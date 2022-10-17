Рамзан Цицулаев заочно арестован после срыва судебных прений

17 октября 2022, 16:45

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Прения по делу о похищении бизнесмена, в котором обвиняется бывший полпред Чечни на Украине Рамзан Цицулаев, сорваны из-за отсутствия подсудимого, он объявлен в розыск и заочно арестован, сообщили в суде. По данным адвоката, Цицулаев находился на лечении в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", дело о похищении коммерсанта Али Закриева, а также вымогательстве более 100 миллионов рублей поступило в Никулинский райсуд Москвы 13 октября 2020 года. В преступлении обвиняются бывший полпред Чечни на Украине Рамзан Цицулаев и еще восемь человек: два высокопоставленных силовика и шесть помощников и охранников Цицулаева.

Ранее, в феврале 2020 года, суд постановил освободить Рамзана Цицулаева из-под ареста. На свободе также оказались большинство обвиняемых, что говорит о провале следствия, заявил тогда адвокат Цицулаева Ариф Бекаев.

Никулинский райсуд Москвы не смог сегодня приступить к прениям сторон по делу Рамзана Цицулаева в связи с его отсутствием, Цицулаев объявлен в розыск, сообщил пресс-секретарь суда Александр Арбузов.

"Постановлением Никулинского районного суда Цицулаеву Р. Л. изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Он объявлен в розыск", - сказал он. Арбузов уточнил, что производство по делу приостановлено до розыска Цицулаева, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря суда, постановление об аресте Цицулаева суд вынес сегодня, сообщает РИА Новости. Арбузов добавил, что адвокат Ареф Бекаев возражал против удовлетворения ходатайства, настаивая на том, что Цицулаев не нарушал подписки о невыезде.

Сам Ариф Бекаев сообщал неделю назад, что Рамзан Цицулаев "болеет и лечится в Чечне", информирует агентство.

Напомним, в октябре 2017 года Рамзана Цицулаева, объявленного в России в розыск, задержали украинские силовики. Власти Украины выдали его, при том что официального запроса российской стороны об этом не было.

Цицулаев разыскивался по делу о мошенничестве и применении насилия к представителю власти, а после экстрадиции ему были предъявлены обвинения в похищении человека, вымогательстве и попытке организовать убийство.

По версии следствия, Рамзан Цицулаев предложил бизнесмену Новикову "решить проблему" с украденными со счета его фирмы 110 миллионами рублей и организовал похищение финансиста Али Закриева, которого вывезли в загородный дом и заставили написать расписку о возврате денег. Бывший полпред Чечни своей вины не признал, а его защита утверждает, что он не мог участвовать в похищении Закриева, так как тот, по данным следствия, был похищен в Москве, а Цицулаев в это время находился на Украине.

Рамзан Цицулаев был представителем Чечни на Украине с июня 2010 года. По неофициальным данным, именно он занимался вопросом освобождения из плена журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко весной 2014 года. При этом жители Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что не осведомлены о деятельности Цицулаева.

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