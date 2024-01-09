Четверо младенцев погибли при пожаре в Баку

09 января 2024, 11:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четверо новорожденных погибли сегодня ночью при пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку. Еще три человека отравились дымом, сообщили власти.

Пожар в Республиканском перинатальном центре в Хатаинском районе города Баку произошел минувшей ночью.

Огонь был потушен в короткие сроки силами МЧС и МВД. Находившиеся в медучреждении люди были эвакуированы, сказано в распространенном сегодня совместном сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, МЧС и ОУТМП, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В ходе предварительного расследования было установлено, что три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра Баку из-за отравления дымом. Их состояние оценивается как стабильное.

"В отделении интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра обнаружены тела проходивших там лечение четверых детей", – сказано в сообщении.

Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статьям 225.3 УК Азербайджана "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности, смерть двух и более лиц" и 314.3 УК Азербайджана "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Кавказский узел" также писал, что 2 марта 2018 года произошел крупный пожар в Республиканском наркологическом центре в Баку. Погибли 25 человек, четверых госпитализировали. В поджоге был обвинен один из пациентов Магомед Мамедов, он был приговорен к пожизненному заключению. Директор наркоцентра и ответственный за безопасность были приговорены к четырем годам заключения и трем с половиной годам заключения, лечащий врач была приговорена к пяти годам лишения свободы условно.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.