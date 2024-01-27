Жители Славянска-на-Кубани потребовали от губернатора закрыть свалку

27 января 2024, 22:15

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Под обращением к губернатору Краснодарского края с требованием закрыть свалку в Славянске-на-Кубани подписались 3140 жителей. Глава района сообщил, что площадка действует незаконно, и анонсировал обращение в суд. Судебный процесс, если и будет, то растянется на годы, посетовали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 января эколог Евгений Витишко сообщил, что отходы, которые ранее поступали на мусорный полигон в станице Полтавской, теперь складируются возле жилых домов в Славянске-на-Кубани. Эколог предположил, что регоператор умышленно создает точку социального напряжения, чтобы заставить власти отменить решение о закрытии полигона в Полтавской. Жители Славянска-на-Кубани пожаловались на поток мусоровозов и запах от свалки.

Жители улиц Ароматная, Полевая, Малиновая, Цветочная, Прохладная, Восходная обратились к губернатору края с требованием закрыть свалку, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель СНТ "Заря" Галина Евтушенко. По ее словам жители СНТ и близлежащих улиц собрали 3 140 подписей и отправили их сегодня губернатору.

В заявлении жители отметили, что в городе на Маевском шоссе "появилась еще одна несанкционированная свалка отходов". "Завоз и сброс ТКО на указанную территорию бывшего стекольного завода производится региональным оператором "Экотехпром", нарушая нормы законодательства об отходах производства и потребления без разрешений и документов, тоже самое касается собственника земельного участка и здания, который создает новый мусорный полигон в нашем городе. Со свалки доносится отвратительный, токсичный запах, а напротив нее живут люди, находится гостиница и несколько действующих предприятий. Данные действия посягают на жизнь и здоровье граждан, экологическую обстановку нашего города, на заработок людей и возможность ведения предпринимательской деятельности в этом районе", - говорится в обращении к главе региона (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По словам Евтушенко, "расстояние от свалки до СНТ - не более 500 метров. Всего у нас 1423 участка, 300 семей и 550 человек, проживающих на круглогодичной основе в СНТ. Они прописаны здесь, у них жилые дома. Собрали мы 3 140 подписей под заявлением губернатору и отправили их сегодня по электронной связи. Ранее мы уже обращались в разные инстанции и подписывались, когда проблема только началась с декабря прошлого года. 108 человек подписались под требованием закрыть свалку в прокуратуру. 103 подписи отправлено было главе района. Ответов от них ещё официально нами не получено. В неформальном общении было сказано, что "свалка тут временно". Ждем ответов, так как вонь стоит уже сейчас,что будет, когда потеплеет?", - отметила она.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что предпринимаются меры для закрытия площадки по перегрузке мусора. "Славянской межрайонной прокуратурой и Роспотребнадзором проведена детальная проверка по факту организации региональным оператором данной площадки. Выявлены и зафиксированы нарушения, на основании которых площадка должна быть ликвидирована. <...> С целью закрытия площадки, в соответствии с действующим законодательством, прокуратура готовит документы для направления в суд", -сказано в сообщении.

Один из подписантов обращения губернатору, Сергей, отметил, что намерение закрыть свалку через суд настораживает. "При чем тут суд? Неужели у самой администрации и прокуратуры нет рычагов закрыть эту свалку, ведь они сами пишут, что она незаконная", - возмутился он.

Ольга, которая также подписалась под обращением, считает, что это сообщение сделано, чтобы сбить социальное напряжение перед выборами. "Они не хотят шума и народных волнений перед выборами и только обещают что-то сделать, привести в порядок, построить мусорный завод - лишь бы люди закрыли рты. На самом деле все ложь. Свалки по всему краю и не одна из них не сделана по закону и они предлагают нам на переговорах «потерпеть», а теперь они рассказывают новую сказку про какой-то суд! Суды у нас длятся годами! За это время они успеют нас всех похоронить в этом мусоре", - подчеркнула она.

Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева напомнила, что их тоже толкали в суды, которые длились годами, но в конце концов свалку закрыли без судов, когда поняли, что социальное напряжение только нарастает.

Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия. 4 декабря 2023 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мусорный полигон близ станицы Полтавская закрыт. Активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки. Свалка в станице Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае, заявил на заседании суда представитель профильного министерства, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Юрист Юрий Васканьянц считает, что достаточно административного ресурса, чтобы закрыть незаконную свалку, так как закон предоставляет такую возможность прокуратуре и администрации.

Чиновники обязаны информировать население об альтернативных площадках складирования мусора, если ставят вопрос о закрытии мусорной свалки через суд, подчеркнул эколог Дмитрий Шевченко.

В Краснодарском крае сложилась очень сложная ситуация с утилизацией мусора, и внятной стратегии ее разрешения нет, констатировали в феврале 2023 года экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко. Четыре полигона на Кубани должны были закрыться с 1 января, но губернатор смог получить у вице-премьера России Виктории Абрамченко продление срока их работы до 2026 года, рассказал ранее Евгений Витишко.

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