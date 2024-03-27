Жалоба Гасанли на продление ареста оставлена без удовлетворения

27 марта 2024, 20:55

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Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли на продление срока предварительного заключения. Европейская федерация журналистов призвала освободить арестованных в Азербайджане журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта суд в Баку продлил на три месяца срок предварительного заключения директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли и главного редактора этого СМИ Севиндж Вагифгызы. 7 марта судом также на три месяца были продлены сроки досудебных арестов других участников этого медиа-проекта - Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой. 24 февраля на три месяца было продлено предварительное заключение журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил продление в Азербайджане предварительного заключения сотрудников интернет-издания Abzas Media. Организация призвала власти Азербайджана освободить всех несправедливо заключенных в тюрьмы журналистов.

В Азербайджане арестовано уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд оставил сегодня без удовлетворения жалобу на продление срока предварительного заключения Гасанли еще на три месяца, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

"Защита указала на отсутствие правовых оснований для содержания Гасанли под стражей. Во-первых, следствие не представило первичных достоверных доказательств того, что он причастен к «контрабанде иностранной валюты». Обнаружение в редакции денежных средств в валюте еще не является основанием для привлечения Гасанли к уголовной ответственности. Нет доказательств того, что деньги принадлежали именно ему. Во-вторых, Гасанли заявил, что деньги подложили сами сотрудники полиции. В-третьих, если даже денежные средства принадлежали бы ему, следствию необходимо было представить доказательства незаконности происхождения денег. Наконец, контрабанда относится к экономическим преступлениям и нет оснований для заключения обвиняемого под стражу. Арест – крайняя мера пресечения, ее избирают, если человек уже уклонялся от следствия или обвиняется в тяжких преступлениях против государства и личности. В случае с Гасанли этих признаков нет. К сожалению, суд не учел наши аргументы и оставил Гасанли под стражей", - рассказала адвокат.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что жалобы на продление срока пребывания под стражей Ульви Гасанли оставлена без удовлетворения. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

В защиту арестованных в Азербайджане представителей медиа выступила Европейская федерация журналистов (EFJ) . Она распространила заявление, в котором присоединилась к призыву комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович властям Азербайджана освободить арестованных журналистов и активистов.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 25 марта выступила с заявлением, в котором выразила глубокую обеспокоенность "усилением репрессий, с которыми сталкиваются журналисты и представители гражданского общества в Азербайджане". Она призвала освободить из тюрем журналистов и активистов, арестованных за свою законную деятельность.

"EFJ присоединяется к Дунье Миятович и призывает правительство Азербайджана освободить всех тех, включая журналистов и активистов гражданского общества, которые были заключены в тюрьму за свою законную деятельность или за выражение инакомыслия или критических мнений», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

По данным Платформы Совета Европы по защите журналистики, в Азербайджане в тюрьме находятся 22 журналиста и работника СМИ, подчеркнула EFJ.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Правозащитники сообщили о 288 именах, внесенных в список. Наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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