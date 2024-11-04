Полад Асланов объявил голодовку в исправительном учреждении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный за госизмену азербайджанский журналист Полад Асланов начал сегодня в исправительном учреждении голодовку с требованием освободить всех политических заключенных.

Как информировал "Кавказский узел", в марте главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов обратился к Генпрокурору Азербайджана, потребовав выдать решения о прекращении уголовных производств по двум его жалобам, которые необходимы для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Первая жалоба касается "бесчеловечного обращения" при задержании Асланова 12 июня 2019 года Службой госбезопасности, а вторая – голодовки Асланова в 2020 году в знак протеста против отстранения его адвоката. 11 августа Асланов потребовал для своей семьи помощи государства

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его кассационную жалобу, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных.

Сегодня, 4 ноября, Полад Асланов начал голодовку в исправительном учреждении (ИУ) № 1 под лозунгом "Свободу политзаключенным", рассказала его супруга Гюльмира Асланова.

"Полад считает, что в стране, которая проводит COP29, не должно быть политзаключенных. Не может быть так, чтобы власти заботились о климате, природе, окружающей среде, воде, и нарушать при этом права человека. Полад сказал, что требует свободы для всех политзаключенных, включая себя", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист объявил бессрочную голодовку, уточнила она.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.

Напомним, ранее, партия "классического" Народного фронта Азербайджана призвала власти в преддверии климатической конференции COP29 освободить критиков власти

"Кавказский узел" также писал, что в 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы, в сентябре в список политзаключенных вошли имена 319 человек. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.