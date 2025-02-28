МЧС отчиталось о ходе демонтажа кормы танкера "Волгонефть-239"

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На переплавку отправлено более 545 тонн металла из кормовой части танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе. Власти Кубани сообщили о подготовке к испытаниям новых технологий сбора мазута и очистки песка.

Как писал "Кавказский узел", 13 января на пляжах Анапы и Темрюкского района было начато просеивание загрязненного мазутом грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В Краснодарском крае собрано более 147,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило сегодня в своем телеграм-канале МЧС. "Продолжаются работы по демонтажу конструкций кормовой части танкера «Волгонефть-239». Вывезено более 545 тонн металлоконструкций для дальнейшей переплавки", - говорится в публикации.

Водолазы МЧС совершили 1072 спуска в море для сбора мазута. "Собрано 1830 мешков с нефтесодержащими отходами", - отчиталось ведомство.

На координационной встрече по вопросам апробации технологий обсуждались две новые технологии для сбора мазута со дна моря, которые планируется испытать в Анапе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Разработку «Аэрощуп-море» от Томского государственного университета решили опробовать на побережье. Также испытания на эффективность проведут на установке для промывки песка от пермской компании «Очистные технологии»", - говорится в сообщении.

Компании-разработчики будут работать вместе, предположил директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов. "Технология аэрощупа (разработка Томского госуниверситета) позволяет достать мазут со дна моря: затонувший, плотный, уже достаточной степени поляризации мазут, который очень сложно вообще-то изымать. Первая компания, которая уже начала работать в этой сфере, они уже добыли 300 тонн мазута. То есть, есть уже положительные результаты. Интересная компания, которая предлагает технологию промывки песка. Это компания ООО «Очистные технологии»... Они сегодня начали монтажные работы. Из экспериментальной установки они уже сделали промышленную. Остается нам проверить, как она работает", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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