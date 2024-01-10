Смерть детей в медцентре показала проблемы системы здравоохранения Азербайджана

10 января 2024, 12:55

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После пожара в перинатальном центре в Баку госпитализированы 15 новорожденных, состояние шести врачи оценивают как тяжелое. Гибель четырех младенцев при пожаре произошла на фоне недостаточной эффективности чиновников системы здравоохранения, заявили председатель ассоциации врачей и азербайджанский активист.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 января четверо новорожденных погибли при пожаре в Республиканском перинатальном центре в Хатаинском районе Баку. Еще три человека отравились дымом. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 225.3 "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и 314.3 "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" УК Азербайджана.

Состояние шести из 15 младенцев, госпитализированных после пожара в отделении для новорожденных Клинического медцентра, оценивается как тяжелое, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" специалист-педиатр этого центра Айсель Гадимова.

По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения при оборудовании электросетей, сообщил журналистам генпрокурор Кямран Алиев. "Мы предполагаем, что имели место определенные нарушения в подключении, использовании, эксплуатации электроприборов. Есть признаки нарушений пожарной безопасности. После заключения экспертизы станет известна причина гибели новорожденных", - сказал генпрокурор, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Отопление в большинстве государственных медучреждений "в ненормальном состоянии", поэтому не исключено, что пожар возник из-за применения электрических отопительных приборов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Ассоциации врачей Азербайджана Айдын Алиев.

"Сколько еще будут руководить здравоохранением эти негодные чиновники! Насколько надо быть бесстыдным, чтобы не уйти самому с поста министра здравоохранения после такой трагедии... Это нонсенс", - сказал он.

Глава ассоциации подверг резкой критике работу системы здравоохранения. "Несколько дней назад обсуждали отказ бригады скорой помощи выехать к упавшему с высоты ребенку, были тысячи погибших больных во время пандемии вследствие некомпетентности медперсонала. Деятельность профсоюза медицинских работников на нуле. Полное игнорирование социальных нужд медицинских работников убивает медицинскую службу страны", - сказал Алиев.

На неэффективность чиновников указал и активист Вюгар Сеидов. "Может, последняя трагедия встряхнет государство, вытрясет, как блох с тела, безразличных людей из государственного управления. Куда может быть ужаснее? Даже если за случившееся расстреляют 100 человек, все равно ничего не изменится. Систему надо менять в корне", - написал на своей странице в соцсети Сеидов, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Получить комментарий в МЧС о защите объектов здравоохранения от пожарной опасности корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось. Сотрудник ведомства посоветовал дождаться официального расследования происшествия.

В азербайджанском законодательстве нет определения "врачебная ошибка", и в стране не ведется статистика случаев врачебных ошибок, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Союза организаций пациентов Аяз Гусейнов.

Тем не менее пациенты и родственники могут подать в суд и требовать материальной компенсации за ущерб здоровью от действия врачей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель отдела по связям с общественностью Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) Азербайджана Замира Адилова.

Согласно Гражданскому кодексу, медучреждение несет ответственность за действия работающих в нем врачей, а клиника может потребовать от врача возместить убытки. Врач освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине. Если причинен вред здоровью человека, то виновные обязаны возместить ущерб, а при наличии в действиях врача состава преступления в отношении него возбуждается уголовное дело, рассказала Замира Адилова. По ее словам, срок исковой давности не распространяется на требования о компенсации ущерба, нанесенного жизни и здоровью человека.

Напомним, в марте 2018 года произошел крупный пожар в Республиканском наркологическом центре в Баку. Погибли 25 человек, четверо были госпитализированы. В поджоге был обвинен один из пациентов Магомед Мамедов, он был приговорен к пожизненному заключению. Директор наркоцентра и ответственный за безопасность были приговорены к четырем годам заключения и трем с половиной годам заключения, лечащий врач была приговорена к пяти годам лишения свободы условно.

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