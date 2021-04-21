Сюжет ЧГТРК "Грозный" в защиту сына Кадырова вызвал недоверие в соцсети

21 апреля 2021, 01:40

Государственная телекомпания "Грозный" выпустила сюжет в доказательство честной победы Адама Кадырова на боксерском турнире. Пользователи Instagram сочли журналистов ангажированными.

Как писал "Кавказский узел", 13-летний Адам Кадыров техническим нокаутом победил бойца из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова на турнире "Время Легенд-6: Спецоперация". Пользователи сети посчитали действия судьи вынужденными.

Государственная телекомпания вступилась за сына Рамзана Кадырова

Боксерский поединок между Адамом Кадыровым и Асланом Биттировым в рамках турнира "Время легенд" вызвал множество публикаций в СМИ и соцсетях, авторы которых обратили внимание, что рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом, отмечается в публикации от 20 апреля в Instagram-паблике государственной телекомпании "Грозный".

На самом деле и Рамзан Кадыров, и его сын Адам были недовольны остановкой боя, это было сделано по инициативе секунданта Биттирова, заявил президент чеченской Федерации бокса Валид Эдилов. "Видя ситуацию вблизи и переживая за здоровье боксера, его секундант решил остановить этот бой. В этом ничего необычного нет, тем более в любительском поединке", - сказал Эдилов в эфире ЧГТРК "Грозный".

Тренер Аслана Биттирова Батыр Шипшев заявил, что беспокоился о здоровье своего воспитанника. "Во время поединка рефери начал отсчитывать нокдаун. По правилам любительского бокса, тем более в этой возрастной категории, не было смысла продолжать этот поединок. Как тренер и как судья я считаю самым главным здоровье детей", - сказал Шипшев.

Биттиров пропустил сильный удар и потерял концентрацию, заявил рефери турнира "Время легенд" Беслан Кукаев. "Я начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что он потерял концентрацию. Когда шел отсчет, секундант Биттирова выбросил полотенце, и поэтому я остановил бой. Чтобы засчитать нокдаун в любительском бою среди детей, не обязательно, чтобы боксер падал на колено или начал шататься. Его отсчитывают, когда видят, что боец получил тяжелый удар", - сказал Кукаев журналисту телеканала "Грозный".

Пользователей Instagram не убедили аргументы ЧГТРК

Многие читатели Instagram-паблика eldit_net также сочли, что журналисты ЧГТРК "Грозный" недостоверно осветили поединок. "Этот журналист убедил меня, что я слеп", - сыронизировал umar95__, сопроводив свой комментарий улыбающимся смайликом. "Что ты обманываешь. Боишься Кадырова, вот и поешь. Засуживаете сильного пацана", - возмутился salvar.1981.

"Аслана жалко - в столь юном возрасте показали сущность этих продажных людей. Они даже не могут объяснить тот факт о перчатках, почему Аслану выдали Анти нокаутирующие перчатки", - высказался пользователь соцсети kutsaevadlan.

За семь часов, к 01.00 мск 21 апреля, эта публикация собрала 21,9 тысячи просмотров, 894 "лайка" и 723 комментария. У паблика 218 тысяч подписчиков.

Сыновья Рамзана Кадырова принимали участие в боях и ранее. Во время турнира по смешанным единоборствам (MMA) Grand Prix Akhmat 2016, который прошел 4 октября 2016 года в Грозном, трое сыновей Кадырова одержали победу и поединках, один из которых завершился нокаутом. Тренер и отец нокаутированного ребенка рассказали, что бои были постановочными. 16 августа 2018 года Адам Кадыров победил на чемпионате по профессиональному кикбоксингу в Грозном, после этого глава Чечни заплатил проигравшему сопернику сына 100 тысяч рублей. По итогам поединков на вечере бокса "Время Легенд-5" в Грозном осенью 2020 года пользователи Интернета также поставили под сомнение достоверность побед, одержанных тремя сыновьями Кадырова.

Публикация ЧГТРК "Грозный" не убедила и сомневающихся читателей паблика телекомпании. "Пусть угол Биттирова в следующий раз на первых секундах выбросит полотенце (в знак поражения. - Прим. "Кавказского узла"), зачем время терять", - написал okoneshnikov.dima, собрав четыре "лайка".

Читательница паблика madina_0260 сочла, что победа была куплена. "Хорошо заплатили", - написала она.

Пользователь соцсети arslanbekov727 отметил, что публикации в СМИ, которые журналисты государственной телекомпании сочли "провокационными", отражают мнение множества простых болельщиков. " Ну почему всегда говорят "провокационно". Ну видно же, что решение судьи непонятно, люди же не просто так возмущены", - написал он.

За пять часов, к 01.00 мск 21 апреля, публикация на странице "Грозный ТВ" собрала 19,4 тысячи просмотров, 799 "лайков" и 60 комментариев. У паблика 605 тысяч подписчиков.

Adat высмеял репортаж ЧГТРК "Грозный"

Помимо критических мнений, публикация на странице "Грозный ТВ" сопровождается односложными комментариями вроде "Адам чемпион", "Адам молодец". На такие комментарии обратил внимание оппозиционный Telegram-канал Adat. "Открываешь любую публикацию кадыровской пропаганды - куча ботов с однотипными комментариями. <...> когда вы уже поймете, что этот ваш дешевый трюк с имитированием народной поддержки никак не действует? Вы вызываете лишь презрение и чувство стыда за вашу наглость и тупость", - говорится в сегодняшней публикации канала. Она сопровождается скриншотами с комментариями "Адам чемпион", "Ахмат сила" и подобными.

Сюжет ЧГТРК "Грозный" авторы Adat охарактеризовали как репортаж в стиле "Ваши глаза вам врут, поэтому послушайте, что говорим мы".