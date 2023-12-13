Журналист-расследователь Хафиз Бабалы задержан в Баку

13 декабря 2023, 17:57

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Силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который в частности публиковал свои материалы в Abzas Media. В ходе обыска у него дома изъяты компьютер, мобильный телефон, некоторые документы.

"Кавказский узел" писал, что 20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. Давление на AbzasMedia связано, в первую очередь, с тем, что это издание проводит антикоррупционные расследования, касающиеся президентской семьи и приближенных к президенту чиновников, а также – строительства в Карабахе и занятых на этом строительстве компаний.

О том, кто делает Abzas Media и кому были посвящены громкие расследования также рассказывается в краткой справке “Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Бабалы был задержан днем 13 декабря на железнодорожном вокзале в Баку. Туда он приехал из Сумгаита, где проживает, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын журналиста Хаган Бабалы.

Журналиста привезли в наручниках домой и провели обыск в квартире. "Было 7-8 сотрудников полиции. Они обыскали всю квартиру, забрали компьютер отца, его мобильный телефон, некоторые документы. Обыск продолжался около двух часов. Потом они ушли, забрав отца", - сказал Хаган Бабалы.

Он отметил, что пока у Хафиза Бабалы нет адвоката.

Ранее журналист сообщил, что 28 ноября его вызывали в качестве свидетеля по делу Abzas Media. "Меня расспрашивали о финансировании Abzas Media, я сказал, что про это ничего не знаю. Я там публиковал свои журналистские расследования, работал удаленно, редко ходил в редакцию, поэтому про финансирование ничего не знаю. Я им сказал, что за свои журналистские расследования отвечаю, они основываются на фактах и документах. Я не нарушал законов. Это моя профессиональная работа", - рассказал Хафиз Бабалы корреспонденту "Кавказского узла".

Бабалы является также редактором отдела экономических новостей агентства Turan.

Бабалы предавал огласке общественно важные проблемы – в своих журналистских расследованиях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Он стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT.

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