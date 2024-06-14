Эльнара Гасымова связала преследование журналистов Abzas Media с антикоррупционными расследованиями

14 июня 2024, 03:04

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Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения журналистке Эльнаре Гасымовой, оставив ее под стражей. Гасымова, участвовавшая в журналистских расследованиях Abzas Media, призвала «искать преступников во власти».

Как информировал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку продлил на три месяца арест директора Abzas Media Ульви Гасанли и главреда издания Севиндж Вагифгызы, обвиняемых в контрабанде. Адвокаты назвали это решение безосновательным. Днем ранее тот же суд продлил срок содержания под стражей журналистке Наргиз Абсаламовой на три месяца, а 10 июня – на один месяц и на два месяца соответственно журналистам Хафизу Бабалы и Эльнаре Гасымовой.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд 13 июня оставил без удовлетворения жалобу Эльнары Гасымовой на продление срока ее предварительного заключения, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Гюнай Исмайлова.

«Мы обратили внимание на отсутствие оснований для содержания Эльнары Гасымовой под стражей. В течение двух месяцев она была в статуса свидетеля и не уклонялась от следствия, достоверных доказательств ее причастности к контрабанде не было представлено. С другой стороны, в отношении нее уже длительное время не проводятся следственных действий. Если следствию необходимо дополнительное время для расследования, оно может продолжать работу, а Гасымова может оставаться на свободе. Когда она будет нужна, тогда ее могут вызвать», - сказала Исмайлова.

По ее словам, защита просила изменить меру пресечения на домашний арест. «Суд не удовлетворил ни наше ходатайству, ни саму жалобу, просто занял сторону следственного органа и повторил его довод, что на свободе Гасымова может «мешать следствию», «воздействовать на свидетелей», - сказала Исмайлова.

Гасымова в ходе заседания заявила, что ее и коллег по Abzas Media преследуют из-за антикоррупционных расследований. “Если ищите преступников, то во власти их много представлено, задерживайте их», - цитирует слова журналистки Abzas Media.

В БАС корреспонденту “Кавказского узла” подтвердили, что продление ареста Гасымовой утверждено. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев

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