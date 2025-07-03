Три журналиста Abzas Media присоединились к голодовке Ульви Гасанли

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Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова и Севиндж Вагифгызы объявили голодовку в поддержку директора Abzas Media Ульви ганали и в знак протеста против насилия в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гаыимова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7 лет. Ульви Гасанли пожаловался на бесчеловечное обращение в пенитенциарном учреждении смешанного типа в поселке Умбакы и 1 июля объявил голодовку в знак протеста. Защита назвала неправомерным перевод Гасанли из Бакинского СИЗО-1 в Умбакы, поскольку приговор еще не вступил в силу.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Находящиеся в заключении журналисты AbzasMedia Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова и Севиндж Вагифгызы 2 июля начали голодовку в поддержку Ульви Гасанли. Их их перевели в одиночные камеры и силой отобрали вещи, как только они начали голодовку сообщило сегодня Meydan TV.

По словам родственников журналистов, осужденные подверглись в Бакинском СИЗО-1 бесчеловечному обращению и пыткам. При этом, когда Вагифгызы и Гасымова рассказывали о случившемся по телефону, их звонки были прерваны, говорится в публикации.

Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

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