Комитет по защите журналистов поддержал сотрудников Toplum TV и Abzas Media

12 марта 2024, 09:43

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Комитет по защите журналистов призвал власти Азербайджана освободить из-под стражи сотрудников Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13, и позволить средствам массовой информации работать в стране свободно и без опасения репрессий.

Как информировал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики", Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, по данным родных и адвоката Мамедли, после обыска силовики сообщили, что изъяли в его квартире 60 000 евро, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на четыре месяца.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Поздно вечером 11 марта Комитет по защите журналистов (КЗЖ) выступил с заявлением в связи с задержаниями и арестами сотрудников СМИ в Азербайджане.

Власти Азербайджана должны немедленно освободить Мамедли и Джаббара, снять все обвинения с сотрудников Toplum TV и прекратить репрессии против независимых СМИ за их репортажи, сказано в заявлении КЗЖ, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"После аналогичных атак на Abzas Media и Kanal-13 рейд на Toplum TV и арест его журналистов свидетельствуют о том, что власти Азербайджана намерены искоренить последние остатки независимой прессы страны. Сообщения о том, что полиция задержала основателя издания Алескера Мамедли, когда он проходил курс лечения от подозрения на рак, особенно возмутительны", – приведены в заявлении слова координатора программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии в Нью-Йорке Гульнозы Саид.

Власти Азербайджана публично не обвиняли Toplum TV в незаконном финансировании со стороны Запада, проправительственная пресса сообщила, что Toplum TV незаконно получила полмиллиона долларов от западных доноров для разжигания беспорядков, сказано в заявлении КЗЖ.

С 20 ноября по 14 декабря 2023 года были арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев, он арестован по обвинению в самовольном строительстве и контрабанде валюты. По делу Оруджева арестован также журналист Шамо Эминов. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

После первых арестов сотрудников Abzas Media в ноябре 2023 года проправительственные СМИ, которые, по словам главреда Toplum TV Хадиджи Исмаиловой, действуют по инструкциям азербайджанских властей, неоднократно заявляли, что Toplum TV и Исмайлова представляют собой еще одну финансируемую Западом "подрывную сеть" и вводят молодых журналистов в заблуждение, заставляя их заниматься антигосударственной деятельностью в преддверии февральских выборов, отметил КЗЖ.

Аккаунт Toplum TV в Instagram* был удален. Его канал на YouTube был переименован, а весь его контент удален. "Это показывает истинное намерение властей, которое заключается в том, чтобы заставить замолчать любую платформу, где выражается критика", – приведены в заявлении КЗЖ слова Исмаиловой.

Офис Toplum TV по-прежнему опечатан полицией, которая до сих пор не вернула конфискованное оборудование и телефоны журналистов, добавила она. Исмаилова назвала обвинения против сотрудников Toplum TV абсурдными. Ни один из обысков в домах журналистов не проводился в присутствии адвокатов, поскольку полиция отказала некоторым во въезде, отметила главред Toplum TV.

"Кавказский узел пока не располагает комментарием МВД Азербайджана в связи с заявлением КЗЖ.

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