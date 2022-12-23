Дебют Эли Кадырова в ММА не принес сенсаций

23 декабря 2022, 18:50

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Сегодня состоялся первый бой в ММА сына Рамзана Кадырова Эли, который победил через три минуты после начала боя. Этот бой продолжил серию побед сыновей Кадырова, чьи спортивные успехи ранее вызывали недоумение комментаторов и любителей спорта.

"Кавказский узел" писал, что 4 ноября 2021 года стало известно, что сын Рамзана Кадырова Эли стал победителям поединка на турнире по профессиональному боксу "Время легенд-7" в Грозном. Пользователи соцсетей сочли, что победа сына главы Чечни была предсказуемой, а его соперник поддавался. Тренер детей Кадырова на этом турнире также одержал победу нокаутом. Племянник главы Чечни после боксерского турнира заявил, что обязан победой Рамзану Кадырову. Сыновья Рамзана Кадырова принимают участие в боях на турнирах, так как глава Чечни таким образом пытается продемонстрировать свою власть. Победа его детям обеспечена вне зависимости от типа мероприятия и несмотря на то, что это приносит Кадырову больше критики, чем PR-эффекта, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сыновья главы Чечни регулярно оказываются в центре скандалов после боксерских поединков. Эли без сопротивления одолел сверстника из Ставрополя, а Адам скорее проигрывал бой Аслану Биттирову из Кабардино-Балкарии. Победу сыновей Кадырова видят рефери боя, тренеры соперника, сам глава Чечни и его соратники. А зрители, комментаторы и эксперты часто оказываются с их мнением не согласны. Как проходили поединки, что говорят рефери и комментаторы, почему у соперников могут быть разные перчатки – рассказывается в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

Эли Кадыров на первом турнире ММА досрочно победил Ислама Акбарова. Победа одержана через три минуты после начала боя техническим нокаутом. Бой был показан в прямом эфире на сайте Absolute Championship Akhmat (ACA).

Как указано на сайте ACA, турнир в Москве стал дебютом для сына Рамзана Кадырова Эли в ММА.

Эли Кадыров выступает в легком весе. Оба соперника впервые выступили в профессиональных ММА, указано на сайте в сообщении от 22 декабря.

В списке бойцов АСА Эли Кадыров не указан.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев перед началом боя пожелал Эли Кадырову победы. "Брат, я знаю, как усердно ты готовился и в какой отличной физической форме ты находишься. Ин Ша Аллах, только победа!" — написал он на своей странице в Instagram*.

На сайте лиги аша лига единственная на российском рынке придерживается позиции, что смешанные единоборства, в первую очередь, спортивное состязание, а не шоу. В современном мире ММА большинство промоутерских компаний начали забывать об истинном смысле этого вида единоборств. Акцент внутри индустрии все больше смещается в сторону пресловутого «шоу», и зачастую это происходит в ущерб спортивной составляющей. Слоган ACB «Less show, more fighting» как нельзя лучше показывает, что для нас спорт всегда будет стоять на первом месте, даже если придется ради этого чем-то жертвовать.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров 19 октября заявил, что трое его сыновей Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в боевых действиях в зоне военной операции. Гостелеканал Чечни опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого несовершеннолетние сыновья Кадырова показаны в окопе. Комментаторы сочли ролик элементом политического пиара главы республики. Они усомнились, что происходящее действительно было снято во время боя на передовой. Видеоролик, на котором сыновья Кадырова участвуют в бою, был смонтирован из нескольких видео, сообщил глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев, назвав это "обычной работой монтажеров". Кадыров не выразил переживаний за своих детей, когда узнал об обстрелах Донецка во время их поездки туда, похвалился Дудаев.

Блогер Тумсо Абдурахманов на своем YouTube-канале 21 октября разобрал видеосюжет с детьми Кадырова в зоне специальной военной операции. Блогер обратил внимание, что кадры в тылу и кадры перестрелки оказались сняты в одном и том же месте, показав два одинаковых дерева и куст рядом с ними. Место съемки боя оказалось тем же самым местом, о котором офицеры в кадре говорят как о тыловом расположении в пяти километрах от передовой. "Получается, что они должны стрелять в спину своим же войскам", - сыронизировал Абдурахманов.

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