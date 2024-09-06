Продлен арест Эльнары Гасымовой

06 сентября 2024, 17:22

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Срок предварительного заключения арестованной по делу Abzas Media журналистки Эльнары Гасымовой продлен до 13 ноября. Защита считает решение суда необоснованным и намерена обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня суд в Баку продлил на два месяца срок ареста Эльнары Гасымовой, 13 июля апелляционный суд не удовлетворил жалобу журналистки и оставил в силе решение о продлении ареста. 10 августа суд в Баку продлил срок содержания Гасымовой под стражей вопреки аргументам защиты о нецелесообразности ее ареста, сообщил адвокат. 15 августа апелляционный суд оставил это решение в силе.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media 1 арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский районный суд рассмотрел представление и ходатайство следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении Гасымовой еще на 1 месяц и 23 дня, сообщила ее адвокат Гюнай Исмайлова.

"Срок предварительного заключения Эльнары Гасымовой истекал 20 сентября. Однако следствие попросило еще времени для продолжения расследования. Мы, со своей стороны указали, что дополнительные следственные действия могут проводиться и без содержания Гасымовой под стражей. Но наше ходатайство о переводе ее под домашний арест не было удовлетворено. Суд продлил срок заключения на 1 месяц 23 дня – до 13 ноября", - отметила адвокат.

Она сказала, что защита не согласна с решением суда и подаст апелляцию.

Сотрудник Хатаинского районного суда подтвердил информацию о решении о продлении ареста Гасымовой.Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, что в середине августа фигурантам дела были предъявлены новые обвинения по статьям 193.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением дохода в особо крупном размере), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой в значительном размере), 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой), 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджана.

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