вся проблема. Даже в безысходной ситуации можно все организовать с минимальным вредом для людей", - привел сегодня ее слова Telegram-канал "Утренний юг".

Власти могли бы построить современный объект для хранения или переработки мусора, но сейчас все пользуются "такими полумерами", что является провокацией, добавила Гаряева.

Ранее администрация Славянского района сообщила, что возникла необходимость в организации перегрузки твердых коммунальных отходов в Славянске-на-Кубани. "Площадка, где происходит перегрузка, расположена на окраине города.

Это вынужденная мера на время проведения работ на объекте в станице Полтавской", - сообщила районная администрация 29 ноября 2023 года в своем Telegram-канале.

Депутат совета Славянска-на-Кубани Дмитрий Гарматюк ранее направил запрос в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора в связи со складированием твердых коммунальных отходов на окраине города. Специалисты ведомства выяснили, что на территории крытого ангара на бетонной площадке выгружают мусор для перегрузки и транспортирования его на места конечного размещения. Уточняется, что площадка защищена от дождей и ветра. При этом согласно территориальной схеме в области обращения с отходами, эксплуатация этой площадки в Славянске-на-Кубани не предусмотрена. Но у Управления нет оснований для проведения внеплановой проверки в отношении регионального оператора "Экотехпром", так как в ходе проверки не были установлены угроза причинения вреда жизни и здоровью, сообщило 1 декабря 2023 года издание 93.ru.

В Краснодарском крае сложилась очень сложная ситуация с утилизацией мусора, и внятной стратегии ее разрешения нет, констатировали в феврале 2023 года экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко. Четыре полигона на Кубани должны были закрыться с 1 января, но губернатор смог получить у вице-премьера России Виктории Абрамченко продление срока их работы до 2026 года, рассказал ранее Евгений Витишко.

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