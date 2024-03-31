Журналист Гасанли опроверг сведения о своих показаниях против коллег из Toplum TV

31 марта 2024, 17:38

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Руководитель Abzas Media Ульви Гасанли назвал не соответствующими действительности сведения следователей о том, что он дал показания против сотрудников интернет-телевидения Toplum TV.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта суд в Баку продлил на три месяца срок ареста директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, обвиненного в контрабанде валюты. 27 марта апелляционный суд оставил в силе это решение.

В Азербайджане арестованы шесть сотрудников Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Арестованы и другие журналисты, в том числе сотрудники интернет-телевидения Toplum TV, также обвиненные в контрабанде. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справках "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане" и "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

30 марта Ульви Гасанли через своих близких обнародовал на своем аккаунте в Facebook* заявление о том, что в комнате ожидания Бакинского апелляционного суда пообщался с одним из арестованных по делу Toplum TV.

"В ходе разговора я узнал, что во время допроса этому лицу сообщили, что я якобы дал против него показания. Утверждалось, что в ходе поездки в одну из зарубежных стран я якобы передал ему большую сумму денег и я будто бы «признался», что он доставил эти деньги в Азербайджан. Он мне сказал, что был удивлен словами следователя и заявил следствию, что такого не было", - сообщил Гасанли, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ульви Гасанли подчеркнул, что не общался по поводу доставки денег в Азербайджан ни с сотрудниками Toplum TV, ни с кем-либо другим.

"Видимо, меня используют для склонения арестованных сотрудников Toplum TV для дачи каких-то показаний. Я заявляю, что в период следствия я вообще отказался от дачи показаний и тем более не давал показаний против сотрудников Toplum TV. Эту ложь, сказанную обо мне, считаю очередной частью провокации правительства против Abzas Media", - заявил Гасанли.

Адвокат Гасанли Зибейда Садыгова воздержалась от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на обязательство о неразглашении тайны следствия.

Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы - правозащитники сообщили о 288 именах в списке политзаключенных. Наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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