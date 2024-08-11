Журналист Асланов потребовал для своей семьи помощи государства

11 августа 2024, 13:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Азербайджане журналист Полад Асланов потребовал от властей помочь его семье, оказавшейся в трудном материальном положении после его ареста.

Как писал "Кавказский узел", в марте главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов обратился к генпрокурору Азербайджана, потребовав выдать решения о прекращении уголовных производств по двум его жалобам, которые необходимы для обращения в ЕСПЧ. Первая жалоба касается "бесчеловечного обращения" при задержании Асланова 12 июня 2019 года Службой госбезопасности, а вторая - голодовки Асланова в 2020 году в знак протеста против отстранения его адвоката, рассказала супруга журналиста.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его кассационную жалобу, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных.

Представители аппарата омбудсмена Азербайджана 9 августа в рамках посещения исправительного учреждения № 1 встретились также с заключенным Поладом Аслановым, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Гюльмира Асланова. "Вчера (10 августа) у нас была встреча с Поладом. Он сообщил, что днем ранее в рамках посещения колонии его приняли представители омбудсмена. Интересно, что в последний раз сотрудники офиса уполномоченного по правам человека были у Полада два года назад. Он даже жаловался начальству колонии, что, приходя в тюрьму, они не удостаивают внимания его. Но в этот раз Полада приняли, выслушали его жалобы", - рассказала она.

По ее словам, Полад Асланов изложил сотрудникам офиса омбудсмена три жалобы. «Первая касалась физического и психологического давления на Полада после задержания его в 2019 году сотрудниками Службы государственной безопасности. Полад жаловался на пытки в генеральную прокуратуру. После этого к нему приходили из прокуратуры, брали показания, однако впоследствии начатое уголовное дело было закрыто. Но решение о прекращении уголовного производства ни Поладу, ни его адвокату не выдают, чтобы на постановление прокуратуры можно было бы подать жалобу в местные суды и далее в Европейский суд по правам человека», - сказала Гюльмира Асланова.

Вторая жалоба Полада Асланова представителям омбудсмена была связана с физическим и психологическим давлением на журналиста уже во время содержания в Бакинском СИЗО-1.

«Полада после поступления в СИЗО насильно обрили, заключили в карцер и ввели ограничение на встречи с адвокатом. Тогда начальник СИЗО заявил Поладу, что эти меры он применяет вынужденно, потому что этого от него требуют «сверху». Адвокат Эльчин Садыгов тогда написал жалобу в прокуратуру, было открыто уголовное дело, однако позже оно было закрыто. И в этом случае адвокату и Поладу не выдают решения о прекращении уголовного производства, чтобы мог его обжаловать», - рассказала Гюльмира Асланова.

Третье обращение Полада Асланова было связано с материальным положением его семьи. «Полад сказал представителям омбудсмена, что вот уже шестой год томится в тюремном заключении, будучи невиновным. Неправомерность его ареста была подтверждена и Европейским судом по правам человека. Но, несмотря на это, его не выпускают на свободу, а государство не оказывает социальную помощь семье. Полад сказал им, что в то время как цены в стране на всё растут, государство не выдает пособий детям заключенных. Мне - его супруге - отказывают в приеме на работу, поскольку муж находится в тюрьме. Полад потребовал обеспечения своей семьи социальной помощью, напомнив об ответственности государства за своих граждан», - отметила Гюльмира Асланова.

По ее словам, журналист изложил свои жалобы в письменном заявлении на имя омбудсмена Сабины Алиевой. «Представителя омбудсмена обещали рассмотреть жалобы и сделать все возможное для положительного решения вопросов, и в особенности насчет назначения адресной социальной помощи», - сказала она.

На работу меня не берут из-за того, что Полада арестовали по обвинению в «госизмене»

Женщина пояснила, что вместе с мужем управляла сайтом xeberman.com, однако после ареста мужа вынуждена была сосредоточиться на защите его прав, и сайт фактически прекратил деятельность как новостное издание.

«На работу меня не берут из-за того, что Полада арестовали по обвинению в «госизмене». Когда подворачивались возможности, я оказывала репетиторские услуги детям. Но это небольшие нерегулярные заработки. В последнее время у нас дочь заболела. На ее обследование и лечение ушло много средств, это еще больше усугубило наше тяжелое материальное положение. За ней нужен уход, и теперь я вообще не могу работать. В предоставлении адресной социальной помощи мне отказывали. Полад поэтому пожаловался представителям омбудсмена», - сказала Гюльмира Асланова.

В законодательстве нет нормы о предоставлении соцпомощи из-за пребывания кормильца семьи в заключении, однако члены семей заключенных могут на общих основаниях рассчитывать на адресную социальную помощь государства малообеспеченным семьям, указал глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Обеспечением заключенных приходится заниматься их семьям

Так, адресную социальную помощь могут получать семьи, у которых доходы на каждого члена ниже критерия нуждаемости, который на 2024 год определен в размере 270 манат (около 158 долларов). То есть размер помощи составляет разницу между доходом и критерием нуждаемости. Если же на каждого члена семьи вообще нет дохода, то выплачивается 270 манат полностью, пояснил правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Если речь идет о семье заключенных, то сами заключенные не берутся в расчет, потому что в заключении они на государственном обеспечении, отметил Гасанов. «На самом деле обеспечением заключенных приходится заниматься их семьям, поскольку в тюрьмах не дается качественной пищи, нет эффективного лечения, я не говорю уже о поборах со стороны администрации», - добавил он.

В связи с выходным днем получить комментарии в аппарате омбудсмена и генеральной прокуратуры не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.