Полад Асланов переведен в тюремную больницу

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Администрация исправительного учреждения перевела в тюремную больницу объявившего голодовку азербайджанского журналиста Полада Асланова, чтобы другие заключенные не последовали его примеру и не присоединились к акции протеста, заявила его супруга.

Как информировал "Кавказский узел", 4 ноября осужденный за госизмену азербайджанский главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов начал голодовку в исправительном учреждении с требованием освободить всех политических заключенных.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его кассационную жалобу, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных.

Вечером 4 ноября Полад Асланов был переведен в госпиталь Пенитенциарной службы Азербайджана, рассказала его супруга Гюльмира Асланова.

"После того, как было распространено сообщение о голодовке Полада, меня пригласили в исправительное учреждение и руководство заявило, что в настоящее время нет смысла проводить голодовку, поскольку мой муж уже прошел все судебные инстанции и нет правовых условий для изменения приговора, помилования также не ожидается. С другой стороны, голодовка навредит здоровью Полада, он и так весит 49 килограммов. Мне предоставили возможность поговорить с Поладом", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Супруг заявил, что все равно будет проводить голодовку, поскольку это его права и другой возможности протестовать против справедливости он имеет. После этого нас принял начальник и Полад сказал ему о своем решении, добавила Гюльмира Асланова.

Она отметила, что покинула исправительное учреждение (ИУ) № 1 около 19.00.

"Когда я уходила, заметила в коридоре большое число сотрудников Пенитенциарной службы. Оказалось, что после моего ухода Полада сначала завели в одну темную комнату. Потом от него потребовали срочно собрать вещи и вывезли из ИУ. Когда его выводили, он успел выкрикнуть другим заключенным, что его увозят в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, чтобы они могли передать это своим семьям для последующего информирования меня. Около 9 часов вечера мне позвонила супруга одного из заключенных и рассказала обо всем этом, о чем женщину информировал ее муж", – сказала Гюльмира Асланова.

Она считает, что ее мужа принудительно увезли из исправительного учреждения, чтобы другие заключенные не последовали его примеру и не объявили голодовку.

"В связи с COP29 они обеспокоены любым неповиновением в тюрьмах. Полад пользуется уважением среди заключенных, он читает им Коран, учит английскому. Видимо это и обеспокоило тюремные власти, что заключенные могут проявить солидарность с Поладом. Самое интересное, что мы многократно обращались с просьбой госпитализировать Полада из-за проблем с почками, зубами, нарушениями в нервной системе, бессонницей, но нам отказывали, заявляли, что в больнице нет мест. Сейчас они вдруг "озаботились" о Поладе, и места у них нашлись", – отметила Асланова.

Она подчеркнула, что встревожена за состояние мужа.

"Я не знаю теперь, когда он позвонит. Он может звонить дважды в неделю, но уже вчера сделал один звонок. Свидания нам положены раз в месяц. Адвокат также не сможет сразу посетить Полада, поскольку его перевели в другое учреждение, ему надо будет получить разрешение в Пенитенциарной службе", – сказала Асланова.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана. Сотрудники пресс-службы не ответили на письменный запрос информации и на телефонные звонки.

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