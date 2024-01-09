Эвакуация новорожденного из здания перинатального центра в Баку, фото: пресс-служба МЧС Азербайджана.

09 января 2024, 11:17

Четверо младенцев погибли при пожаре в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четверо новорожденных погибли сегодня ночью при пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку. Еще три человека отравились дымом, сообщили власти.

Пожар в Республиканском перинатальном центре в Хатаинском районе города Баку произошел минувшей ночью.

Огонь был потушен в короткие сроки силами МЧС и МВД. Находившиеся в медучреждении люди были эвакуированы, сказано в распространенном сегодня совместном сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, МЧС и ОУТМП, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В ходе предварительного расследования было установлено, что три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра Баку из-за отравления дымом. Их состояние оценивается как стабильное.

"В отделении интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра обнаружены тела проходивших там лечение четверых детей", – сказано в сообщении.

Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статьям 225.3 УК Азербайджана "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности, смерть двух и более лиц" и 314.3 УК Азербайджана "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Кавказский узел" также писал, что 2 марта 2018 года произошел крупный пожар в Республиканском наркологическом центре в Баку. Погибли 25 человек, четверых госпитализировали. В поджоге был обвинен один из пациентов Магомед Мамедов, он был приговорен к пожизненному заключению. Директор наркоцентра и ответственный за безопасность были приговорены к четырем годам заключения и трем с половиной годам заключения, лечащий врач была приговорена к пяти годам лишения свободы условно.

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Примечание:

"Пять человек отравились дымом при пожаре в Баку", "Пострадавший при взрыве житель Баку скончался", "Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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