Жалоба на неоказание медпомощи подростку в Азербайджане привлекла внимание властей

04 января 2024, 17:57

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Бригада скорой помощи не приехала к девочке-подростку, которая получила травмы при падении с балкона, и очевидцам происшествия пришлось самим везти ребенка в бакинскую больницу, рассказала соседка пострадавшей. Управление медподразделениями отчиталось о служебном расследовании.

15-летняя девочка упала вечером 3 января с балкона своей квартиры на втором этаже дома в поселке Масазыр Апшеронского района, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» соседка семьи пострадавшей Наримин Гусейнзаде.

По ее словам, пока мать ребенка была в смятении, соседи стали звонить на станцию скорой и неотложной медицинской помощи. "По номеру 103 (скорая помощь) меня переправили на «112» (горячая линия) МЧС. Там мне сказали, что переадресуют вызов скорой помощи. Спустя 15-20 минут я вновь позвонила, мне сказали, что вызов «переадресован». И вот каждые 15 минут мы во дворе звонили, чтобы прислали скорую, и напоминали о серьезности ситуации. В какой-то момент нам дали номер, чтобы мы позвонили на подстанцию, которая обслуживает Масазыр. По тому номеру вообще не отвечали", - рассказала Гусейнзаде.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", поселок Масазыр находится в пригороде Баку и граничит с Бинагадинским районом столицы.

В это время состояние девочки ухудшалось, она потеряла много крови, а сознание периодически пропадало, поэтому соседи решили сами отвезти ее в больницу. "Мы соорудили из досок носилки, положили девочку на них и отправили легковым автомобилем в больницу травматологии. И там уже ребенка положили в машину скорой помощи и в привезли в городской клинический медицинский центр Баку. И только спустя три часа после несчастного случая позвонили из скорой и спросили, «все еще необходима ли медицинская помощь». Я сказала, что ребенок уже в больнице. Звонившая женщина сказала, что в течение дня была на 12 вызовах и потому не смогла своевременно прибыть", - рассказала Гусейнзаде.

По словам женщины, девочка потеряла много крови. «Ребенок полтора часа лежал на бетоне во дворе. Потом еще какое-то время ее везли в больницу. В результате она потеряла много крови. Она в реанимации, гемоглобин упал, по этой причине ей не могут сделать операцию в связи с переломами конечностей", - отметила соседка пострадавшей.

Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) Азербайджана проводит расследование в связи с вызовом скорой помощи в поселок Масазыр, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заведующий отделом по связям с общественностью ОУТМП Эльнур Хидаятоглу.

"По результату расследования будут приняты меры. В случае необходимости будет направлено обращение в правоохранительные органы", - сказал Хидаятоглу.

Представитель ведомства отметил, что «в праздничные дни количество обращений за скорой помощью по Апшеронскому району превысило суточную норму», и к работе были привлечены все бригады медицинской помощи.

По его словам, девочка «проходит лечение в отделении интенсивной терапии клинического медицинского центра», ей проведены обследования ЭКГ, компьютерной томографии, УЗИ, лабораторные исследования, произведен осмотр детским хирургом, торакальном хирургом, реаниматологом, травматологом-нейрохирургом. "В соответствии с результатом совместного консилиума в настоящее время продолжается оказание подростку необходимых медицинских услуг", - подчеркнул Эльнур Хидаятоглу.

Связаться с родными девочки для получения комментария не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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