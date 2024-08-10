Арест журналистки Abzas Media продлен вопреки доводам защиты

10 августа 2024, 12:59

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Суд в Баку продлил срок содержания под стражей журналистки Abzas Media Эльнары Гасымовой вопреки аргументам защиты о нецелесообразности ее ареста, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня суд в Баку продлил на два месяца срок ареста Эльнары Гасымовой, 13 июля апелляционный суд не удовлетворил жалобу журналистки и оставил в силе решение о продлении ареста. Гасымова на заседании заявила, что ее и коллег по Abzas Media преследуют из-за антикоррупционных расследований. "Если ищете преступников, то во власти их много представлено, задерживайте их", - сказала она.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media 1 арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский райсуд Баку сегодня удовлетворил представление следственного органа о продлении срока ареста Эльнары Гасымовой еще на месяц и семь дней – до 20 сентября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Бахруз Байрамов.

«Представление было мотивировано тем, что общий срок предварительного следствия по этому делу продлен до 20 сентября, и потому Гасымова наряду с другими фигурантами дела должна оставаться под стражей. Мы, сторона защиты, указали на отсутствие целесообразности в этом, поскольку до завершения следствия Гасымова может оставаться и на свободе и, когда необходимо, явиться на следственные мероприятия. С другой стороны, в условиях летней жары невыносимо оставаться в СИЗО в замкнутом пространстве, без кондиционеров. Однако суд не учел наших доводов", - сказал Байрамов.

Он отметил, что журналистка сохраняет бодрость духа. «Эльнара Гасымова сказала, что ее преследуют за профессиональную работу, но она не жалеет о своей журналистской деятельности, поскольку доводила до граждан правдивую информацию», - сказал адвокат.

В июле адвокаты добились официального подтверждения того, что сайты Abzas Media были заблокированы по запросу следствия. Это позволит оспорить в суде блокировку и свидетельствует о том, что журналистов преследуют за их профессиональную деятельность, заявила защита.

По словам адвоката, решение о продлении ареста будет обжаловано в апелляционном суде.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении срока ареста Гасымовой. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, 1 июня стало известно, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и также обвиненного по делу Abzas Media. Мехрализаде стал новым обвиняемым по этому делу, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов.

В апреле руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был арестован по обвинению в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Однако в мае уголовное дело правозащитника было выделено в отдельное от дела Abzas Media производство.

По делу Abzas Media в апреле был арестован и руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев, он также обвинен в контрабанде. Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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