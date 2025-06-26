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12:45, 26 июня 2025

Боец из Адыгеи убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Бабаскин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 85 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 29 мая число убитых в ходе специальной военной операции на Украине бойцов из Адыгеи, о которых сообщалось официально, достигло 84.

19 июня в зоне СВО  убит уроженец хутора Дукмасов Сергей Бабаскин, ему было 58 лет, сообщила сегодня администрация Дукмасовского сельского поселения в своем Telegram-канале.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 85. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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