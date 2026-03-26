Активисты сочли дискриминацией карабахцев спор Пашиняна с беженкой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Никол Пашинян, высказывая претензии беженке из Нагорного Карабаха, повел себя недопустимо для представителя власти. Политики всех уровней не должны легитимизировать насилие и дискриминацию, указали представители НКО и активисты.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения беженке из Карабаха, в диалоге с которой в ереванском метро на повышенных тонах заявил, что "сбежавшие" не должны говорить, что он "сдал Карабах".

Представители общественных организаций осудили поведение Пашиняна, указав, что женщина в дискуссию с которой он вступил - дочь погибшего в карабахских войнах бойца. "Это является не только нарушением норм поведения лица, занимающего публичную должность, но и проявлением нетерпимости и языка ненависти по отношению к насильно перемещенному армянскому населению Арцаха", - указали они в документе, отметив, что такое поведение Пашиняна "может быть расценено как психологическое насилие".

«Этот инцидент является сигналом, адресованным всему обществу, который легитимирует насилие и поляризацию, что, к сожалению, имеет тенденцию углубляться накануне выборов. Хотя позднее премьер-министр принёс извинения, его высказывания уже привели к очередной волне ненависти и преследования арцахцев (карабахцев)".

Организации призвали власти Армении, в том числе премьер-министра, «воздерживаться от риторики, содержащей элементы дискриминации и оскорблений, а также обеспечить уважение прав и достоинства" беженцев и потребовали "реагировать на проявления языка ненависти в публичном пространстве и в социальных сетях, а также соблюдать нормы этики и ответственности».

Под заявлением подписались около двадцати общественных организаций: общественные организации «Защита прав без границ», «Новая культура справедливости», «Армянская прогрессивная молодёжь», «Клуб общественной журналистики», Ереванский пресс-клуб, Институт многопрофильной информации, Региональный центр демократии и безопасности, «Центр общественной консолидации и поддержки», «Хельсинкская ассоциация», Армянский комитет Хельсинкской гражданской ассамблеи, Клуб журналистов «Аспарез», «За равные права» , Центр медийных инициатив, Информационная НПО «Эколур», Фонд развития и защиты права, «Журналисты во имя прав человека», «МедиаСтеп».

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян отметил, что «инцидент в метро стал полным разоблачением риторики армянской власти: с одной стороны создается покров заботы, а с другой - систематически подвергаются нападкам и клеймятся насильственно перемещенные люди».

«Для сотен тысяч людей, живущих в Армении, перемещенные арцахцы (карабахцы) действительно являются сестрами и братьями, и они показывают это не тем, что ежедневно по несколько раз повторяют это по заданной повестке, а своим отношением. А карту Армении не следует превращать в инструмент манипуляции. Но в сердцах и стремлениях людей существует также другая карта, которая не иллюзия, а естественное и справедливое стремление вернуться туда, на ту родину, где они родились, жили и творили», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель НПО «Союз Арцах», правозащитник Артак Бегларян заметил, что «история еще оценит действия арцахцев, и то, как остались одни и боролись за свое достоинство».

Необходимо «внимательно фиксировать случаи публичных призывов к ненависти, дискриминации, нетерпимости и вражде против арцахцев, а также применения насилия, и направлять сообщения о преступлениях в правоохранительные органы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Высказывания главы государства будет распространяться и на бытовом уровне, что окажет негативное влияние на эмоциональное и морально-психологическое состояние беженцев

Журналист Лиана Петросян считает, что «на инцидент в метро должны обратить внимание как правозащитники, так и международные организации, призванные защищать права беженцев и насильно переселенных лиц».

"Высшая политическая власть государства также считается примером для подражания для широких слоев общества. Высказывания главы государства будет распространяться и на бытовом уровне, что окажет негативное влияние на эмоциональное и морально-психологическое состояние беженцев. Необходимо проделать работу, чтоб дальнейшее распространение речи ненависти в отношении насильно переселенных лиц. Для любого не секрет, что мы не бежали, а были насильно переселены, не имея гарантии физического существования и безопасности», - отметила Петросян.

Активист Арус Бакунц отметила, что «для политического деятеля проведение агитационной кампании в общественном транспорте подразумевает положение «гостя», а гражданин в метро находится в своем личном пространстве, за которое он заплатил, и он не обязан участвовать в политическом диалоге».

По ее словам, «когда гражданин просит не разговаривать с ним, любое продолжение воспринимается как агрессия и отсутствие уважения к избирателю».

Политический аналитик Арман Абовян назвал случай в метро «позорным инцидентом», и добавил, что "женщина выразила то, что думают и чувствуют миллионы армян".

Молодая женщина «показала, что национальное достоинство — это не пустые слова, и стала символом восстановления нашего попранного чести и достоинства», написал он на своей странице в Facebook*.

Правительство Пашиняна отказалось защищать армян Арцаха, у которых, будем честны, не было другого выбора

Армянский общественный деятель Карпис Пашоян написал на своей странице в соцсети, что «называя арцахцев «бежавшими», Никол Пашинян ставит под сомнение их право на защиту и выживание».

Правозащитник из Франции армянского происхождения Франц Папаян, написал на своей странице в соцсети, что «презренное и жестокое поведение премьер-министра Никола Пашиняна по отношению к Армине Мосиян, беженке из Арцаха (Нагорный Карабах), и ее ребенку обернулось против самого Никола Пашиняна. Эта история вызвала огромный резонанс в Армении и во всей диаспоре. Стоит помнить, что правительство Пашиняна отказалось защищать армян Арцаха, у которых, будем честны, не было другого выбора", - указал он.