Комитет по защите журналистов осудил продление ареста журналистов Abzas Media

16 марта 2024, 05:00

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Базирующийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил продление в Азербайджане предварительного заключения сотрудников интернет-издания Abzas Media. Организация призвала власти Азербайджана освободить всех несправедливо заключенных в тюрьмы журналистов.

Как писал «Кавказский узел», 14 марта суд в Баку продлил на три месяца срок предварительного заключения директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли и главного редактора этого СМИ Севиндж Вагифгызы. 7 марта суд также на три месяца были продлены сроки досудебных арестов других участников этого медиа-проекта Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой. 24 февраля на три месяца было продлено предварительное заключение журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой.

В Азербайджане арестовано уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Комитет по защите журналистов (КЗЖ) 15 марта выступил с заявлением, в котором осудил продление предварительного заключения шести журналистов Abzas Media.

«Поскольку в Азербайджане арестовывают и задерживают критически настроенных журналистов по всей стране, это последнее решение о продлении срока заключения сотрудников Abzas Media иллюстрирует твердую решимость властей подвергать цензуре своих лучших и самых ярких репортеров, заключая их под стражу», - заявила представитель КЗЖ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

«Власти Азербайджана должны немедленно снять все обвинения с сотрудников Abzas Media, освободить всех несправедливо заключенных в тюрьму журналистов и прекратить репрессии против независимой прессы», - далее приводятся слова Саид в заявлении КЗЖ.

Он напомнил, что в случае признания виновными журналистам грозит до восьми лет лишения свободы.

Хатаинский районный суд столицы Баку на отдельных слушаниях 14 и 15 марта продлил на три месяца срок содержания под стражей директора Abzas Media Ульви Гасанли, главного редактора Севиндж Вагифгызы и менеджера проектов этого СМИ Мохаммеда Кекалова, отмечает КЗЖ.

«Репрессии против Abzas Media - издания, известного расследованием обвинений в коррупции среди высокопоставленных государственных чиновников - начались в ноябре, когда полиция провела рейд в его офисах и обвинила сотрудников в незаконном ввозе денег западных доноров в Азербайджан», - далее подчеркивает КЗЖ.

Сотрудники Abzas Media входят в число 10 журналистов трех независимых СМИ, которые в настоящее время находятся в заключении в Азербайджане на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом, указывается в заявлении.

КЗЖ упомянул о других случаях преследования независимых журналистов в Азербайджане, о которых ранее писал "Кавказский узел". Так, 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, по данным родных и адвоката Мамедли, после обыска силовики сообщили, что изъяли в его квартире 60 000 евро, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на четыре месяца, адвокаты обжаловали это решение. 12 марта руководители независимых СМИ и журналистских организаций Азербайджана обратились к руководству МВД с просьбой освободить в связи с проблемами со здоровьем учредителя Toplum TV Алескера Мамедли.

Директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и репортер проекта Шамо Эминов находятся в заключении соответственно с ноября и декабря 2023 г. по тем же обвинениям.

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