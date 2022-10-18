Кадыров отчитался о поездке своих детей в Донбасс

18 октября 2022, 12:21

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Трое несовершеннолетних сыновей Рамзана Кадырова снялись в пропагандистском сюжете ЧГТРК "Грозный" из Мариуполя и попозировали для фото пресс-службе главы ДНР, который вручил их сестре Айшат Кадыровой орден.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его трое несовершеннолетних сыновей готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий. Это его заявление вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Одни из них сочли слова Кадырова элементом пиара, другие высказали мнение, что детям рано отправляться в зону боевых действий. Российское законодательство не позволяет отправлять в зону боевых действий несовершеннолетних граждан, даже если они получают военное образование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

О том, что несовершеннолетние сыновья Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам побывали в Мариуполе, сообщил сам Кадыров сегодня ночью в своем Telegram-канале.

По его словам, также в Донецкую народную республику прибыла его дочь – Айшат Кадырова, которая возглавила рабочую поездку чеченской делегации в Донбасс.

Видеосюжет о поездке детей Рамзана Кадырова в Донбасс также был минувшей ночью опубликован на странице ЧГТРК "Грозный в Instagram*, на которую подписаны около 979 тысяч пользователей. На 12.15 мск эта запись набрала 58,1 тысячу просмотров. Под ней оставлено 106 комментариев, в основном одобрительных.

На кадрах ролика показана Айшат Кадырова, которая идет по городским улицам в сопровождении министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмедом Дудаевым, а также нескольких десятков силовиков с автоматами в руках. Делегация из Чечни проходит мимо жителей, которые собрались на обочине дороги. Дудаев их приветствовал. Далее в сюжете мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров заявил в интервью журналисту ЧГТРК "Грозный", что уверен в том, что задачи спецоперации российских войск будут выполнены успешно. Затем показана раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя, одна из жительниц высказывает слова благодарности. Видеоролик сопровожден торжественной музыкой.

Глава ДНР Денис Пушилин вечером 16 октября сообщил в своем Telegram-канале, что вручил Айшат Кадыровой орден Дружбы за сотрудничество и как символ благодарности за поддержку Донбасса.

Пушилин также прикрепил к записи три фотографии, на одной из которых показана его встреча с Айшат Кадыровой. На второй фотографии показаны Ахмат, Эли и Адам Кадыровы, а также Ахмед Дудаев. У всех четверых безэмоциональные и отрешенные лица. Глава ДНР при этом не упомянул о встрече с сыновьями Кадырова.

Айшат Кадырова передвигается по территории ДНР в сопровождении большого кортежа и охраны. При этом трое его сыновей находятся в Мариуполе, вопреки обещаниям Кадырова отправить их в места боевых действий. В Мариуполь приехал, в том числе супруг Айшат Кадыровой, информировал минувшей ночью чеченский оппозиционный канал Telegram-канал Niyso.

Комментарий о поездке на Донбасс детей Кадырова написал сегодня утром пользователь donn.kiehn, под материалом "Рамзан Цицулаев заочно арестован после срыва судебных прений" на "Кавказском узле".

"Недавно племянник главы Чечни Хамзат ездил с такой же "миссией" в Мариуполь, проверял посты кадыровцев и тоже как бы был на передовой. Здесь аналогичная ситуация. Проехать в безопасную зону, снять пару роликов и потом долго гордиться и восхищаться своими "подвигами", – отметил donn.kiehn.

Он предположил, что такие поездки в будущем позволят родственникам Кадырова "иметь статус ветеранов боевых действий, ну и заодно получить какие-то награды".

Напомним, сыновья Рамзана Кадырова принимали участие в боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам, где их объявляли победителями. Детям Кадырова обеспечена победа, несмотря на то, что это приносит ему больше критики, чем пиар-эффекта, отметили в 2021 году аналитики. Подробнее об этих поединках можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

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