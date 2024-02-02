Чиновники нашли нарушения в организации мусорной свалки в Славянске-на-Кубани

02 февраля 2024, 11:26

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При организации мусорной свалки, на которую жалуются жители Славянска-на-Кубани, допущены загрязнение почвы и нарушение правила о санитарно-защитной зоне, сообщили в Роспотребнадзоре. У оператора по вывозу мусора была возможность найти другую площадку, не рядом с жилыми домами, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", 27 января более 3000 жителей Славянска-на-Кубани призвали губернатора Краснодарского края закрыть свалку в черте города. Глава Славянского района сообщил, что площадка действует незаконно, и анонсировал обращение в суд. Судебный процесс, если и будет, то растянется на годы, посетовали местные жители.

2 января эколог Евгений Витишко сообщил, что отходы, которые ранее поступали на мусорный полигон в станице Полтавской, теперь складируются возле жилых домов в Славянске-на-Кубани. Эколог предположил, что регоператор умышленно создает точку социального напряжения, чтобы заставить власти отменить решение о закрытии полигона в Полтавской. Жители города пожаловались на поток мусоровозов и запах от свалки.

Проверка перевалочной площадки, куда свозится мусор из двух районов, была проведена в январе, после совещания у главы Славянского района, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник райотдела Роспотребнадзора. «Среди выявленных нарушений было несоблюдение правила о санитарно-защитной зоне, загрязнение почвы. 29 января прокуратура подала иск в суд», - рассказал он.

Противник свалки, депутат Славянского горсовета Дмитрий Гарматюк, который был на совещании у главы района, рассказал, что закрытия свалки "хотели все, вплоть до районной власти". «Моя позиция такая, что если в текущих условиях нет возможности обойтись без перегрузки в Славянском районе, то она нужна, но в другом месте, которое должно быть оборудовано по всем нормам и не в 100 метрах от птицефабрики и жилых домов. Но желания регионального оператора вместе искать такое место пока не наблюдается», - рассказал депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Гарматюк высказал опасение, что, если перегрузочная площадка будет закрыта, то могут на какое-то время возникнуть перебои со своевременным вывозом мусора.

Житель города Сергей живет в полутора километрах от свалки. "Но когда ветер дует в нашу сторону, запах ужасный. А ближайшие дома к свалке - метров 100, возможно, даже меньше. Неудобства от такого соседства, естественно, есть. Проезжать приходится мимо свалки, там запах такой, что тошнотой сложно отделаться. Люди, живущие рядом, жалуются на огромное количество крыс", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мусорные полигоны не должны закладываться рядом с жилыми домами как перегрузочные площадки, указал руководитель АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко. По словам эколога, площадка в Славянске-на-Кубани стала "аварийный вариантом" для занимающейся вывозом мусора в этой части региона компании «Экотехпром».

Он считает, что компания-оператор в некоторой степени заинтересована в потоке жалоб от жителей города. "Они могут сказать: вот, видите, что произошло после закрытия полигона в Полтавской. Дело к закрытию полигона в Полтавской шло давно, и вряд ли оператор не знал об этом. Поэтому остается непонятным, почему он не нашел другую промежуточную площадку. Сейчас отходы вывозят через Славянск на полигон в Темрюк, который не лучше, чем тот, что был в Полтавской", - заявил Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

Жители станицы Полтавской с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия. 4 декабря 2023 года губернатор заявил, что мусорный полигон близ станицы закрыт. По словам чиновников, свалка в Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Создание каждого мусорного полигона или площадки по обработке мусора планируется заранее и проходит через Главгосэкспертизу, подчеркнул Дмитрий Шевченко. "Если там оказались жилые дома или были после выделены земли под ИЖС – это вопрос к тем, кто составлял схему или выделял землю", - сказал он.

Вопрос о санитарной защитной зоне, по словам эколога, "сильно либерализован". «В теории должны проводиться замеры, чтобы определить, на каком расстоянии от источника загрязнения его уровень снижается до предельно допустимой концентрации. Но сейчас любой загрязнитель может прийти в Роспотребнадзор, заявить, что он провел собственные замеры, и добиться урезания этой зоны – в самых крайних случаях до забора предприятия-загрязнителя", - рассказал Шевченко.

Для компании «Экотехпром» площадка в Славянске-на-Кубани стала единственным выходом после закрытия полигона в Полтавской, отметил руководитель краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко. «Другого выхода у нее не осталось (хотя вообще-то компания могла бы постараться и найти точку, достаточно удаленную от жилых домов), но, хотя это и промзона в районе Кубрис, площадка устроена не по правилам. Там должны соблюдаться те же правила, что и с мусорным полигоном – должен собираться инфильтрат, должна быть система дренажа, иначе все растекается по территории. Нет санитарной зоны. Она должна быть 1000 метров, а ближайшие дома находятся в 200 метрах, люди ощущают неприятный запах", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению эколога, общественное возмущение этой площадкой настолько высоко, что районные власти, вероятно, в ближайшее время примут меры по ее ликвидации. «Вряд ли районным и краевым властям нужно, чтобы в крае появилась еще одна точка социального напряжения», - сказал Витишко.

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