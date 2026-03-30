Похороны Баймурадовой актуализировали вопрос о причинах ее убийства

После похорон уроженки Чечни Айшат Баймурадовой остались неясными и причины ее убийства, и мотивы родственников, не принявших участия в похоронах, указали пользователи Facebook*.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта Айшат Баймурадова, убитая в октябре 2025 года, была похоронена в Ереване. Организацию похорон взяли на себя следственные органы, попрощаться с Айшат пришли около 30 человек. Похороны посетили в основном приезжие из России, но были и несколько местных жителей.

Партнер Баймурадовой, живущий в Ереване, добивался права похоронить ее, но по законам Армении распоряжаться телом умершего может только ближайший родственник. При этом представители МВД настаивали на выдаче тела Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. Армянские силовики дважды обращались в Россию с просьбой уведомить родственников Баймурадовой, но никто не откликнулся, чтобы забрать ее останки.

Живущие в Армении выходцы из Чечни избегают публичного появления у могилы Баймурадовой, поделился автор сообщения, отправленного "Кавказскому узлу" с помощью бота обратной связи.

Айшат как наша землячка и как наша "сестра" не осталась одна

"Недавно читал у вас новость о захоронении Айшат Баймурадовой без участия кого-либо из Чечни или диаспоры. Диаспоры как таковой в Ереване даже близко нет, а вот чеченцы, которые не хотят подвергать себя опасности после выезда из Чечни, и уж тем более после случая с Айшат, не хотят публично показывать себя, как, например, я, чеченец, который живёт в Ереване почти 2 года. Сегодня я с братом, который тоже чеченец, приехали на место захоронения Айшат, хоть и немного, но провели наш чеченский обряд после погребения и прочитали молитвы. Хотел бы вам сообщить, что Айшат как наша землячка и как наша "сестра" не осталась одна, и это все, что я смог сделать в меру своих возможностей! P.S. Перевод предложения на видео с чеченского: "Пусть Всевышний дарует тебе спокойствие, пусть Аллах облегчит тебе (испытание) Айшат", - написал он.

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, снятым около могилы Айшат Баймурадовой. На кадрах видно, что рядом с человеком, ведущим съемку, находится как минимум еще один человек. Их лица в кадр не попали, других людей около могилы также не видно. В конце 15-секундного ролика слышны несколько негромких слов, произнесенных не на русском языке, после чего автор видео и его спутник покидают место захоронения девушки.

19 октября 2025 года 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Пользователи Facebook* к 12.45 мск 30 марта оставили более 540 комментариев под публикацией "Кавказского узла" о похоронах Айшат Баймурадовой.

Авторы многих из них оценили историю Баймурадовой как личную трагедию девушки, оставшейся без поддержки близких. «Родиться, чтобы всю жизнь мучиться, страдать, ужас, бедная девушка», - написала, в частности, Jelena Logvinov.

«Бедная девушка, такая судьба жестокая», - считает Melanya Mexakyan. «Несчастная судьба у нее с рождения», - заявила Irina Asriyan. «Спасибо людям, которые ее похоронили», - написала Оксана Маммедова.

Многие пользователи соцсети высказали мнение об ответственности родственников Баймурадовой. Кроме того, их возмутил отказ семьи забрать тело убитой.

«Таких родителей Бог не простит. […] Бедная девушка. Не похоронили ее. Такая молодая. Зачем надо было издеваться над ней», - написала Вика Остапенко. «Родители этим оправдываются перед своим обществом», - высказал мнение Гоарик Мартиросян.

«Наверное, боятся, но это не оправдание», - предположил Irakli Kolbaia. «Разобраться надо, не стоит обвинять всех», - отметил Mukhtar Mukash.

«Если опозорила семью, значит пахнет кровью», - заявил Вьюга Вихрь. «Даже если так, никто не имеет права убивать», - ответила Lara Gonalulu. «Никто не имеет права лишать жизни», - заметила и Ира Синжар. «За что бы ни было, убийство недопустимо», - добавила Ivetta Arakelova. «Средневековье какое-то», - отметила Ruska Ken.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Другие пользователи Facebook* обратили внимание на отсутствие официальной информации о мотивах убийства и выдвинули свои версии. «Она хотела свободы, поэтому ее убили», - написал Pablo Po. «Никто не знает правду», - заявила Галустян Ася.

«Мы не знаем причину, просто так ничего не может быть», - написал Этибар Алигулиев. «Дело, покрытое мраком», - отметил Павел Иорданян.

Родственники Айшат Баймурадовой живут в Гудермесском районе, и многие из них, как и бывший муж убитой, имеют отношение к силовым структурам, написал 30 января в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником nerissa. "Одной из причин убийства, как полагают некоторые наблюдатели, могло послужить то, что девушка не только вела "неправильный" с точки зрения ее родных образ жизни, но еще и [...] осмелилась угрожать отцу преданием огласке каких-то фактов его [поведения] и открыто критиковала чеченские власти. Таким образом, помимо всего прочего ее убийство можно расценивать еще и как демонстрацию лояльности ее близких руководству республики", - указал читатель.

Напомним, около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

В феврале Следственный комитет Армении впервые официально назвал имена подозреваемых в убийстве Айшат Баймурадовой. Ведомство подтвердило, что речь идет об уже названных правозащитниками Карине Иминовой и Саид-Хамзате Байсарове. Запрос о них направлен в Интерпол, Россия запрос о помощи следствию проигнорировала.

Беглянки с Северного Кавказа оказываются на чужбине в уязвимом положении из-за сильной ностальгии, что заставляет их искать контакты с выходцами из регионов СКФО и создает опасность раскрыть убежище, указали правозащитники в ноябре 2025 года.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров.