Власти Кубани отчитались о демонтаже кормы танкера "Волгонефть-239"

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Корма танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе, извлечена на берег и разделена на части для вывоза на переплавку.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля МЧС сообщило, что продолжается демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239", на переплавку вывезено более 545 тонн металлоконструкций.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Завершается демонтаж и утилизация кормовой части танкера "Волгонефть-239", сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Корму танкера полностью достали из воды, разрезали на крупные фрагменты. От судна остались теперь только куски металлолома. Их разделят на более мелкие и вывезут на переплавку на Абинский электрометаллургический завод. После этого территорию очистят от следов нефтепродуктов", - говорится в публикации.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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