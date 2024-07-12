Правозащитники потребовали остановить преследование журналистов в Азербайджане

12 июля 2024, 06:41

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Властям Азербайджана следует снять с сотрудников независимых СМИ обвинения в контрабанде и освободить их из-под стражи, заявил Комитет по защите журналистов.

Как писал "Кавказский узел", в июле суд продлил сроки ареста сотрудникам Abzas Media, а также учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли и сотруднику Toplum TV Мушфигу Джаббару. Десяткам журналистов и активистов, допрошенных по делам Toplum TV и Abzas Media, запрещен выезд из Азербайджана, хотя не все предают это огласке, опасаясь худших последствий, рассказал правозащитник Эмин Гусейнов.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media 1 обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник этого телеканала Шамо Эминов.

Комитет по защите журналистов (КЗЖ), базирующийся в Нью-Йорке, осудил продление сроков ареста журналистам в Азербайджане, сообщает сегодня, 12 июля, агентство Turan.

"За последние недели власти Азербайджана продлили срок предварительного заключения 11 журналистам в рамках продолжающегося подавления немногих оставшихся в стране независимых СМИ. Эти журналисты входят в число 13 работников СМИ из четырех независимых изданий, обвиняемых с ноября [2023 года] в контрабанде валюты, связанной с предполагаемым получением финансирования от западных доноров. Обвинения были выдвинуты на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом и подготовки страны к проведению климатической конференции COP29 в ноябре", - говорится в заявлении.

Азербайджан должен прекратить использовать аресты и запреты на поездки в качестве тактики запугивания журналистов, заявил директор программ КЗЖ Карлос Мартинес де ла Серна.

"Власти должны снять все обвинения и ограничения на их передвижения и немедленно освободить тех, кто все еще находится под стражей", - приводит его слова агентство.

В заявлении КЗЖ приведены имена 11 человек: Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова, Алескер Мамедли, Мушфиг Джаббар, Азиз Оруджев, Шамо Эминов и Имран Алиев, говорится в публикации.

Напомним, в апреле руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был арестован по обвинению в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Однако в мае уголовное дело правозащитника было выделено в отдельное от дела Abzas Media производство.

По делу Abzas Media в апреле был арестован и руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев, он также обвинен в контрабанде. Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

1 июня стало известно, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и обвиненного по делу Abzas Media. Мехрализаде стал новым обвиняемым по этому делу, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов. 2 июня руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания и всего лишь давал комментарии журналистам.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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