Журналист Асланов потребовал ответа от прокуратуры на свои жалобы

28 марта 2024, 21:02

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Осужденный за госизмену журналист Полад Асланов обратился к генеральному прокурору Азербайджана, потребовав выдать ему решения о прекращении уголовных производств по двум его жалобам, которые необходимы для обращения в ЕСПЧ. Журналист также пожаловался на отсутствие медицинской помощи, рассказала его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его кассационную жалобу, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных. Полад Асланов пожаловался на отсутствие качественной медицинской помощи в исправительном учреждении. Его посетил представитель главного медицинского управления Минюста, который предложил ему пройти обследование в частной клинике при условии, что она закроется на время обследования Асланова. Журналист указал, что государство должно обеспечивать осужденных надлежащей медицинской помощью, сообщила 9 февраля его супруга.

1 апреля 2022 года, навестив осужденного журналиста Полада Асланова, его супруга Гюльмира обнаружила следы насилия на лице мужа. 4 апреля она провела перед зданием Пенитенциарной службы акцию протеста, призвав прекратить давление на мужа. 8 апреля Гюльмира Асланова провела акцию протеста перед зданием администрации президента, требуя обеспечить безопасность супруга. 9 апреля следователь Низаминской районной прокуратуры принял Асланову и в ответ на просьбу возбудить уголовное дело пообещал провести расследование. Однако полиция отказала в открытии уголовного дела.

Сегодня Полада Асланова в колонии №1, где журналист отбывает наказание, посетил представитель Низаминской районной прокуратуры Баку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена журналиста Гюльмира Асланова. "Недавно Полада навестили сотрудники Международного Комитета Красного Креста. Помимо проблем со здоровьем Полад также сообщил, что не может получить решения органов прокуратуры по его жалобам, что нарушает его права", - отметила Асланова.

Речь идет о решениях по двум жалобам. Первая жалоба касается бесчеловечного обращения при задержании Асланова 12 июня 2019 года. "В тот день Полада много часов продержали в Службе государственной безопасности (СГБ), не давая ему воды и еды. Ему не позволяли связаться с адвокатом. Его шантажировали, что сейчас задержат и приведут в СГБ нас – меня и нашу дочь. Его допрашивали ночью, не давали спать, что также незаконно. В итоге Полад вынужден был оговорить себя. В связи с этим, адвокат Эльчин Садыгов подавал жалобу в Сабаильскую районную прокуратуру", - рассказала Асланова.

По ее словам, "прокуратура сначала открыла уголовное производство, но потом оно было прекращено и решение не было выдано ни адвокату, ни самому Поладу".

Вторая жалоба связана с голодовкой Полада Асланова в 2020 года в знак протеста против решения об отстранении адвоката Садыгова в то время от деятельности. "Адвоката Эльчина Садыгова в то время отстранили от работы, из-за чего Полад остался без защиты. Он объявил голодовку. В ответ ему обрили голову, посадили в карцер и лишили на длительное время встреч с членами семьи и адвокатом. В связи с нарушением прав Полада впоследствии адвокат пожаловался в Низаминскую районную прокуратуру. И вновь было открыто уголовное производство. Но вскоре дело было закрыто и вновь решение не было выдано ни Поладу Асланову, ни адвокату", - отметила Г.Асланова.

Асланов дал письменные показания сотруднику прокуратуры Азербайджана о сути своей жалобы и обратился к генеральному прокурору с просьбой обеспечить ему выдачу указанных решений. Выдача решений на руки позволит обжаловать их в судебном порядке, вплоть до обращения в ЕСПЧ, рассказала Асланова.

Она также сообщила об отсутствии медпомощи ее мужу. "Полад давно жалуется на отсутствие медицинской помощи. У него проблемы в почках, болят спина и ноги. Он испытывает нервное перенапряжение. У него выпадают зубы. 20 февраля вдруг к нему прислали медиков. Его осмотрели невропатолог, стоматолог, было сделано УЗИ-обследование, однако результатов ни ему, ни нам не сообщили. Только сказали, что "есть простуда в почках". Никакого лечения не назначили. Стоматолог сказал, что Поладу надо делать импланты или протезы. Но в колонии для этого условий нет", - сказала Асланова.

Получить комментарии в пресс-службе генеральной прокуратуры не удалось. В течение дня 28 марта на телефонные звонки корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе не отвечали.

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