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18:31, 29 октября 2024

Оппозиция призвала власти Азербайджана освободить журналистов и активистов

Сотрудники полиции задерживают активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия "классического" Народного фронта Азербайджана призвала в преддверии климатической конференции освободить из критиков власти.

Партия «классического» Народного фронта Азербайджана (ПКНФА) 29 октября выступила с заявлением, в котором содержится призыв к властям Азербайджана освободить из тюрем журналистов и общественных активистов.

"В последние годы аресты известных общественно-политических деятелей, экспертов и представителей СМИ, отличавшихся критической позицией по отношению к власти, вызывают в обществе вопросы относительно обоснованности их уголовного преследования. Сожаление вызывают также факты, что на период следствия в отношении них избирают крайнюю меру пресечения – заключение под стражу", - говорится в заявлении, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Авторы заявления обратили внимание на аресты даже "девушек", что "не соответствует национальной и религиозной традициям азербайджанского народа".

“Аресты молодых журналисток (имеются в виду арестованные журналистки Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - прим. «Кавказского узла») неоднозначно воспринимаются в обществе, поскольку в Азербайджане традиционно следственные органы чувствительно относятся к вопросам заключения женщин под стражу и как правило избирают в отношении них меру пресечения в виде ареста в самых крайних случаях. С другой стороны, в то время когда страна готовится принять столь важное международное мероприятие освобождение всех журналистов и активистов, критиковавших правительство, стало бы шагом в направлении достижения гражданского согласия в обществе", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава ПКНФА Мирмахмуд Миралиоглу.

Дела арестованных журналистов и активистов вызывают критику на международном уровне, добавил он "Поэтому с учетом этих факторов, личности журналистов и активистов, которые не представляют угроз государственности какой-либо формы, исходя из гуманитарных соображений, наличия у многих арестованным проблем со здоровьем, мы предлагаем срочно освободить их до начала COP29”, - отметил Миралиоглу, подчеркнув, что призыв партии адресован властям страны.

В заявлении не указывается поименный список журналистов и активистов. В партии это объяснили тем, что эти имена хорошо известны.

Сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов подчеркнул, что юридических препятствий для освобождения арестованных активистов и журналистов нет.

"Многие представители медиа и гражданского общества находятся под следствием и в качестве первого шага по рекомендации руководства страны органы прокуратуры и суда могут изменить меру пресечения для освобождения из-под стражи политзаключенных. Но в реалиях Азербайджана на это рассчитывать не приходится. Однако хотя бы можно было освободить часть политзеков с проблемами со здоровьем, арестованных девушек", - заявил Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

В целом же, по его словам, кардинально решить проблему с политзаключенными можно было принятием акта о помилования.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы, в сентябре в список политзаключенных вошли имена 319 человек. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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