Чем помешали журналисты-расследователи азербайджанским властям
11 декабря 2023, 17:10
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    Наргиз Абсаламова, Ульви Гасанли, Мохаммед Кекалов и Севиндж Вагифгызы. Иллюстрация Meydan TV

    НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

    Все больше азербайджанских журналистов подвергаются гонениям. Разбираясь с атакой силовиков на Abzas Media, известное своими расследованиями фактов масштабной коррупции, связанных с высшим руководством страны, журналисты Meydan TV поговорили с главным редактором издания, адвокатами и экспертами, собрали информацию об обвинениях и реакции на них.

     Материал подготовлен на основе публикации «Abzas Media: Следствие против журналистов-расследователей», размещенной сегодня на Meydan.TV

    Abzas Media: Следствие против журналистов-расследователей

    Как расследовавшие коррупцию в высших эшелонах власти журналисты оказались под следствием по обвинению в контрабанде?

    С 20 ноября 2023 года коллектив азербайджанского онлайн-издания AbzasMedia, визитной карточкой которого стали самые громкие журналистские расследования последних лет, столкнулся с ожидаемыми репрессиями. Директор издания Ульви Гасанлы, задержанный ночью у своего дома людьми в штатском, предполагал, что будет наказан именно за публикацию этих расследований. О самих расследованиях чуть позже. 

    Задержавшие журналиста люди в штатском «оказались» сотрудниками Главного управления полиции города Баку. После этого в присутствии Ульви Гасанлы в его квартире и в офисе AbzasMedia прошел обыск. Полиция утверждает, что на шкафу в коридоре офиса было обнаружено 40 тысяч евро.

    Ульви Гасанлы Иллюстрация: Мейдан ТВ

    Ульви Гасанлы заявляет, что при задержании он подвергся избиению:

    «Они все были в масках. И глаз мне, кажется, подбили там же, в такси. Привезли в полицейское управление. Один из полицейских ударил [меня] кулаком, другой пнул ногой. Спрашивали начет Abzas-а. «Почему вы не пишете про Карабах? Почему пишете про коррупцию?»»

    Пока новость о задержании Ульви Гасанлы распространялась по соцсетям, выяснилось, что «взяли» также и замдиректора издания Магомеда Кекалова. Его увели прямо из дома, но куда именно было не известно.

    Команда AbzasMedia сделала заявление, сообщив, что Ульви Гасанлы при задержании столкнулся с физическим насилием, и что они будут продолжать информировать общественность:

    «От лица AbzasMedia мы заявляем, что задержание У. Гасанлы и проведение обыска в его квартире и офисе незаконно. Все происходящее связано с его журналистской деятельностью. Поэтому У. Гасанлы должен быть немедленно освобожден.

    Ответственным за это незаконное задержание мы считаем главу государства Ильхама Алиева.  Мы опубликовали серию расследований коррупционных преступлений, совершенных президентом страны и назначенными им чиновниками, и полагаем, что задержание Гасанлы связано именно с этим.

    Мы считаем, что президент отдал приказ об аресте Ульви Гасанлы с целью закрыть наше издание и воспрепятствовать нам в донесении до вас информации о коррупционных преступлениях. Но никакие аресты или другие виды давления не смогут помешать нам рассказывать вам правду.

    Вы заслуживаете истины и у вас есть право знать, кто, куда и как расходует выплачиваемые вами налоги. Наши аресты не могут ограничить вашу свободу на получение информации. Мы продолжим наши расследования».

    Мухаммед Кекалов Иллюстрация: Мейдан ТВ

    21 ноября, отвечая на вопросы Meydan TV, главный редактор AbzasMedia Севиндж Вагифгызы рассказала, что после задержания полиция расспрашивала Ульви Гасанлы о проводимых изданием расследованиях. В частности, его спрашивали, почему AbzasMedia «пишет не об успехах в Карабахе, а о коррупции?», подразумевая расследования, касающиеся компаний, занимающихся восстановлением Карабаха:

    «Ульви Гасанлы был арестован непосредственно по заказу Ильхама Алиева. Поскольку мы доказали, что компании, принадлежащие членам семьи президента, с помощью непрозрачных механизмов выигрывают тендеры на проекты в Карабахе, выполняют их на бюджетные средства и наживаются на этом. И это, конечно же, бесило их. Но мы заявляем, что, даже если Ульви Гасанлы или я, или еще кто-то из нас окажется в тюрьме, есть те, кто продолжат эту работу. Пусть они не думают, что смогут остановить эти расследования, арестовав отдельных лиц».

    Севиндж Вагифгызы утверждает, что 40 тысяч евро, якобы обнаруженные в офисе AbzasMedia, не имеют никакого отношения ни к изданию, ни к его сотрудникам, и были подброшены туда полицией.

    Из аэропорта в тюрьму

    Ночью 21 ноября по возвращении в страну из зарубежной поездки Севиндж Вагифгызы была задержана прямо в самолете. Сначала ее отвезли к ней в квартиру, где был проведен обыск. По словам адвоката Эльчина Садыгова, в результате этого обыска, длившегося более двух часов, не было обнаружено ничего, представляющего интерес для следствия. После этого Севиндж Вагифгызы доставили в Главное управление полиции.

    Против руководства AbzasMedia возбуждено дело по статье 206.3.2 Уголовного Кодекса – контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору. По решению Хатаинского районного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

    Спустя три дня после того, как Мухаммеда Кекалова увели из дома в неизвестном направлении, подтвердилась информация о том, что он тоже арестован. Однако Кекалов сказал, что с ним все в порядке, и отказался от адвоката. Его также было решено заключить под стражу на 4 месяца.

    30 ноября министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, отвечая на запрос Комитета защиты журналистов (CPJ), назвал совершенно необоснованными заявления о том, что обвинения против руководства AbzasMedia связаны с их профессиональной деятельностью.

    По словам Эйвазова, трое арестованных журналистов «вне таможенного контроля или тайно и без декларирования» провезли через государственную границу Азербайджана «большое количество иностранной валюты», и что 40 тысяч евро, обнаруженные в офисе Abzas Media, являются «частью» этой контрабандной валюты.

    Севиндж Вагифгызы Иллюстрация: Мейдан ТВ

    Незадолго до арестов сотрудников AbzasMedia Азербайджанское государственное телевидение и проправительственные новостные сайты стали тиражировать информацию о необходимости начать беспощадную борьбу с неправительственными организациями и медиаструктурами, сотрудничающими с американскими и европейскими фондами. В этих репортажах и публикациях утверждалось, что в Азербайджане существуют сети, занимающиеся шпионажем в пользу США. А после ареста руководства AbzasMedia эти же СМИ, распространяя копии документов, предположительно полученных от следствия, заголосили о том, что AbzasMedia «мутит воду», стремясь дестабилизировать обстановку в стране, и что Ульви Гасанлы и Мухаммед Кекалов нелегально ввозили в страну особо крупные суммы денег. В этих материалах упоминались также имена людей, сотрудничавших с AbzasMedia, и подчеркивалось, что они совершали противоправные действия.

    Сотрудников AbzasMedia, а также членов семей руководства издания стали вызывать в полицию для дачи показаний, их банковские счета заблокировали и наложили ограничение на выезд из страны.

    Из свидетеля – в подозреваемые

    1 декабря одну из сотрудниц AbzasMedia, журналистку Наргиз Абсаламову вызвали для повторной дачи показаний в Главное управление полиции Баку, а оттуда доставили в Хатаинский районный суд, где в отношении нее также была избрана мера пресечения в виде 3-месячного ареста. Ее адвокат Шахла Гумбатова, говорит, что Наргиз Абсаламова считает свой арест незаконным и связывает его со своей профессиональной деятельностью:

    «И в суде, и при подписании протокола следствия она заявила, что не совершала никаких преступлений и не имеет никакого отношения к тому, что указано в обвинении. Суд очень долго совещался. Видимо, колебался, потому что на заседании мы показали, насколько необоснованным является ходатайство следственного органа об аресте. Да это и так очевидно. Но в итоге суд просто объявил о трехмесячном заключении под стражу, никак не обосновав свое решение. 

    Но самое интересное, что в ходатайстве, поданном следователем для избрания меры пресечения, необходимость заключения под стражу объяснялась тем, что Севиндж Аббасова (Вагифгызы), Ульви Гасанлы, Мухаммед Кекалов и Наргиз Абсаламова занимались контрабандой в сговоре с другими людьми, личность которых в настоящее время устанавливается. А поскольку Наргиз Абсаламова не содействовала следствию в разоблачении этих лиц, то, по мнению следствия, оставшись на свободе, она вступит в контакт с этими людьми и поспособствует тому, чтобы они скрылись от следствия».

    Наргиз Абсаламова Иллюстрация: Мейдан ТВ

    Почему AbzasMedia взяли на прицел?

    Многие считают, что давление на AbzasMedia связано, в первую очередь, с тем, что это издание проводит антикоррупционные расследования, касающиеся президентской семьи и приближенных к президенту чиновников, а также – строительства в Карабахе и занятых на этом строительстве компаний.

    О том, кто делает Abzas Media и кому были посвящены громкие расследования также рассказывается в краткой справке “Кавказского узла".

    Так, в одном из расследований говорится, что строительством жилого комплекса из шести многоэтажных домов в Агдаме занимается ООО «PMD Group», входящее в состав структурного подразделения PASHA Holding, который, в свою очередь, принадлежит членам семьи президента Ильхама Алиева.

    Помимо жилого комплекса, компания «PMD Group» также приступила к строительству в Агдаме двух отелей: Park Forest Hotel Agdam на 110 номеров и City Hotel Agdam на 130 номеров.

    В другом расследовании AbzasMedia рассказывается, что у некоторых местных и турецких компаний, занимающихся строительством водохранилищ и водозаборов на освобожденных от оккупации территориях, на момент участия в тендере имелись налоговые долги.

    В расследовании подчеркивается, что тендеры были непрозрачными, а проекты в итоге реализуют компании, приближенные к семье Ильхама Алиева, ряда чиновников, или к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев открывают строительство железнодорожной линии. Скриншот https://abzas.org/2023/1/hr-kilometri-tqribn-3-milyoc5eaf22d-8/

    Наказание за журналистское расследование

    Если их вина будет доказана, сотрудников AbzasMedia ждет до 8 лет лишения свободы. 

    Журналист Рауф Миркадыров, оказавшийся в тюрьме в 2014 году, а после освобождения вынужденный уехать из страны, напоминает, что это уже не первый случай, когда азербайджанское правительство нацеливается на «демократический лагерь»:

    «К сожалению, когда отношения с западными государствами ухудшаются, внутриполитическая ситуация в Азербайджане резко меняется. В принципе, это вполне понятно. Власть пытается вывести из строя демократически настроенные медиа, правозащитные НПО, общественно-политических активистов. Это не в первый раз, мы уже были свидетелями такого в 2013-2014 годах. Происходившие в тот период аресты коснулись и политиков, и журналистов, и представителей гражданского общества. На свободной прессе был практически поставлен крест, подавляющее большинство независимых и критически настроенных журналистов столкнулись с давлением. В целом, осуществляющие такую деятельность организации и журналистов правительство считает агентами Запада».

    Миркадыров полагает, что репрессии в отношении расследовательских и критических медиа могут продолжиться.

     «На неопределенный срок я формально и фактически остался без зарплаты»

    Некоторые из тех, кто давал показания в качестве свидетелей по делу AbzasMedia, позже также были привлечены в качестве обвиняемых, их банковские счета заблокировали, им запретили выезд из страны. Об этом на своей страницы в Facebook пишет, например, сотрудничавший с AbzasMedia журналист-расследователь Хафиз Бабалы:

    «Оказывается, я в этом сфабрикованном деле не просто свидетель, а обвиняемый.

    А на следующий день после вынесения этого решения я был допрошен в Главном управлении полиции в качестве свидетеля.

    В каком противоправном деянии меня могут обвинить? Хотя я понимаю, что мы живем в такой среде, в таком обществе и при таком режиме, что марионеточный суд может любого невинного человека обвинить в самом тяжком преступлении и засадить за решетку. Может, и делает, примеров достаточно.

    Сотрудничал ли я с Abzas? Да. Я журналист. Это моя работа. Как я сказал на допросе, в Азербайджане осталось очень мало СМИ, способных публиковать такие расследования. Благодаря Abzas, мои расследования получили широкий резонанс. При подготовке этих материалов в соответствии с требованиями жанра мне как профессиональному расследователю часто приходилось работать с сотнями источников и документов. Те вещи, которые «не видит» прокуратура, я расписывал до мелочей и предоставлял читателю. Как говорил Сабир [азербайджанский поэт - прим.ред.]: прямое – прямо, кривое – криво. Но те, кто смотрят в зеркало, кажется, предпочитают его разбить.

    Если бы я жил в другой стране, то за такие статьи получил бы благодарность на государственном уровне, а в отношении тех, кто богатеет незаконным путем, возбудили бы уголовные дела. Но в Азербайджане, как видите, все наоборот: власть преследует тех, кто ее критикует».

    Иллюстрация к расслеодванию "Компания, принадлежащая членам семьи Президента строит Агдам”. Скриншот https://abzas.org/2022/12/agdamda-prezidentin-ail-uzvl4d85b25d-d/

    А экономист Тогрул Велиев после дачи показаний по этому делу обнаружил, что его банковские счета заблокированы:

    «По решению, вынесенному Хатаинским районным судом на основании ходатайства Главного управления полиции 29 ноября (на следующий день после привлечения в качестве свидетеля я уже превратился в «близкий контакт обвиняемого»), на мои банковские счета был наложен арест.

    Решение было вынесено 29 ноября, 1 декабря его направили в Pasha Bank, а тот с 5 декабря заблокировал все мои счета. Включая тот, на который я получаю зарплату. То есть, мне заблокировали доступ к единственной заработной плате (причем в тот самый день, когда она села на счет).

    Таким образом я на неопределенный срок формально и фактически остался без зарплаты.

    Как, по-вашему, быть человеку, не получающему зарплату? На что ему жить?».

    По мнению юриста и медиа-эксперта Алескера Мамедли, с помощью принятого в 2021 году закона «О медиа» правительство пытается взять всю медиасферу под контроль и критическим СМИ здесь места нет:

    «Поскольку AbzasMedia является примером критических СМИ, и, соответственно, уделяет особое внимание критическим аспектам, а также выносит на передний план антикоррупционные расследования, то, вероятно, они «обидели» кого-то в этом контексте, и результате чего и запустился этот процесс. Конечно же, я не считаю, что арестованные молодые люди в чем-то виновны. Я также не думаю, что обвинение будет сформировано в рамках объективных доказательств. Во всем мире это будет расценено как однозначное подавление свободы прессы и свободы выражения, и в реальном азербайджанском обществе это тоже воспринимается именно так».

    Аресты не ограничиваются сотрудниками AbzasMedia

    28 ноября был задержан еще один журналист – руководитель интернет-телевидения Kanal 13 Азиз Оруджев, в его доме был произведен обыск. Адвокат Бахруз Байрамов сообщил Meydan TV, что против Оруджева возбуждено уголовное дело по статье 188.2 – самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без права собственности, пользования или аренды.

    Сабаильский районный суд избрал в отношении Азиза Оруджева меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца. Его брат Анар Оруджев напоминает, что Азиз однажды уже был арестован, и нынешний арест называет также незаконным.

    Азиз Оруджев Иллюстрация: Мейдан ТВ

    4 декабря был арестован гражданский активист и бывший полицейский Ильхамиз Гулиев.

    В начале октября в анонимном интервью AbzasMedia он рассказал о том, как полиция подбрасывает наркотики «неугодным» людям, а через несколько дней был приговорен к 30 суткам административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. И вот, через месяц после освобождения Ильхамиза Гулиева вновь арестовали, на этот раз обвинив в наркоторговле.

    Его близкие рассказывают, что при задержании полицейские напали на Гулиева, в результате чего он получил травму головы, а в месте содержания подвергся пыткам.

    15 ноября 2023 года во время своего выступления в Конгрессе помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайн, напомнив об операции, проведенной Азербайджаном в сентябре в Карабахе, высказался о недопустимости дальнейшего приостановления действия 907-й поправки. Этот шаг он связал с отсутствием прогресса в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

    907-я поправка, с 1992 года усиливавшая напряженность между двумя странами – это изменение, которое Конгресс США внес в «Акт в поддержку свободы», мотивируя это «оккупацией Карабаха и блокадой проживающего там армянского населения». Эта 907-я поправка запрещала США оказывать Азербайджану прямую государственную помощь. Азербайджан стал единственной из постсоветских стран, которая была лишена этой помощи. Однако в 2001 году сенат США предоставил президенту право приостанавливать действие этой поправки. Что и делали с тех пор все американские президенты.

    После встречи с Ильхамом Алиевым 6 декабря Джеймс О'Брайн в своем посте в Twitter назвал эту встречу «первым конструктивным разговором о будущем отношений между США и Азербайджаном».

    Джеймс О'Брайн: «Установление прочного, достойного мира в регионе создаст исторические возможности».

    Правозащитник Расул Джафаров обращает внимание на то, что в результате ухудшения отношений с другими странами Азербайджан наказывает своих граждан. Джафаров уверен, что следует выбрать другие методы снятия напряженности между государствами:

    Я считаю, что аресты сотрудников AbzasMedia следует рассматривать в этом контексте. И это не станет открытием Америки. Потому что это уже анонсировалось в медиа – я имею в виду репортаж на AZTV [государственное телевидение Азербайджана - прим.ред.]– дескать, раз эти страны не позволяют нам заключить мирный договор, то и мы тоже начнем делать что-то против этих стран. В таком вот контексте и произошли эти аресты. И наша позиция, как организации гражданского общества, заключается в том, что геополитическая ситуация или геополитические конфликты ни в коем случае не должны приводить к нарушению прав и свобод. Навешивание ярлыков, мол кто-то агент, кто-то работает на заграницу, кто-то представляет здесь интересы других стран - такой подход мы считаем совершенно неверным”.

    Наргиз Абсаламова, Ульви Гасанли, Азиз Оруджев и Мохаммед Кекалов. Иллюстрация Meydan TV

    Международные организации призвали правительство Азербайджана немедленно прекратить преследование AbzasMedia и освободить арестованных журналистов.

    International Media Institute, Amnesty International, The Committee of Protect Journalist, Human Rights Watch и ряд других международных правозащитных организаций выступили с заявлением, осудив репрессии в отношении AbzasMedia и требуя освобождения арестованных журналистов.

    «Мы настоятельно призываем правительство Азербайджана уважать права человека и основные свободы».

    2 декабря США выразили «глубокую обеспокоенность» продолжающимися арестами журналистов в Азербайджане. За 10 дней были арестованы пять сотрудников независимых медиа.

    "Мы видели предварительные отчеты. Как и прежде, мы глубоко обеспокоены арестом журналистов в Азербайджане", – сказал корреспонденту Turan в Вашингтоне представитель Госдепартамента после задержания Наргиз Абсаламовой.

    "Мы настоятельно призываем правительство Азербайджана уважать права и основные свободы человека, в том числе права и свободы тех, кто осуществляет свободу выражения мнения".

    28 ноября временные поверенные в делах США и Германии, а также чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане были по отдельности вызваны в Министерство иностранных дел.

    Как сообщается на официальном сайте МИДа, до сведения дипломатов было доведено, что информационный портал AbzasMedia при участии зарегистрированных в этих странах организаций и самих посольств осуществляет незаконные финансовые операции, и был выражен серьезный протест по этому поводу.

    Было отмечено, что USAID, FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации, нарушая правила предоставления грантов, осуществляли незаконную передачу денежных средств на территорию Азербайджана, внося незаконный вклад в деятельность AbzasMedia. 

    Правительство Азербайджана, как правило, заявляет, что в Азербайджане никто не подвергается преследованию за свои политические взгляды и убеждения, а арестованные журналисты и общественно-политические активисты всего лишь несут предусмотренные законом наказания за совершенные ими деяния.

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