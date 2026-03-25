Участники протестов в Ереване потребовали обнародовать доклад о 44-дневной войне

Родственники погибших и пропавших без вести солдат потребовали от парламента Армении обнародовать доклад комиссии, изучавшей обстоятельства 44-дневной карабахской войны. Власти обещали опубликовать документ еще осенью 2025 года, но не выполнили обещание и засекретили доклад.

Как писал "Кавказский узел", родственники армянских военных регулярно проводят акции протеста с требованием выяснить судьбу пропавших без вести. Так, 8 марта матери военнослужащих на протестной акции около здания правительства Армении в очередной раз потребовали найти их сыновей. Они заявили, что неопределенность с каждым днем становится всё труднее переносить.

К октябрю 2022 года без вести пропавшими в ходе 44-дневной карабахской войны 2020 года были официально признаны 217 человек. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести.

24 марта родные без вести пропавших в 44-дневной войне провели акцию в Ереване перед зданием Национального собрания Армении. Они напомнили, что армянские власти обещали опубликовать еще в сентябре 2025 года доклад следственной комиссии Нацсобрания, изучающей обстоятельства 44-дневной войны.

Протестующие передали в приемную Нацсобрания письмо, адресованное парламентским фракциям, с требованием поднять на заседаниях вопрос о необходимости обнародовать содержание доклада, передал корреспондент "Кавказского узла".

В апреле 2025 года председатель комиссии Нацсобрания по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян сообщил, что отчет следственной комиссии, изучающей обстоятельства 44-дневной войны, будет представлен после начала осенней сессии Нацсобрания - в первый или второй день после пленарного заседания, следующего за 27 сентября 2025 года. По словам Кочаряна, документ был готов еще в сентябре 2023 года, но его публикация откладывалась "по ряду причин", сообщило 18 апреля 2025 года издание Amnews.am. Однако 6 октября пресс-секретарь спикера парламента заявил, что из-за несоответствия процессуальным срокам документ не включили в повестку пленарных заседаний и отправили в архив Нацсобрания, где с ним могут ознакомиться депутаты, имеющие соответствующий уровень допуска к секретной информации, сообщило в тот же день Armenia Today.

Акция организована инициативной группой, к которой присоединились родственники пропавших без вести и погибших военнослужащих, участников войны, а также арцахцы (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха), потерявшие родину, пояснил общественный деятель Микаел Маргарян.

«В сентябре 2025 года комиссия завершила свою работу и направила доклад председателю Национального собрания. Однако ни 30 сентября, как заявлял председатель комиссии Андраник Кочарян, ни на следующем пленарном заседании доклад так и не был опубликован. Напротив, по словам председателя НС, отсутствуют правовые основания для включения доклада в повестку пленарного заседания. Инициативная группа акции настаивает, что Национальное собрание обязано обнародовать доклад, поскольку это документ, которого давно ожидают. Для его подготовки за счет средств налогоплательщиков был выполнен большой объем работы, и эта работа не должна остаться без последствий. Сложившаяся ситуация вызывает широкое общественное недовольство», - пояснил активист.

44-дневная война началась 27 сентября 2020 года. Утром того дня власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные обстреляли Степанакерт и приграничные села. Минобороны Азербайджана возразило, что обстрелы стали ответной реакцией на огонь по азербайджанским населенным пунктам. "Кавказским узлом" подготовлен материал "Карабах: хроника войны-2020 и ее последствий".

Доклад не представлен общественности, несмотря на обещания власти, которая оправдывает свои действия тем, что это "секретный документ", возмутился на акции общественно-политический деятель Геворг Геворгян.

"При создании комиссии заявлялось, что ее работа позволит пролить свет на все преступления, совершенные в ходе войны, а также приведет к судебным решениям и арестам. Затем вдруг все замолчали, а позже стали утверждать, что материалы якобы являются совершенно секретными. Что именно здесь совершенно секретно? Мы потеряли тысячи жизней - это трагедия и катастрофа", - сказал Геворгян.

Он добавил, что «неопубликованный доклад говорит о том, что ответственность за произошедшее лежит на нынешних властях, и не исключено, что в преддверии выборов они опасаются обнародовать этот документ».

«Мы требуем от депутатов парламента опубликовать доклад следственной комиссии и обеспечить прозрачность расследования обстоятельств войны», - заявил Геворгян.

Правозащитница и соучредитель конституционного движения «Нжар» Нина Карапетянц заметила, что «власть вводит в заблуждение родных без вести пропавших и погибших воинов, отказывается сообщить, кто был виноват».

«Председатель комиссии Андраник Кочарян участвовал в политических процессах «тысячу лет», разве он не знает, что существуют сроки? Или если бы им было нужно рассмотреть что-то с пропущенными сроками, разве они бы этого не сделали? Нынешняя власть никогда не была ярым сторонником Конституции или законов. Никогда наша Конституция не была настолько попрана, как при нынешней власти», - заявила Карапетянц.

В свою очередь председатель НПО «Возрождающийся Арцах» Анастас Исраелян заявил, что власти "отказываются от народа". «Мы сегодня хотим получить ответы. Если эта комиссия была создана для того, чтобы обнародовать причины поражения в войне, то обязана это сделать. Если нет - значит, вы и были первыми виновными и удвоите свою вину за такое отношение к народу», - сказал на акции Исраелян.

Арсен Гукасян, брат погибшего и дядя пропавшего без вести в 44-дневной войне заметил, что «дело не сдвигается с места, а виновные в войне так и не несут ответственности».

«Я хочу знать, кто виноват в гибели моего брата, в том, что без вести пропал мой племянник, кто виноват в «беспорядке», который там [в 44-дневной войне] происходил. Мы хотим ответов, но никто ничего не делает», - сказал Гукасян.

Отец пропавшего без вести военнослужащего Серго Галстян заявил, что «каждый из нас имеет право требовать и получить необходимую информацию».

«Нам обязаны объяснить, почему наши дети погибли, пропали без вести? Кто виновен и должен нести ответственность. А если власть лишает нас этого, то я имею право сказать, что они скрывают свои деяния», - сказал Галстян.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".