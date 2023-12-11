Чем помешали журналисты-расследователи азербайджанским властям

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Все больше азербайджанских журналистов подвергаются гонениям. Разбираясь с атакой силовиков на Abzas Media, известное своими расследованиями фактов масштабной коррупции, связанных с высшим руководством страны, журналисты Meydan TV поговорили с главным редактором издания, адвокатами и экспертами, собрали информацию об обвинениях и реакции на них.

Материал подготовлен на основе публикации «Abzas Media: Следствие против журналистов-расследователей», размещенной сегодня на Meydan.TV

Abzas Media: Следствие против журналистов-расследователей

Как расследовавшие коррупцию в высших эшелонах власти журналисты оказались под следствием по обвинению в контрабанде?

С 20 ноября 2023 года коллектив азербайджанского онлайн-издания AbzasMedia, визитной карточкой которого стали самые громкие журналистские расследования последних лет, столкнулся с ожидаемыми репрессиями. Директор издания Ульви Гасанлы, задержанный ночью у своего дома людьми в штатском, предполагал, что будет наказан именно за публикацию этих расследований. О самих расследованиях чуть позже.

Задержавшие журналиста люди в штатском «оказались» сотрудниками Главного управления полиции города Баку. После этого в присутствии Ульви Гасанлы в его квартире и в офисе AbzasMedia прошел обыск. Полиция утверждает, что на шкафу в коридоре офиса было обнаружено 40 тысяч евро.

Ульви Гасанлы заявляет, что при задержании он подвергся избиению:

«Они все были в масках. И глаз мне, кажется, подбили там же, в такси. Привезли в полицейское управление. Один из полицейских ударил [меня] кулаком, другой пнул ногой. Спрашивали начет Abzas-а. «Почему вы не пишете про Карабах? Почему пишете про коррупцию?»»

Пока новость о задержании Ульви Гасанлы распространялась по соцсетям, выяснилось, что «взяли» также и замдиректора издания Магомеда Кекалова. Его увели прямо из дома, но куда именно было не известно.

Команда AbzasMedia сделала заявление, сообщив, что Ульви Гасанлы при задержании столкнулся с физическим насилием, и что они будут продолжать информировать общественность:

«От лица AbzasMedia мы заявляем, что задержание У. Гасанлы и проведение обыска в его квартире и офисе незаконно. Все происходящее связано с его журналистской деятельностью. Поэтому У. Гасанлы должен быть немедленно освобожден.

Ответственным за это незаконное задержание мы считаем главу государства Ильхама Алиева. Мы опубликовали серию расследований коррупционных преступлений, совершенных президентом страны и назначенными им чиновниками, и полагаем, что задержание Гасанлы связано именно с этим.

Мы считаем, что президент отдал приказ об аресте Ульви Гасанлы с целью закрыть наше издание и воспрепятствовать нам в донесении до вас информации о коррупционных преступлениях. Но никакие аресты или другие виды давления не смогут помешать нам рассказывать вам правду.

Вы заслуживаете истины и у вас есть право знать, кто, куда и как расходует выплачиваемые вами налоги. Наши аресты не могут ограничить вашу свободу на получение информации. Мы продолжим наши расследования».

21 ноября, отвечая на вопросы Meydan TV, главный редактор AbzasMedia Севиндж Вагифгызы рассказала, что после задержания полиция расспрашивала Ульви Гасанлы о проводимых изданием расследованиях. В частности, его спрашивали, почему AbzasMedia «пишет не об успехах в Карабахе, а о коррупции?», подразумевая расследования, касающиеся компаний, занимающихся восстановлением Карабаха:

«Ульви Гасанлы был арестован непосредственно по заказу Ильхама Алиева. Поскольку мы доказали, что компании, принадлежащие членам семьи президента, с помощью непрозрачных механизмов выигрывают тендеры на проекты в Карабахе, выполняют их на бюджетные средства и наживаются на этом. И это, конечно же, бесило их. Но мы заявляем, что, даже если Ульви Гасанлы или я, или еще кто-то из нас окажется в тюрьме, есть те, кто продолжат эту работу. Пусть они не думают, что смогут остановить эти расследования, арестовав отдельных лиц».

Севиндж Вагифгызы утверждает, что 40 тысяч евро, якобы обнаруженные в офисе AbzasMedia, не имеют никакого отношения ни к изданию, ни к его сотрудникам, и были подброшены туда полицией.

Из аэропорта в тюрьму

Ночью 21 ноября по возвращении в страну из зарубежной поездки Севиндж Вагифгызы была задержана прямо в самолете. Сначала ее отвезли к ней в квартиру, где был проведен обыск. По словам адвоката Эльчина Садыгова, в результате этого обыска, длившегося более двух часов, не было обнаружено ничего, представляющего интерес для следствия. После этого Севиндж Вагифгызы доставили в Главное управление полиции.

Против руководства AbzasMedia возбуждено дело по статье 206.3.2 Уголовного Кодекса – контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору. По решению Хатаинского районного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Спустя три дня после того, как Мухаммеда Кекалова увели из дома в неизвестном направлении, подтвердилась информация о том, что он тоже арестован. Однако Кекалов сказал, что с ним все в порядке, и отказался от адвоката. Его также было решено заключить под стражу на 4 месяца.

30 ноября министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, отвечая на запрос Комитета защиты журналистов (CPJ), назвал совершенно необоснованными заявления о том, что обвинения против руководства AbzasMedia связаны с их профессиональной деятельностью.

По словам Эйвазова, трое арестованных журналистов «вне таможенного контроля или тайно и без декларирования» провезли через государственную границу Азербайджана «большое количество иностранной валюты», и что 40 тысяч евро, обнаруженные в офисе Abzas Media, являются «частью» этой контрабандной валюты.

Незадолго до арестов сотрудников AbzasMedia Азербайджанское государственное телевидение и проправительственные новостные сайты стали тиражировать информацию о необходимости начать беспощадную борьбу с неправительственными организациями и медиаструктурами, сотрудничающими с американскими и европейскими фондами. В этих репортажах и публикациях утверждалось, что в Азербайджане существуют сети, занимающиеся шпионажем в пользу США. А после ареста руководства AbzasMedia эти же СМИ, распространяя копии документов, предположительно полученных от следствия, заголосили о том, что AbzasMedia «мутит воду», стремясь дестабилизировать обстановку в стране, и что Ульви Гасанлы и Мухаммед Кекалов нелегально ввозили в страну особо крупные суммы денег. В этих материалах упоминались также имена людей, сотрудничавших с AbzasMedia, и подчеркивалось, что они совершали противоправные действия.

Сотрудников AbzasMedia, а также членов семей руководства издания стали вызывать в полицию для дачи показаний, их банковские счета заблокировали и наложили ограничение на выезд из страны.

Из свидетеля – в подозреваемые

1 декабря одну из сотрудниц AbzasMedia, журналистку Наргиз Абсаламову вызвали для повторной дачи показаний в Главное управление полиции Баку, а оттуда доставили в Хатаинский районный суд, где в отношении нее также была избрана мера пресечения в виде 3-месячного ареста. Ее адвокат Шахла Гумбатова, говорит, что Наргиз Абсаламова считает свой арест незаконным и связывает его со своей профессиональной деятельностью:

«И в суде, и при подписании протокола следствия она заявила, что не совершала никаких преступлений и не имеет никакого отношения к тому, что указано в обвинении. Суд очень долго совещался. Видимо, колебался, потому что на заседании мы показали, насколько необоснованным является ходатайство следственного органа об аресте. Да это и так очевидно. Но в итоге суд просто объявил о трехмесячном заключении под стражу, никак не обосновав свое решение.

Но самое интересное, что в ходатайстве, поданном следователем для избрания меры пресечения, необходимость заключения под стражу объяснялась тем, что Севиндж Аббасова (Вагифгызы), Ульви Гасанлы, Мухаммед Кекалов и Наргиз Абсаламова занимались контрабандой в сговоре с другими людьми, личность которых в настоящее время устанавливается. А поскольку Наргиз Абсаламова не содействовала следствию в разоблачении этих лиц, то, по мнению следствия, оставшись на свободе, она вступит в контакт с этими людьми и поспособствует тому, чтобы они скрылись от следствия».

Почему AbzasMedia взяли на прицел?

Многие считают, что давление на AbzasMedia связано, в первую очередь, с тем, что это издание проводит антикоррупционные расследования, касающиеся президентской семьи и приближенных к президенту чиновников, а также – строительства в Карабахе и занятых на этом строительстве компаний.

О том, кто делает Abzas Media и кому были посвящены громкие расследования также рассказывается в краткой справке “Кавказского узла".

Так, в одном из расследований говорится, что строительством жилого комплекса из шести многоэтажных домов в Агдаме занимается ООО «PMD Group», входящее в состав структурного подразделения PASHA Holding, который, в свою очередь, принадлежит членам семьи президента Ильхама Алиева.

Помимо жилого комплекса, компания «PMD Group» также приступила к строительству в Агдаме двух отелей: Park Forest Hotel Agdam на 110 номеров и City Hotel Agdam на 130 номеров.

В другом расследовании AbzasMedia рассказывается, что у некоторых местных и турецких компаний, занимающихся строительством водохранилищ и водозаборов на освобожденных от оккупации территориях, на момент участия в тендере имелись налоговые долги.

В расследовании подчеркивается, что тендеры были непрозрачными, а проекты в итоге реализуют компании, приближенные к семье Ильхама Алиева, ряда чиновников, или к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Наказание за журналистское расследование

Если их вина будет доказана, сотрудников AbzasMedia ждет до 8 лет лишения свободы.

Журналист Рауф Миркадыров, оказавшийся в тюрьме в 2014 году, а после освобождения вынужденный уехать из страны, напоминает, что это уже не первый случай, когда азербайджанское правительство нацеливается на «демократический лагерь»:

«К сожалению, когда отношения с западными государствами ухудшаются, внутриполитическая ситуация в Азербайджане резко меняется. В принципе, это вполне понятно. Власть пытается вывести из строя демократически настроенные медиа, правозащитные НПО, общественно-политических активистов. Это не в первый раз, мы уже были свидетелями такого в 2013-2014 годах. Происходившие в тот период аресты коснулись и политиков, и журналистов, и представителей гражданского общества. На свободной прессе был практически поставлен крест, подавляющее большинство независимых и критически настроенных журналистов столкнулись с давлением. В целом, осуществляющие такую деятельность организации и журналистов правительство считает агентами Запада».

Миркадыров полагает, что репрессии в отношении расследовательских и критических медиа могут продолжиться.

«На неопределенный срок я формально и фактически остался без зарплаты»

Некоторые из тех, кто давал показания в качестве свидетелей по делу AbzasMedia, позже также были привлечены в качестве обвиняемых, их банковские счета заблокировали, им запретили выезд из страны. Об этом на своей страницы в Facebook пишет, например, сотрудничавший с AbzasMedia журналист-расследователь Хафиз Бабалы:

«Оказывается, я в этом сфабрикованном деле не просто свидетель, а обвиняемый.

А на следующий день после вынесения этого решения я был допрошен в Главном управлении полиции в качестве свидетеля.

В каком противоправном деянии меня могут обвинить? Хотя я понимаю, что мы живем в такой среде, в таком обществе и при таком режиме, что марионеточный суд может любого невинного человека обвинить в самом тяжком преступлении и засадить за решетку. Может, и делает, примеров достаточно.

Сотрудничал ли я с Abzas? Да. Я журналист. Это моя работа. Как я сказал на допросе, в Азербайджане осталось очень мало СМИ, способных публиковать такие расследования. Благодаря Abzas, мои расследования получили широкий резонанс. При подготовке этих материалов в соответствии с требованиями жанра мне как профессиональному расследователю часто приходилось работать с сотнями источников и документов. Те вещи, которые «не видит» прокуратура, я расписывал до мелочей и предоставлял читателю. Как говорил Сабир [азербайджанский поэт - прим.ред.]: прямое – прямо, кривое – криво. Но те, кто смотрят в зеркало, кажется, предпочитают его разбить.

Если бы я жил в другой стране, то за такие статьи получил бы благодарность на государственном уровне, а в отношении тех, кто богатеет незаконным путем, возбудили бы уголовные дела. Но в Азербайджане, как видите, все наоборот: власть преследует тех, кто ее критикует».

А экономист Тогрул Велиев после дачи показаний по этому делу обнаружил, что его банковские счета заблокированы:

«По решению, вынесенному Хатаинским районным судом на основании ходатайства Главного управления полиции 29 ноября (на следующий день после привлечения в качестве свидетеля я уже превратился в «близкий контакт обвиняемого»), на мои банковские счета был наложен арест.

Решение было вынесено 29 ноября, 1 декабря его направили в Pasha Bank, а тот с 5 декабря заблокировал все мои счета. Включая тот, на который я получаю зарплату. То есть, мне заблокировали доступ к единственной заработной плате (причем в тот самый день, когда она села на счет).

Таким образом я на неопределенный срок формально и фактически остался без зарплаты.

Как, по-вашему, быть человеку, не получающему зарплату? На что ему жить?».

По мнению юриста и медиа-эксперта Алескера Мамедли, с помощью принятого в 2021 году закона «О медиа» правительство пытается взять всю медиасферу под контроль и критическим СМИ здесь места нет:

«Поскольку AbzasMedia является примером критических СМИ, и, соответственно, уделяет особое внимание критическим аспектам, а также выносит на передний план антикоррупционные расследования, то, вероятно, они «обидели» кого-то в этом контексте, и результате чего и запустился этот процесс. Конечно же, я не считаю, что арестованные молодые люди в чем-то виновны. Я также не думаю, что обвинение будет сформировано в рамках объективных доказательств. Во всем мире это будет расценено как однозначное подавление свободы прессы и свободы выражения, и в реальном азербайджанском обществе это тоже воспринимается именно так».

Аресты не ограничиваются сотрудниками AbzasMedia

28 ноября был задержан еще один журналист – руководитель интернет-телевидения Kanal 13 Азиз Оруджев, в его доме был произведен обыск. Адвокат Бахруз Байрамов сообщил Meydan TV, что против Оруджева возбуждено уголовное дело по статье 188.2 – самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без права собственности, пользования или аренды.

Сабаильский районный суд избрал в отношении Азиза Оруджева меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца. Его брат Анар Оруджев напоминает, что Азиз однажды уже был арестован, и нынешний арест называет также незаконным.

4 декабря был арестован гражданский активист и бывший полицейский Ильхамиз Гулиев.

В начале октября в анонимном интервью AbzasMedia он рассказал о том, как полиция подбрасывает наркотики «неугодным» людям, а через несколько дней был приговорен к 30 суткам административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. И вот, через месяц после освобождения Ильхамиза Гулиева вновь арестовали, на этот раз обвинив в наркоторговле.

Его близкие рассказывают, что при задержании полицейские напали на Гулиева, в результате чего он получил травму головы, а в месте содержания подвергся пыткам.

15 ноября 2023 года во время своего выступления в Конгрессе помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайн, напомнив об операции, проведенной Азербайджаном в сентябре в Карабахе, высказался о недопустимости дальнейшего приостановления действия 907-й поправки. Этот шаг он связал с отсутствием прогресса в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

907-я поправка, с 1992 года усиливавшая напряженность между двумя странами – это изменение, которое Конгресс США внес в «Акт в поддержку свободы», мотивируя это «оккупацией Карабаха и блокадой проживающего там армянского населения». Эта 907-я поправка запрещала США оказывать Азербайджану прямую государственную помощь. Азербайджан стал единственной из постсоветских стран, которая была лишена этой помощи. Однако в 2001 году сенат США предоставил президенту право приостанавливать действие этой поправки. Что и делали с тех пор все американские президенты.

После встречи с Ильхамом Алиевым 6 декабря Джеймс О'Брайн в своем посте в Twitter назвал эту встречу «первым конструктивным разговором о будущем отношений между США и Азербайджаном».

Джеймс О'Брайн: «Установление прочного, достойного мира в регионе создаст исторические возможности».

Правозащитник Расул Джафаров обращает внимание на то, что в результате ухудшения отношений с другими странами Азербайджан наказывает своих граждан. Джафаров уверен, что следует выбрать другие методы снятия напряженности между государствами:

“Я считаю, что аресты сотрудников AbzasMedia следует рассматривать в этом контексте. И это не станет открытием Америки. Потому что это уже анонсировалось в медиа – я имею в виду репортаж на AZTV [государственное телевидение Азербайджана - прим.ред.]– дескать, раз эти страны не позволяют нам заключить мирный договор, то и мы тоже начнем делать что-то против этих стран. В таком вот контексте и произошли эти аресты. И наша позиция, как организации гражданского общества, заключается в том, что геополитическая ситуация или геополитические конфликты ни в коем случае не должны приводить к нарушению прав и свобод. Навешивание ярлыков, мол кто-то агент, кто-то работает на заграницу, кто-то представляет здесь интересы других стран - такой подход мы считаем совершенно неверным”.

Международные организации призвали правительство Азербайджана немедленно прекратить преследование AbzasMedia и освободить арестованных журналистов.

International Media Institute, Amnesty International, The Committee of Protect Journalist, Human Rights Watch и ряд других международных правозащитных организаций выступили с заявлением, осудив репрессии в отношении AbzasMedia и требуя освобождения арестованных журналистов.

«Мы настоятельно призываем правительство Азербайджана уважать права человека и основные свободы».

2 декабря США выразили «глубокую обеспокоенность» продолжающимися арестами журналистов в Азербайджане. За 10 дней были арестованы пять сотрудников независимых медиа.

"Мы видели предварительные отчеты. Как и прежде, мы глубоко обеспокоены арестом журналистов в Азербайджане", – сказал корреспонденту Turan в Вашингтоне представитель Госдепартамента после задержания Наргиз Абсаламовой.

"Мы настоятельно призываем правительство Азербайджана уважать права и основные свободы человека, в том числе права и свободы тех, кто осуществляет свободу выражения мнения".

28 ноября временные поверенные в делах США и Германии, а также чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане были по отдельности вызваны в Министерство иностранных дел.

Как сообщается на официальном сайте МИДа, до сведения дипломатов было доведено, что информационный портал AbzasMedia при участии зарегистрированных в этих странах организаций и самих посольств осуществляет незаконные финансовые операции, и был выражен серьезный протест по этому поводу.

Было отмечено, что USAID, FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации, нарушая правила предоставления грантов, осуществляли незаконную передачу денежных средств на территорию Азербайджана, внося незаконный вклад в деятельность AbzasMedia.

Правительство Азербайджана, как правило, заявляет, что в Азербайджане никто не подвергается преследованию за свои политические взгляды и убеждения, а арестованные журналисты и общественно-политические активисты всего лишь несут предусмотренные законом наказания за совершенные ими деяния.

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