Правозащитники объяснили роль окружения Кадырова в победах его детей

26 апреля 2021, 18:32

За победами сыновей Кадырова часто стоят тренеры и организаторы турниров, которые входят в окружение главы Чечни и не хотят его расстраивать, предположили чеченские правозащитники Оюб Титиев и Руслан Кутаев. На секунданта проигравшего Адаму Кадырову спортсмена из Нальчика могла подействовать общая атмосфера на турнирах в Чечне, и он решил выбросить полотенце с целью избежать возможных проблем, счел московский тренер по боксу.

Как писал "Кавказский узел", 13-летний Адам Кадыров в ходе поединка на турнире "Время Легенд-6: Спецоперация" победил техническим нокаутом бойца из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова. Во время поединка рефери начал отсчитывать нокдаун, в это время секундант Биттирова выбросил полотенце, и судья остановил бой. Поединок вызвал множество публикаций в СМИ и соцсетях, авторы которых заявили, что рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом. На фоне споров о победе сына главы Чечни председатель парламента региона Магомед Даудов заявил о готовности мальчика провести еще один бой с Биттировым. А 23 апреля сын Кадырова сам объявил о готовности к повторному бою.

Победу сына Рамзана Кадырова во время поединка с Асланом Биттировым увидели рефери боя, тренер соперника, сам глава Чечни и его соратники. Однако с ними не согласились зрители, комментаторы и эксперты. Пользователи соцсетей также заметили, что у подростков были различные типы перчаток. Так сын Кадырова бился в обычных профессиональных перчатках, тогда как Биттиров использовал любительские, так называемые, антинокаутирующие, сообщается в справке "Кавказского узла" о поединке Адама Кадырова и Аслана Биттирова "Странный бой сына Кадырова".

Победы сыновей Кадырова «организует» его окружение

Поединки, в которых соперники проигрывают сыновьям главы Чечни, заведомо не режиссируются по прямому указанию руководства региона, так получается по собственной инициативе организаторов турниров, допускает чеченский правозащитник Оюб Титиев.

"Я не могу точно сказать, как именно это планируется. Не исключаю, что оба варианта могут быть. Но мне кажется, на таких турнирах никаких указаний сверху не надо. Все делается по собственной инициативе организаторов. И так понятно, кто должен победить", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Оюб Титиев.

С ним согласен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Кадыров всегда очень хочет побед своих сыновей. Он хочет, чтобы его детей учили побеждать, но путем тренировок, обучения, а не присуждением незаслуженных побед. Я не думаю, что он дает указания присуждать победы. Это дело рук его окружения, которое оказывает ему медвежью услугу. Это рвение тех людей, которые ведут его сыновей по спорту", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

По его мнению, тренера сыновей Кадырова не хотят расстраивать главу республики. "Так они демонстрируют, что они якобы прекрасные специалисты и сделали из его сыновей хороших спортсменов. А также не хотят расстраивать Кадырова поражением его сыновей. Они думают, что так для сыновей лучше. Хотя уже все думают, что эти победы достаются им не честным путем", - отметил Кутаев.

Тренер Биттирова мог стать жертвой общей атмосферы на турнирах в Чечне

Московский тренер по боксу Максим Сухинин считает редкостью договорные поединки в любительском боксе.

"Такие поединки бывают очень редко. Это касается поединков, которые в целом ничего не решают для боксеров. То есть речь идет о каких-то сторонних соревнованиях, которые не проводятся под эгидой Федерации бокса России. На местечковых турнирах часто побеждают представители региона, где проводится турнир. Как говорится, дома даже родные стены помогают, но здесь, скорее, есть такое понятие, что местные ребята имеют преимущество за счет симпатии судей. Не могу сказать, что победы покупаются, но определенное предвзятое отношение судей и рефери может быть по каким-то неспортивным причинам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Максим Сухинин.

Он объясняет - если тренер выбросил полотенце, то спортсмен не имеет возможности оспорить его решение. "Тренеру всегда виднее. Это часто делается, чтобы не рисковать здоровьем. Иногда полотенце кидают, когда видят, что нет смысла продолжать поединок, потому что соперник уж слишком сильный, бой неравный. Я не верю, что тренера могут заставить это сделать. Возможно, он (имеет ввиду тренера Аслана Биттирова – прим. «Кавказского узла») так поступил по каким-то своим личным соображениям", - отметил Сухинин.

Его коллега Роберт Заев не исключает, что на тренера Аслана Биттирова могла подействовать общая атмосфера на турнирах в Чечне.

"Мы все знаем, какая атмосфера на турнирах в Чечне. Даже футбольные матчи там проходят не гладко. Есть такое понимание, что местные должны победить. Может быть, тренер решил выбросить полотенце с целью избежать возможных проблем. Есть такое общее психологическое давление. Но не думаю, что на него оказывали прямое давление, чтобы он решил исход поединка своим поступком", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Роберт Заев.

Ранее Лукас Браун, который является бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, рассказал о неожиданном ударе ему в живот со стороны Рамзана Кадырова, на который он не имел возможности ответить, так как в этом случае рисковал быть застреленным. Об этом случае Браун рассказал в интервью американскому журналу Sporting News. В том же интервью спортсмен сообщил, что его победу над Русланом Чагаевым зал в Грозном встретил тишиной и Браун, вместе со своей охраной, был вынужден спешно покинуть его из опасений за безопасность.

При этом он отметил, что в любительском боксе тоже бывают договорные поединки.

По словам Заева, если тренер выбросил полотенце, судья обязан остановить бой. "Судья не может не остановить поединок, если видит полотенце на ринге. Это означает, что кто-то из боксеров не может продолжить бой. Решение выбросить полотенце всегда принимает тренер. И только он знает, по какой причине надо это сделать. Если нет явных на это причин, то стоит задуматься, зачем надо было выбрасывать полотенце", - пояснил Роберт Заев.

Комментатор ММА на телеканале "Матч ТВ" Вадим Фурсов назвал редкостью договорные поединки в любительском боксе.

"Если вообще говорить про договорняки в любительском боксе, то лично я никого за руку не ловил и очевидных фактов никто не предоставлял. Единственное, слышал от различных тренеров и боксеров, что, вот, меня слили в угоду сопернику. Такие разговоры до меня доходили, но насколько они подлинны, я сказать не могу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Вадим Фурсов.

Глава федерации бокса Кабардино-Балкарии готов секундировать Биттирова в повторном бою

Глава федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков не считает поединок между Адамом Кадыровым и Асланом Биттировым подставным.



"Это был любительский бой, где они оба показали хорошее мастерство. Но в спорте всегда бывает победитель и проигравший, это детский спорт, в конце-то концов! Ни о каком «подставном» бое и речи быть не может. Вся эта шумиха вокруг данного турнира ничего хорошего не несет, на мой взгляд", - написал Бербеков 23 апреля на своей странице в Instagram.



Он также выразил готовность секундировать боксера из КБР на реванше с сыном Кадырова. "Искренне хочу увидеть реванш вживую и секундировать нашего бойца. Зачем синий угол выбросил полотенце, я разберусь. Я уверен - самому Адаму, как юному и зрелищному боксеру, не нужна такая победа", - отметил Бербеков.

Ранее, также 23 апреля, издание "Подъем" привело слова Нажмудина Бербекова о том, что, по его мнению, тренеры проигравшего подростка не сами принимали решение об остановке поединка.

Напомним, бои с участием сыновей Кадырова и ранее вызывали сомнения у болельщиков. Во время турнира по смешанным единоборствам (MMA) Grand Prix Akhmat 2016, который прошел 4 октября 2016 года в Грозном, трое сыновей Кадырова одержали победу в поединках, один из которых завершился нокаутом. Тренер и отец нокаутированного ребенка рассказали, что бои были постановочными. 16 августа 2018 года Адам Кадыров победил на чемпионате по профессиональному кикбоксингу в Грозном, после этого глава Чечни заплатил проигравшему сопернику сына 100 тысяч рублей. По итогам поединков на вечере бокса "Время Легенд-5" в Грозном осенью 2020 года пользователи Интернета также поставили под сомнение достоверность побед, одержанных тремя сыновьями Кадырова.